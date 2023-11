Majitelé nemusí být na rozvoj své firmy sami. Pomáháme jim v krizích i s rychlým růstem, říká Jemelka

Uložit 0

V životě každého podnikatele jsou momenty, kdy si minimálně na první dobrou neví rady. Budování vlastní firmy je nekonečná cesta plná zákrut a nástrah, které se v ideálním případě daří lépe či hůře vybírat a řešit. Občas ale v rozvoji firem dojde na moment, kdy už na to sám zakladatel nestačí. „Majitelé se často snaží řešit některé situace tak dlouho sami, až se dostanou do bodu, kdy už není zbytí a oni vidí, že se buď jejich firma dostane do velkých problémů, nebo musí najít někoho zvenčí, kdo jim pomůže,“ říká v novém díle podcastu BrandStories Jiří Jemelka, zakladatel společnosti JPF.

Právě Jiří Jemelka se svými kolegy vidí do zákulisí mnoha firem. V JPF se specializují na řízení firem, jejich záchranu či restrukturalizaci. Řeší takzvaný interim, tedy dočasný management. Občas může dojít k záměně s krizovým managementem, který se ve firmách v problémech taktéž vyskytuje a nasazuje, ale principy fungování JPF jsou trochu jiné.

„Nejsme firma, která dělá tvrdý krizový management, někam musí vletět, posekat náklady o dvacet procent a dělat jen nepopulární opatření. My chceme firmy zušlechťovat a jedním ze zásadních aspektů našeho přístupu je, že to chceme dokázat se stávajícím osazenstvem firmy,“ vysvětluje Jemelka hlavní rozdíly v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem a pustit si ho můžete na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech nebo na YouTubu či v přehrávači níže.

Výkonný interim management v případě JPF znamená, že když přijdou jeho manažeři řídit vybranou firmu, jsou vždy buď v pozici výkonného, nebo minimálně provozního ředitele. „Jsou to nejvyšší pozice, kdy už nad námi bývá jen majitel. My k tomu navíc přistupujeme tak, že není ani tak nad námi, ale jsme parťáci. To opět vychází z naší filozofie, kdy si myslíme, že jako majitel byste měl mít nadstandardní vztah s ředitelem své firmy, skoro až na osobní úrovni, abyste si dobře rozuměli,“ popisuje fungování společnosti JPF její zakladatel.

Jemelka se svými kolegy míří za jasným cílem: v jednu chvíli by chtěl v budoucnu řídit tisíc firem. To může znít bláhově, ale v JPF jich už historicky odřídili přes pět set a aktuálně pod sebou mají stovku podniků. S řízením pomáhají zejména v menších a středních firmách. Jiří Jemelka přitom vysvětluje, že pomoc se zdaleka nemusí hodit jen firmám, které jsou v krizi a už neví, jak z ní ven.

„Zažili jsme i krizové případy, kdy měla firma kumulativně 200 milionů korun druh a měsíční cash flow ve velkém minusu. I to se dá řešit, ale jde jen o jednotky případů. Typičtější jsou příklady, kdy firma zjistí, že má ztrátu, a zjišťuje, jak z toho nejlépe ven, ale je to jen krátkodobější záležitost. Anebo jsou naopak firmy, které za pět let vyrostou z nuly na půl miliardy korun a majitel najednou řeší, jak postavit funkční management, protože to nikdy nedělal,“ popisuje zkušenosti z praxe Jemelka.

Na JPF vždy je vybrat pro danou firmu toho správného interim manažera, který dokáže nejlépe navnímat problémy, jež je třeba řešit, a zároveň si sedne také se samotným majitelem firmy. Bez toho by to podle Jemelky nešlo. Zároveň dodává, že mnoho firem ještě vůbec netuší, že mohou někoho jako interim manažera na pomoc povolat.

Majitelé jsou často překvapení, že to funguje.

„Když to zkusí, jsou pak majitelé často překvapení, že to funguje a že si dokonce zachovali tvář,“ popisuje zakladatel JPF. Majitelé se mnohdy obávají, že před svými lidmi tvář ztratí, když externího manažera najmou, ale výsledek může být zcela opačný. „Lidé, kteří kvůli situaci ve firmě původně přemýšleli o odchodu, zůstávají, protože najednou vidí někoho, kdo podnik správně řídí a dává ho do pořádku. Ve výsledku z toho benefitují všichni,“ vysvětluje v podcastu Jemelka.

Majitel JPF pak zmiňuje ještě jeden zásadní aspekt, se kterým se setkávají při řízení firem často. Totiž že zakladatel nutně nemusí být také CEO firmy. Jinými slovy, že člověk, kterému firma patří, ji nutně nemusí na denní bázi řídit. „Zakladatelům říkáme, že mají pozici, zdroje, zkušenosti a ať se nesnaží být někým, kým nejsou, jen proto, že šli na nějaké manažerské školení nebo si platí drahého kouče. Bez jejich úsilí by samozřejmě firma nevyrostla, ale málokdo si uvědomí, že jednou přijde moment, kdy je potřeba přecvaknout a řízení předat,“ doplňuje Jemelka. I s tím s kolegy v JPF pomáhají.

Nový díl podcastu BrandStories si můžete pustit na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech nebo na YouTubu. Dozvíte se v něm také:

Jak funguje interim management v praxi.

Kdo může být interim manažer.

Rozdíl mezi konzultantem a interim manažerem.

Kdy by si firma měla zavolat pomoc zvenčí.

Jaké jsou typické trable, se kterými české firmy bojují.

Jak funguje celý byznys kolem interim managementu.