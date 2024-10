Maláčová o návratu do SOCDEM: Zdědila jsem stranu bez peněz a s 2 procenty. Proto hledám spojence

Uložit 0

Jana Maláčová přebrala letos v říjnu vedení SOCDEM a s tím i řadu problémů, ve kterých se bývalá ČSSD potácí. „Zdědila jsem sociální demokracii, která má ve volebních modelech pod 2 procenta a několikrát fatálně prohrála důležité volby. Ubývají nám členové, jsme téměř bez peněz a já jsem byla zvolena předsedkyní sociální demokracie, abych s tím něco udělala,“ říká politička.

Odpovídá tak vlastně i na otázku, proč zvažuje širokou levicovou koalici s hnutím Stačilo!, vedeným komunistkou Kateřinou Konečnou. Ta dlouhodobě zpochybňuje směřování české zahraniční politiky, zejména vůči Rusku. V programu koalice Stačilo! do krajských voleb stojí: „Místo konfrontačního přístupu NATO a EU je na místě politika vzájemně výhodné spolupráce, která nevytváří nepřekročitelné příkopy ani směrem k Rusku a Číně.“ Ze SOCDEM po sjezdu a zvolení Maláčové odcházejí členové – mimo jiné bývalý šéf diplomacie Tomáš Petříček, Petra Buzková nebo Jakub Landovský.

„Česko do EU a NATO dovedla ČSSD. Naše geopolitické směřování v tuto chvíli není ohroženo. V tuhle chvíli řeším, aby sociální demokracie dělala zase tu politiku, kvůli které vznikla – co ohroženo je, je sociální smír a sociální stát. Teď jsme se tři roky soustředili na zahraničí, a myslím si, že současné protiukrajinské nálady v Česku do velké míry zavinila vláda – tak moc se soustředila na zahraniční politiku, že ji kompletně ujela celá domácí politika,“ tvrdí Maláčová.

Fialovu vládu viní z poklesu životní úrovně, mizerného hospodaření a nízké důvěry občanů. „Nikdo nemá na starosti běžného pracujícího člověka. Neustálé útoky na sociální stát jsou jasným důkazem, že sociálnědemokratická politika je v 21. století stále potřeba. Fialova vláda není tak verbálně arogantní jako Topolánkova nebo Nečasova, ale falešně moralizuje a rozdává knížecí rady. Vezměte si dva svetry a zatněte zuby,“ opírá se do známého výroku předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

Foto: CzechCrunch Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.

Jak přesně by tedy SOCDEM pod vedením Jany Maláčové nastartovala hospodářský růst a chránila sociálně slabší? Klíčem k prosperitě je podle ní investovat do infrastruktury, bydlení, digitalizace a podpory podnikání. Chce „tlačit na růst mezd“ a změnit systém financování důchodů.

Současný systém financování důchodů, který je založen na zdanění práce, považuje za zastaralý, protože počet pracujících klesá a počet důchodců roste.

„Nezdaňujme jenom práci, to už je anachronismus,“ prohlašuje. Navrhuje, aby se systém financování důchodů rozšířil o zdanění kapitálu a zmiňuje také potřebu celoevropského řešení financování sociálního státu. „Jsme příliš malá země, musíme hledat řešení společně. Koneckonců se to podařilo vlastně i na úrovni G20, ta minimální daň ve výši 15 procent,“ říká šéfka SOCDEM. Globální minimální daň ve výši patnáct procent pro nadnárodní společnost v roce 2021 dohodlo 140 zemí. Česko ji zavedlo od letoška.

