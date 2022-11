Majetek se přesouvá do rukou žen. Bohatnou rychleji než muži, uvádí advokáti, kteří jej spravují

Majetek žen po celém světě rychle roste. Ročně stoupá o pět bilionů dolarů. V části předchozích let to bylo víc než u mužů a odborníci předpokládají, že si budou ukusovat stále větší množství světového bohatství – předloni ženy kontrolovaly jeho třetinu, za dva roky by to mohlo být už 35 procent. Na fenomén je třeba se připravit, věří v kanceláři Havel & Partners. Řeší, jak právě klientkám přinést ideální služby. A zároveň přišli s plánem, jak v příštích letech tento fenomén v Česku podrobně zkoumat.

Ty poměry znějí opravdu zajímavě. Když se srovná počet žen mezi nejbohatšími Čechy v období 2017 a 2021 ze seznamu časopisu Euro, je jich náhle dvojnásobek. A hodnota majetku, který mají, v této době narostla téměř desetkrát – z 30,5 miliardy korun na 290 miliard korun.

Jenže absolutní počty až tak zářné nejsou. V roce 2017 totiž mezi více než stovkou nejbohatších lidí byly ženy tři. Dvojnásobek roku 2021 jich tedy představoval šest. A hodnota jejich bohatství významně vzrostla právě především díky jediné z nich, Renátě Kellnerové, vůbec nejbohatší osobě v Česku a vdově po Petru Kellnerovi.

Přesto je ten fenomén významný, vysvětlují partneři z advokátní kanceláře Havel & Partners. Vědí, o čem mluví – je to firma, kam si pro radu nebo správcovství majetku chodí bohaté ženy v Česku velmi často. „Nechtějí riskovat. Mají tendenci mít co nejsilnější značku,“ vysvětluje Jaroslav Havel, řídící partner v Havel & Partners.

Odkazuje tím na to, proč se tu do problematiky změn v českém, ale i světovém přesunu bohatství ponořili. Chtějí tu být prostě připraveni. A pokud je něco, co ženy očekávají, rádi jim to nabídnou. „Již několik let sledujeme kontinuální zvyšování poptávky po profesionálním zastupování v ženami řízeném podnikání,“ popisuje Havel.

Foto: Havel & Partners Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner Havel & Partners

Ženy totiž zacházejí podle zahraničních studií se svými penězi jinak. Investují je jiným způsobem a jsou pro ně důležitá odlišná specifika míst, kam je případně posílají. Tak například dvakrát častěji než muži chtějí, aby firmy, do kterých investují, zohledňovaly environmentální, sociální a správní faktory, takzvanou ESG problematiku.

Pokud vybírají k investici startupy, častěji posílají peníze do těch, které vedou ženy. Pokud majetek zdědí a dosud ho měl na starosti správce, velmi často si vyberou nového podle sebe.

„V zahraničí dlouhodobě sledovaný trend přesunu majetku do rukou žen se podle naší analýzy začíná projevovat také v českém a slovenském prostředí. V nadcházejících letech očekáváme jeho pokračování,“ říká partner David Neveselý.

Jeho slova potvrzují i data z výzkumů SC&C. Ženy bohatnou rychleji než muži. „V posledních letech růst mzdy a platů u mužů probíhal pomalejším tempem. U žen to bylo víc,“ vysvětluje Jana Hamanová, ředitelka společnosti.

Ženy nejvyšší

Když se dostala do čela žebříčku nejbohatších lidí v Česku, významně změnila dosavadní poměry. Klasicky jej totiž opanují muži. A přitom Renáta Kellnerová získala majetek tak, jak se k němu v příštích letech budou ženy dostávat stále častěji – zdědila jej. Tím, že se toho ujala, ale vychýlila procenta, která ukazují, s jakým množstvím majetku tuzemské ženy zacházejí.

Ve skutečnosti to není úplně ojedinělý případ. Nejvýše postavenou osobou, kterou jako nováčka vede seznam nejbohatších Čechů časopis Forbes, je opět žena. A opět dědička majetku zesnulého muže. Radoslava Štěpánková s rodinou převzala majetek zesnulého Františka Štěpánka, bývalého spolumajitele Sokolovské uhelné, dnes SUAS Group. Ovládá jmění v hodnotě 10 miliard korun.

Stejně jako u nejbohatších Češek se obecně do čísel, která předpokládají další přesuny majetků do rukou žen, projevuje prostě i to, že ženy žijí déle než muži. Protože po nich dědí, promlouvají do statistik majetky vdov. Z toho důvodu se tak očekává například to, že do roku 2030 budou americké ženy ovládat většinu majetku z 30 bilionů dolarů, který budou vlastnit babyboomeři – tedy lidé narození od konce druhé světové války do poloviny 60. let.

„Ten fenomén už nastal. Našimi partnery při diskusi o správě majetku začínají být ženy. Tak, jak roste počet žen v žebříčcích, roste i počet klientek, které za námi chodí,“ doplňuje Neveselý.