Mall Group dál prodělává stovky milionů. Polské Allegro už chystá kroky, jak její byznys zlepšit

Na trzích, kde obchoduje Mall.cz, panovaly velmi náročné podmínky. Tak polský internetový obr Allegro komentuje část svých výsledků za uplynulé čtvrtletí, v němž se mu sice meziročně zvýšil objem prodaného zboží, avšak poklesl mu zisk. Na rozdíl od české internetové skupiny, která působí i v několika dalších zemích, má nicméně samotné Allegro dál pozitivní výsledky. Mall.cz a další e-shopy zůstávají v řádech stamilionů v minusu, ale jejich nový polský majitel, který skupinu oficiálně převzal na jaře spolu s logistickou službou WeDo, má plán, jak tento trend zvrátit a začít Mall otáčet do černých čísel.

To byl již ostatně dlouhodobý cíl předchozích majitelů velké e-commerce skupiny Mall Group, do níž původně patřily i další e-shopy jako Vivantis nebo Košík.cz. Allegro nakonec v mnohamiliardovém obchodu koupilo pouze Mall.cz včetně specializovaného CZC.cz a také logistickou službu WeDo. Předchozím akcionářům v podobě Jakuba Havrlanta, Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a tehdy ještě Kellnerovy PPF se dlouhodobě nedařilo najít způsob, jak dostat skupinu do zisku, a tak ji nakonec rozporcovali a největší část prodali Allegru.

Polská společnost – nově vedená Royem Perticuccim – oznámila, že zahájila konsolidaci Mall Group a WeDo do svých struktur. Bude to však chvíli trvat, i proto zatím musí absorbovat do svých výsledků ztráty nově nabytých zahraničních poboček. Růst konsolidovaného hrubého objemu prodaného zboží, tedy za Allegro i Mall Group, se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 23,5 %, avšak společný upravený zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, meziročně poklesl o 13,5 %.

Ve zveřejněných dokumentech Allegro nadále dělí výsledky na polskou část a zahraniční, kterou představuje původní Mall Group. V Polsku Allegro v uplynulém čtvrtletí vygenerovalo v hrubém objemu prodaného zboží v přepočtu přes 61 miliard korun, šlo o 16% meziroční růst. Upravený zisk EBITDA činil 2,8 miliardy korun, meziročně o 1,5 % méně. Mall na svých trzích vygeneroval ve stejném období v hrubém objemu prodaného zboží v přepočtu zhruba čtyři miliardy korun, což by mělo být v meziročním srovnání o šest procent méně. Upravený zisk EBITDA pak činil záporných 340 milionů korun.

Foto: Allegro Roy Perticucci, generální ředitel společnosti Allegro

„Přestože díky dobrým obchodním výsledkům v Polsku i mezinárodní expanzi dále úspěšně rosteme, s ohledem na výrazně náročnější tržní prostředí ovlivněné vysokou inflací a rostoucími životními náklady klademe stále větší důraz na zefektivnění nákladů,“ uvádí Roy Perticucci, generální ředitel společnosti Allegro, který v čele firmy nahradil Francoise Nuytse. Jedním z hlavních úkolů nového šéfa je navázat na rozběhnutou transformaci společnosti do pozice předního evropského hráče v oblasti e-commerce, s čímž souvisí i dokončení integrace s Mall Group a kurýrní služby WeDo.

O tom, že je Allegro ve svých prognózách opatrné, svědčí i nově zveřejněný výhled na následující měsíce. V květnu firma očekávala, že Mall Group, která rovněž získala nového šéfa v podobě Jakuba Střeštíka, za devět měsíců do konce letošního roku vykáže zisk EBITDA pohybující se řádově v červených číslech od 400 do 600 milionů korun, nyní již odhaduje ztrátu 600 až 800 milionů. Konsolidované výsledky celé skupiny včetně polského provozu za celý rok nicméně mají růst, konkrétně GMV o 22 a 24 procent a upravený zisk EBITDA o dvě až šest procent.

Šéf Allegra uvádí, že firma musí maximalizovat dlouhodobé peněžní toky. „Významné investice během několika posledních let se odrazily i v rostoucích nákladech a výrazně změnily naši kapitálovou strukturu. V budoucnu chceme upřednostňovat projekty, které mají největší přidanou hodnotu, počítat s rizikem realizace a dbát na to, abychom se nepouštěli do ničeho, co nemůžeme efektivně dokončit. Vidíme obrovskou příležitost k dalšímu růstu – jen chceme být ještě chytřejší v tom, jak na to jít. Naším cílem je posilovat nejen v Polsku, ale i mimo něj. A oslovovat tak nové zákazníky po celé Evropě,“ říká Perticucci.

Dlouhodobým cílem Allegra je vykročit z Polska za hranice, k čemuž má dopomoci právě akvizice Mall Group a WeDo. Na domácím trhu je jedničkou a svou působnost teď chce rozšiřovat v šesti zemích střední a východní Evropy. Mall Group vedle Česka a Slovenska operuje také v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku. Na Mall.cz již přitom vstoupili první polští obchodníci a první čeští obchodníci zároveň debutovali na Allegro.pl. Součástí integrace Mall Group je i nová identita, kdy se k názvu Mall.cz připojuje podtitul „by Allegro“. V následujících měsících by tak mělo dojít k řadě dalších propojení.

Polská skupina si klade za cíl nasadit svůj úspěšný model tržiště založený převážně na nabídkách třetích stran (podobně jako třeba Amazon) v celém regionu, kde se chce stát první volbou. Allegro již podle svého vyjádření připravuje své tržiště třetích stran na komerční spuštění i v Česku a pracuje na stabilizaci marží u společnosti Mall u prodeje z vlastních skladů. To byl ostatně dosud pro Mall Group hlavní zdroj příjmů, protože do tržiště a prodejů zboží třetích stran začalo pořádně šlapat až v posledních letech. I to se má nyní pod taktovkou Allegra více měnit.