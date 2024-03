Máj se otevře v červnu. Na pražském obchodě bude dílo Davida Černého, zřejmě stíhačka s křídly motýla

Uložit 0

Rekonstrukce pražského obchodního domu Máj za více než čtyři miliardy korun se blíží ke konci. Na proměně památkově chráněné stavby spolupracovali současní vlastníci s původními architekty a také památkáři. Něco se má ale přece jen změnit. Na fasádě bude nově dílo Davida Černého.

Přítomnost výtvoru slavného českého umělce potvrdil vlastník budovy, společnost Amadeus Real Estate. Jakou plastiku by měl Černý na obchodní dům na Národní třídě umístit, ale zatím neupřesnila. Už dříve se však objevily zprávy, že by mělo jít o plastiky dvě, na každé straně fasády jedna – tedy do ulic Národní a Spálená. Podle webu Seznam Zprávy půjde o křížence motýla a stíhačky Spitfire. Z prvního má plastika velká křídla, která navíc svítí a pohybují se, z letadla pak trup. Rozpětí motýlích křídel by přitom mělo být přes deset metrů, takže by zasahovala i přes hranu fasády.

Plastika by na budově Máje byla povolená jen na rok, tedy jako dočasná instalace. Proti je pražská pobočka Národního památkového ústavu, ozval se také Klub Za starou Prahu. Odbor památkové péče pražského magistrátu nicméně instalaci schválil. Finální podoba díla nicméně ještě nebyla oficiálně zveřejněna.

Foto: Amádeus Real Estate Obchodní dům Máj nyní prochází rekonstrukcí za čtyři miliardy

Budova by se každopádně měla otevřít už letos v červnu pod názvem Máj Národní. Zpřístupněno bude devět pater z celkových jedenácti, dřív to bylo šest. Funkce se změní, nově by mělo jít o jakési gastronomické a herní centrum pro všechny generace a také pro turisty. Uvnitř ale zůstanou i obchody. Dohromady jde o přístupnou plochu velkou sedmnáct tisíc metrů čtverečních.

„Původní monofunkční obchodní dům Máj se promění v moderní víceúčelové centrum, které uspokojí zákazníky na poli obchodu, stravování a zábavy. Změna spočívá především v zásadním rozšíření nabídky jednotlivých služeb,“ uvedl člen správní rady Máj Národní Martin Klán.

Zajímavé by mělo být složení restaurací. Společnost Amadeus už zveřejnila, že v takzvané food hall by měly mít pobočku značky Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi nebo Amerikanos. Očekává se také, že by tu vůbec první prodejnu v Praze měl otevřít americký fastfoodový řetězec Five Guys, který se zaměřuje na burgery. Ani to ale ještě nebylo oficiálně potvrzeno. V nejvyšším patře pak vznikne restaurace s 360stupňovým výhledem. Dohromady by tu mělo být okolo 750 míst k sezení. Program Máje chce společnost představit v květnu.

V současnosti jsou na Máji dokončeny hrubé stavební práce. Nyní se upravují samotné obchodní jednotky. Návštěvníci by tu měli narazit také na pasáž s takzvaným křišťálovým nebem.

Rekonstrukce probíhá od července 2022 a Amadeus k ní přizval architekty Martina Rajniše a Johna Eislera, kteří stojí za původním návrhem funkcionalistické budovy s prvky brutalismu. Právě kvůli nim byla stavba v roce 2006 zapsána na seznam kulturních památek.