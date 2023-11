Budou fronty i na Five Guys? Slavný americký fast food otevře v Praze už příští rok

Uložit 0

Už byla celkem zima, do toho párkrát hezky sprchlo, i tak ale lidé stáli v listopadu desítky minut ve frontě, aby ochutnali nové fastfoodové chutě z jižanské kuchyně amerického řetězce Popeyes, které z Česka dosud neznali. Příští rok by se mohlo dít něco podobného, protože do Prahy míří další velký hráč z oboru. Dámy a pánové, těšte se na Five Guys, značku, kvůli které milovníci rychlého občerstvení jezdí i za hranice.

Poté, co opadlo úvodní vzrušení z otevření první restaurace Popeyes v Česku, kam jsme s předstihem zavítali i my a vyzkoušeli si vyrobit jeho nejslavnější sendvič, se lidé začali ptát na další americké fast foody. A častokrát se skloňovalo právě jméno Five Guys, což je další ze známých řetězců s rychlým občerstvením, který láká strávníky hlavně na své hamburgery, hranolky a mléčné koktejly.

Od roku 1986, kdy se otevřela první restaurace Five Guys v americkém Arlingtonu ve státě Washington, se značka rozšířila do celého světa – a operuje s více než 1 800 pobočkami, které se vedle Spojených států nachází také v Asii, Austrálii i několika zemích Evropy včetně Německa a Rakouska. Česko ale na své zastoupení teprve čeká, nemusí to však už trvat příliš dlouho.

Může za to mediálně poměrně nevýrazná akvizice, kdy nadnárodní investiční holding Monterock International, který se soustředí na oblasti nemovitostí, pohostinství a gastronomie, koupil lucemburskou firmu FG Central Group, která dosud držela franšízová práva na značku Five Guys v zemích středovýchodní Evropy. A mimo jiné stojí za pobočkami Five Guys v Rakousku.

Foto: Monterock International Tradiční nabídka od Five Guys

Do portfolia Monterocku tak koncem letošního října spadla možnost provozu a rozvoje restaurací Five Guys v Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a také v Česku. A právě konkrétně Praha má být jednou z hlavních destinací, na které se nový franšízant chce zaměřit. Potvrdil to i jeho šéf Petros Stathis na svém LinkedInu, kde zmínil, že do české metropole vyrazí už příští rok.

„Připravte se na pikantní rok 2024, kdy otevíráme nové pobočky v Rakousku a zahajujeme naši premiéru v Praze! Do roku 2028 se ikonická červeno-bílá výzdoba a zážitek z restaurace Five Guys rozšíří v celé středovýchodní Evropě,“ uvedl původem řecký byznysmen a nepřímo naznačil, že za pár let by se Five Guys mohlo otevřít také u bratrů Slováků.

Monterock pro CzechCrunch neuvedl přesný termín otevření ani místo, kde se první pobočka Five Guys objeví, podle informací Hospodářských novin, které se zprávou přišly jako první, má být ale pravděpodobné, že se premiérová restaurace bude nacházet v Obchodním domě Máj na pražské ulici Národní, jenž aktuálně prochází velkou rekonstrukcí.

Vzhledem k tomu, že se dokončení rekonstrukce očekává během druhého či třetího čtvrtletí příštího roku, je pravděpodobné, že by na toto období mohlo být načasováno i slavnostní přestřižení pásky pobočky Five Guys. Vlastník OD Máj Amádeus Real Estate má prý s několika velkými fast foody ze zahraničí už nyní jednat, konkrétní ale také zatím být nemůže.

Foto: Monterock International Interiér pobočky Five Guys

Na rozdíl od nedávno otevřené restaurace Popeyes, která bude kvůli svému sortimentu zaměřenému na kuřecí maso svádět boje o zákazníky hlavně s KFC, nemá Five Guys v oblasti rychlého občerstvení jednoho jasného konkurenta. Jeho nabídka je postavena především na hamburgerech, hranolkách a mléčných koktejlech, do nichž lze míchat různé, často i netradiční příchutě.

Velkou otázkou pro Čechy bude cenová politika, která je zatím také neznámá. Ačkoliv se ceny za jídla ve fast foodech postupně zvyšují, hamburger od Five Guys vychází v přepočtu i na 250 korun, což u tradičních hráčů jako McDonald’s a Burger King, potažmo KFC není tak obvyklé. Jestli ji franšízant nechá přizpůsobit tuzemským podmínkám, se uvidí.

Pět chlapů v kuchyni

Ať už se situace vyvine jakkoliv, fakt je ten, že Five Guys patří mezi nejpopulárnější řetězce s rychlým občerstvením v Americe. Nemá sice tak bohatou historii jako zmíněná trojice, rychle si ale získal pozornost právě pro svou přímočarou nabídku, v níž hrají prim hamburgery, které má mít údajně v oblibě i bývalý americký prezident Barack Obama.

Za vznikem Five Guys stojí manželé Murrellovi, kteří řetězec rozjeli se svými čtyřmi syny Jimem, Mattem, Chadem a Benem, kteří se dodnes – spolu se svým dalším, později narozeným bratrem Tylerem – na provozu firmy podílejí. Ostatně právě od této pětice mužů se odvíjí i samotný název řetězce.

Zatímco do roku 2002 se firma teprve etablovala na americkém trhu, po roce 2002 přišel největší zlom v podobě spuštění konceptu franšíz, díky kterému se síť mohla rozšiřovat po dalších kontinentech, kde také udržuje svůj ikonických design poboček skládající se z bílých a červených dlaždiček a výrazného svítivého nápisu Five Guys.