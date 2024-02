Makro cítí šanci uvnitř měst, spouští síť designových večerek Bonveno. Chce desítky poboček

Uložit 0

Obchodní řetězec Makro ČR je v Česku známý hlavně svými velkými prodejnami pro živnostníky, které dnes stojí už skoro ve všech krajských městech. Už méně se ale ví, jak moc je zapojené i do sítě malých obchodů, kde provozuje franšízovou síť šesti stovek večerek pod značkou Můj obchod. A protože ho segment lokálních prodejen láká čím dál víc, spouští v Česku novou značku Bonveno.

Zatímco koncept Můj obchod je zaměřený především na menší města, s Bonvenem chce Makro ČR proniknout do středů těch větších. Základní úvaha je jasná. „Život ve městech je hektický, lidé nemají čas. My jdeme s dobou a přinášíme možnost pohodlného a rychlého nákupu poblíž bydliště, MHD, úřadů, nemocnic, při cestě do a ze školy nebo zaměstnání,“ říká Karel Bárek z Makro ČR.

V prodejnách Bonveno zákazníci najdou základní potraviny, ovoce a zeleninu, čerstvé pečivo a k tomu i nabídku lahůdek a kávu z fresh pultu, kde si sami vyberou, jaký druh nápoje chtějí. K dispozici bude i nepotravinářský sortiment.

Tím, že Bonveno cílí na městskou klientelu, chce sázet i na atraktivní, moderní design, do nějž budou jednotlivé pobočky zabalené. Ta první už se otevřela už v létě v Praze na Andělu, další přibyly ve Strašnicích či na Vinohradech.

Kde už najdete obchody Bonveno? Prokopovo náměstí, Praha 3 (od 10. března 2024)

Karla Engliše 1, Praha 5

Bělehradská 287, Praha 2

Vinohradská 16, Praha 2

Starostrašnická 53, Praha 10

Jungmannovo náměstí 773, Praha 1

To je ale teprve začátek, co nevidět by v Praze měly zahájit provoz další dva obchody. A růst bude pokračovat. „Máme za cíl expanzi. Zpočátku se chceme soustředit na Prahu, následně ale budeme otvírat prodejny i v dalších městech po celém Česku. V roce 2024 přidáme dvacet nových adres a v roce 2025 přibude 65 dalších obchodů,“ líčí plány Bárek.

Bonveno vychází z toho, čemu se v moderní retailové hantýrce říká convenience store. Tedy menší obchod na růžku, který nabízí základní, avšak pestrý sortiment, aby dokázal obsloužit obyvatele okolních domů či návštěvníky nedalekých obchodních či úředních center.

Částečně už tuto roli plní hojně rozšířené lokální večerky, které také mívají poměrně solidní sortiment a dlouhou otevírací dobu, od nich se ale Bonveno bude lišit mimo jiné prozákaznickým přístupem: proto důraz na moderní design nebo doplňkové služby typu fresh pultu s kávou. To jsou totiž zdánlivé samozřejmosti, za které jsou městští zákazníci ochotni si připlatit.

Síť Bonveno není ryze českou záležitosti, zdejší trh je vedle Rumunska a Turecka ale tím, na němž si projekt řetězce menších městských prodejen mateřská společnost Makro ČR testuje. „Brzo budou následovat i další země. Těšíme se na vstup na slovenský trh,“ upřesňuje Karel Bárek.