Na Máj se instalují stíhačky Davida Černého. Pražský obchodní dům se otevře v červnu

Pražský obchodní dům Máj se má po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřít už v druhé polovině června. Fasáda nyní září novotou a dokončují se poslední práce. Změní se nejen vnitřní uspořádání celého domu a značky, které v něm lidé najdou, ale i jeho zevnějšek. Budou na něm motýlí stíhačky v podání Davida Černého, na jejichž umístění dělníci v těchto hodinách pracují.

S přípravou instalace dvou plastik, které mají tělo stíhačky Spitfire, jen s tím rozdílem, že ho zdobí motýlí křídla, na fasádu Máje se začalo dnes. Až bude hotovo, budou lidé moci z každé strany, tedy z Národní i ze Spálené ulice, vidět jeden motýlí stroj. Ten bude navíc svítit, křídla by se měla také pohybovat. Rozpětí mají až deset metrů. Plastiky vznikly v pardubické firmě JHV.

Sochy mají odkazovat na pětadvacetileté výročí vstupu Česka do NATO a sedmdesát let starou samotnou organizaci. I když se o plastikách už nějaký ten týden mluví, sám Černý k ní mnoho detailů neposkytl. „Rád bych ukázal hotové dílo, věci představuji, až když jsou dokončené,“ uvedl v Událostech, komentářích na České televizi. Ve stejné debatě mu oponovala kurátorka Marie Foltýnová, která působí v Galerii hlavního města Prahy. Ta argumentovala mimo jiné tím, že nevidí žádnou souvislost mezi NATO a Národní třídou, kde Máj stojí.

Motýle přijely do Prahy! pic.twitter.com/IJhMVyPWtD — Vilém Franěk (@vildafranek) May 18, 2024

Není sama, další lidé označují plastiky za problematické kvůli tomu, že jsou umístěny na památkově chráněné budově. Argumentem proti je také to, že křižovatka, na níž Máj stojí, je sama o sobě nepřehledná, a pokud se sem přimotají ještě kolemjdoucí či turisté, kteří si budou chtít prohlédnout a vyfotit křídla, bude ještě zahuštěnější.

Protiargumentem je naopak to, že původní tvůrci Máje, tedy architekti Martin Rajniš a John Eisler, dali s umístěním motýlů souhlas, jak tvrdí David Černý. „Oběma jsem ten návrh ukázal. John Eisler řekl, že to je pěkné, že se mu to líbí a souhlasí s tím. Stejně jako Martin Rajniš, který to komentoval slovy: ‚Konečně ten barák bude k něčemu vypadat,‘“ dodal Černý v ČT.

Motýli by měli zdobit Máj jen jeden rok. Pražští památkáři je totiž povolili jen jako dočasnou stavbu. Budova, která bude zprovozněna jako Máj Národní, samozřejmě zůstane. Její vlastník, společnost Amadeus Real Estate, zpřístupní devět pater z jedenácti. Dřív se návštěvníci dostali jen do šesti pater domu.

Nově by měl být Máj gastronomickou a zábavní destinací. Na sedmnácti tisících metrů čtverečních budou restaurace jako Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, MiSushi či Amerikanos. V minulosti se hovořilo také o vůbec první pobočce amerického fastfoodového řetězce Five Guys v Česku. Poslední restaurace bude na vrchu Máje, a to s 360stupňovým výhledem na celou Prahu.

Následovat budou obchody. Mělo by tu být také květinářství, drogerie, či doplňky. V prvním podzemním patře zůstane i nadále Tesco, jen bude v nové podobě. Další část Máje bude věnovaná kultuře a zábavě.