Magic, Pokémoni a teď i Mickey Mouse. Disney se vrhá do byznysu se sběratelskými kartičkami

Co začalo skleněnými kuličkami a céčky se přes pogy a sportovní kartičky postupně vyvinulo ve sbírání Pokémonů nebo karet Magic the Gathering. Každá generace má zkrátka potřebu vytvářet sbírky určité komodity, které se mohou časem stát i zajímavým byznysem. Ostatně raritní kartička s postavičkou Pikachu se prodala za miliony. Své štěstí v oboru chce proto zkusit i Disney, které chystá vlastní sběratelskou kolekci na bázi karet.

Zmiňovaná kartička s Pikachu se v roce 2020 prodala za více než pět milionů korun, čímž potvrdila, že se původně dětská hra v dnešní době mění na lákavý byznys. V něm bohatnou nejen sběratelé, ale především producenti takových kartiček, což ostatně v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch potvrdil i Luboš Laurer, majitel e-shopu Veselý drak, který se na sběratelské kartičky specializuje.

Právě Veselý drak by mohl do svého sortimentu již brzy zahrnout nový typ sběratelských karet, na kterých protentokrát nebudou animované postavičky z Japonska, ale produkt ryze americký. Do sektoru TCG (zkratka pro Trading Card Game) se totiž rozhodla promluvit také zábavní společnost Disney, která své karty neozdobí nikým jiným než charaktery ze své pestré kolekce.

Takzvaná Disney Lorcana vzniká ve spolupráci s německým vydavatelem her Ravensburger, který v minulosti připravoval oficiální karetní hry pro franšízy jako je Naruto/Boruto, Godzilla nebo Digimon. Nový projekt bude mířit na dětské i dospělé sběratele a zpočátku by na kartičkách měly být původní postavy z dílen Walta Disneyho typu Kačer Donald, Mickey Mouse, Simba nebo Ariel. Do budoucna se ale kolekce může rozšířit také o světy Marvelu, Star Wars nebo Pixaru.

„Šíře a rozsah postav od Disney představených v této hře bude bezprecedentní a zahrne více originálních Disneyho kreseb než jakýkoliv jiný produkt, který byl kdy vytvořen,“ uvedl viceprezident pro produktový design společnosti Disney John Balen. Mimo originální grafické zpracování by však hra měla nabídnout i blíže nespecifikovaný herní mechanismus spolu s určitou strategickou hloubkou.

„Velkou péči jsme věnovali vytvoření nezapomenutelného světa a herního zážitku, který bude stejně zábavný pro skalní fanoušky světa Disney, začátečníky i pro ty nejnadšenější a nejpokročilejší hráče sběratelských karetních her,“ uvedl spoludesignér a manažer značky Disney Lorcana Ryan Miller.

Název Lorcana, vycházející ze slov Lore a Arcana, by měl nést speciální svět, ve kterém se spojí všechny charaktery od Disney díky kouzlům čaroděje Illumineera. Jak jeho čarování dopadne, bychom se měli dozvědět na podzim příštího roku, přičemž prvních sedm postav má být odhaleno již začátkem tohoto září na veletrhu D23, který Disney pořádá.

Generální ředitel společnosti Ravensburger pro severoamerický trh Filip Francke nazval Lorcanu projektem, který má změnit hru na trhu se sběratelskými kartami. A že jde o velký trh, ukazuje i jeho hodnota, která přesahuje miliardu dolarů, respektive 24 miliard korun. Jasně tak dal najevo, že pro Disney i jeho partnera by se mohlo jednat především o dobře šlapající stroj na peníze.