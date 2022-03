Tvůrci NFT opičáků Bored Ape jsou marketingoví mágové. Může se zrodit nový Facebook, říká Petr Mára

Vstoupili do světa NFT a věděli přesně, co v něm chtějí dokázat. Navrhli tisíce rozmanitých primátů, dali jim slušivé oblečky, nabídli je k prodeji a čekali, že se strhne lavina poptávky. To se stalo už za necelý rok. Dnes má sběratelská kolekce Bored Ape Yacht Club obří vliv na formování celého trhu s NFT a podle Petra Máry jde teprve o začátek. Tvůrci těchto roztodivných opičáků totiž mohou stát u vzniku něčeho velkého. Podobně jako Mark Zuckerberg v roce 2004 s Facebookem.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) za sebou nemá žádnou bohatou historii. Projekt vznikl teprve loni a své digitální primáty začal nabízet lidem za relativně dostupné peníze. „Do projektu jste tehdy mohli investičně vstoupit už za 0,08 etherea, tedy zhruba pět tisíc korun,“ říká pro CzechCrunch Petr Mára, technologický youtuber a mimo jiné fanoušek NFT NFT NFT je jedna z oblastí světa kryptoměn. Jde o nezaměnitelné tokeny (non-fungible… Více informací o firmě .

A byť tvůrci ze zhruba čtyřicetičlenného studia Yuga Labs věděli, co si od projektu slibují, zpočátku o virtuální opice tak velký zájem nebyl – nedařilo se takzvaně mintovat (neboli razit) celou sbírku o počtu deseti tisíc unikátních avatarů. To se ale postupem času začalo měnit.

Zájem o tyto primáty rostl i kvůli tomu, že všichni jejich majitelé dostali práva k jejich plné komercializaci. Tudíž je mohli používat například ve filmech, hudbě nebo dalším jiném umění… Nebo si z nich dělat tematické mikiny, čehož je třeba právě Mára dobrým příkladem.

O pestrobarevných opicích, fungujících na blockchainu etherea, tak začalo být slyšet čím dál víc. Tím, jak se o ně zajímaly i světové celebrity nebo firmy jako například Adidas, rostly na hodnotě. A dnes se obchodování s nimi na burze pohybuje v řádech milionů korun. Úspěch tohoto konkrétního projektu ale může být pro Yuga Labs teprve začátek.

Když se spojí dva mohykáni

Zcela nová éra může začít s nedávným nákupem jiné, stejně (ne-li více) populární sběratelské kolekce – CryptoPunks. „BAYC jako projekt byl hodně inspirován právě CryptoPunks,“ zmiňuje Petr Mára. Ačkoliv vzhledem se od sebe znatelně liší (CryptoPunks jsou pixelovití avataři s nádechem londýnského punku), mají podobné zázemí.

Také totiž vyšli v kolekci deseti tisíc unikátních obrázků a de facto rozjeli šílenství okolo NFT. A stejně jako o Bored Apes ani o CryptoPunks nebyl zpočátku tak velký zájem. Ostatně jejich historie je o něco bohatší, začali totiž už v roce 2017, kdy o takzvaných nezaměnitelných tokenech prakticky nikdo nevěděl. Nebo alespoň ne širší veřejnost.

„Larva Labs, tvůrci CryptoPunks, v roce 2017 neměli tušení, kam se celý NFT svět bude ubírat. Dá se říct, že se jednalo o experiment, který jim trochu přerostl přes hlavu. Zato Yuga Labs, coby mladší firma s jasným cílem NFT používat jako tokeny pro vstup k dalším službám, mají tah na branku a jsou nejúspěšnější brand v rámci webu 3.0,“ objasňuje Mára.

Foto: Petr Mára Bomber s opicí BAYC, kterou vlastní Petr Mára

Jeden z nejznámějších technologických youtuberů v Česku není ve světě NFT žádným nováčkem. Mezi prvními si pořídil avatara ze zmíněné sběratelské kolekce CryptoPunks, přičemž loni v záři nasedl i na trend „znuděných opic“ a tohoto kroku nelituje (sám ale uznává, že naskočil příliš pozdě). Jak totiž předpokládá, díky tomu, že Yuga Labs koupili Larva Labs, může se zrodit něco velkého.

„Když tvůrci Bored Apes koupili tvůrce CryptoPunks (za blíže nespecifikovaných podmínek – pozn. red.), dostali pod svá křídla asi nejcennější sérii NFT. Neřekli, jaké plány s nimi mají, ale co je asi nejdůležitější, předali majitelům CryptoPunks a Meebits, což je vedlejší projekt stejných tvůrců, vlastnická práva. To, co dosud měli majitelé Bored Apes,“ říká.

„Nově tak každý majitel obrázku značky CryptoPunks nebo Meebits může vzít vlastní obrázek a udělat si kolem něj třeba vlastní merchandising. Nebo jej použít do loga společnosti. Cokoliv. Samozřejmě otázkou zůstává, zda to byl správný tah. Existuje několik pohledů, za mě osobně akvizice CryptoPunks spíše pomůže, byť už doteď měli silné postavení,“ doplňuje.

Nový Facebook virtuálního vesmíru

Svým způsobem se spojily dvě velké role. Zatímco lidé z Larva Labs jsou spíše umělci, Yuga Labs to skvěle umí s marketingem. „Jsou to kouzelníci. Umí to dobře také v budování komunity,“ doplňuje Mára a reaguje tak na skutečnost, že Bored Ape Yacht Club je prakticky exkluzivní komunitou majitelů, kteří spolu s vlastnictvím jednoho z obrázků dostávají i přístup k výhodám, na které běžný smrtelník nedosáhne.

Mára předpokládá, že toto propojení povede do virtuálního vesmíru. „Yuga Labs jsou aktuálně jedničkou v prostředí NFT a mají dobře našlápnuto na vlastní virtuální vesmír, respektive metaverzum,“ doplňuje. Právě virtuální vesmír je internetovým buzzwordem posledních měsíců a silně se o to zapříčinil tvůrce Facebooku Mark Zuckerberg, když kvůli metaverzu zcela překopal vlastní firmu.

Chystaný vstup do metaverza ze strany Yuga Labs může potvrzovat i spuštění vlastní kryptoměny apecoinu, jenž byl distribuován mezi celý klub BAYC. „Majitel za každého opičáka dostal deset tisíc coinů, přičemž aktuálně se jeden apecoin obchoduje za zhruba jedenáct dolarů. Vlastní digitální měna navíc otevírá široké možnosti pro další vývoj studia,“ dodává Mára.

Je nicméně třeba ještě počkat. Virtuální vesmíry a takzvaný web 3.0, postavený na decentralizovaných systémech, jsou teprve v zárodku. „Tak či tak, Yuga Labs jako jednorožec, který toto prostředí, ve kterém se nachází, chápe už teď, má šanci uspět. Ve webu 3.0 může udělat něco podobného, jako udělal Facebook ve webu 2.0 – a bude to zajímavé sledovat,“ zakončuje.

Názory na vývoj Yuga Labs a obecně kryptotrendu NFT se ale pochopitelně liší. Například zakladatel blockchainu etherea Vitalik Buterin veřejně prohlašuje, že ho Bored Apes „štvou“ a pokud půjdou digitální měny tímto směrem, bude to „špatně“. Nehledě na to, že to považuje za „plýtvání energií a penězi“.