Stát se druhou nejoblíbenější kartou v peněžence hned po té, kterou má zákazník od své primární banky. S ambiciózním plánem přichází po třech letech na trhu platební služba Mallpay, která dosud pod křídly ČSOB a internetové skupiny Mall Group lákala především na odložené platby. Ty jsou sice v Česku i ve světě stále oblíbenější, ale tuzemský finančně-technologický startup chce nově nabídnout komplexní ekosystém služeb pro nákupy nejen na internetu.

Automaticky tříletá záruka na koupené zboží. Roční pojištění proti rozbití a krádeži. Doprava zdarma z vybraných e-shopů. Automatické investice. Nákupy na splátky. Jednak to jsou služby, které v různých podobách poskytují hráči napříč trhem, jednak to jsou služby, u kterých bychom mnohdy očekávali nějaký poplatek. V Mallpay (dříve Mall Pay) nyní dávají vše pod jednu střechu a navíc zcela zdarma.

„Do jedné karty se nám podařilo spojit všechno, co Češi označili za prioritu pro nakupování v obchodech nebo na internetu. Přinášíme tak revoluční mix, ve kterém se spojuje vysoká bezpečnost a zároveň jednoduchost. A troufáme si tvrdit, že se můžeme lehce stát nejoblíbenější ‚druhou kartou‘ v peněžence,“ zmiňuje Adam Kolesa, výkonný ředitel Mallpay.

V Mallpay si v rámci novinek přichystali také nový účet Plus, který je zdarma a nahrazuje všechny dosavadní účty. Pokud se zákazník ověří například přes bankovní identitu a projde skóringem, dostane nákupní limit až 50 tisíc korun se splatností až 50 dnů. Platit lze buď přes platební tlačítko Mallpay ve více než devíti tisících e-shopů nebo kdekoliv jinde online i offline díky fyzické či virtuální platební kartě, tedy i telefonem nebo hodinkami.

Záruka, pojistka i automatické investice

Odložením platby se ovšem teprve spouští ekosystém navazujících služeb, který nově fintechová služba, za níž od roku 2019 stojí z poloviny ČSOB a z poloviny Mall Group, buduje. Na většinu produktů zakoupených přes kartu Mallpay zákazník automaticky získá tříletou záruku a také rok pojištění proti rozbití či krádeži. Prodloužená záruka se vztahuje na zboží v hodnotě vyšší než 1 500 korun a nezahrnuje oblečení, pneumatiky a šperky.

„Jedná se o přelomový produkt, který má šanci změnit trh. Stačí si ukázat příklad: u nového iPhone 13 by vás tříletá záruka na většině e-shopů stála kolem 3 000 korun. Podobnou sumu byste zaplatili za roční pojištění proti krádeži nebo rozbití. S Mallpay kartou jsou tyto benefity v hodnotě 6 000 korun zdarma. A platí to až na pár výjimek pro každý nákup,“ vysvětluje Adam Kolesa.

Mallpay u této služby využívá propojení s ČSOB Pojišťovnou. V praxi má fungovat tak, že když se rozbije zboží chráněné touto prodlouženou zárukou, zavolá uživatel na infolinku, kde s operátorem domluví způsob řešení celé situace. „Do budoucna chceme proces automatizovat, aby zákazník nemusel volat. Garantem záruky jsme vždy my a ČSOB Pojišťovna,“ doplnil na dotaz CzechCrunche Kolesa.

Adam Kolesa, výkonný ředitel startupu Mallpay Foto: Mallpay

Jelikož Mallpay usnadňuje utrácení peněz, chce motivovat také ke spoření, a tak nabídne rovněž novinku v podobě automatického investování. Částky u průběžných útrat služba zaokrouhlí a zbývající desítky korun automaticky zainvestuje přes investiční službu Indigo od Patria Finance – i ta patří pod křídla ČSOB a ukazuje další z výhod, které Mallpay pod křídly velkého bankovního domu čerpá.

Týká se to ostatně i celkových investic do vývoje a ekonomického modelu celé služby, kterou napůl financují ČSOB a Mall Group. Mallpay do vývoje i nových služeb investuje desítky milionů korun a jak Adam Kolesa prozradil na dotaz CzechCrunche, potřebuje dosáhnout zhruba na 70 až 80 tisíc klientů, kteří s kartou platí de facto denně, aby se hospodaření firmy dostalo na nulu. „Jsme aktuálně na pěti tisících, rádi bychom se na kýženou metu dostali za dva až tři roky,“ říká šéf Mallpay.

Fintechová služba aktuálně stojí na dvou příjmových pilířích. Jedním z nich jsou provize z každé platby ve výši jednoho procenta, druhé jsou poplatky za různé doplňkové služby, jako je třeba odložení vyúčtování o další měsíc. Internetové obchody pak ještě navíc platí při platbě přes Mallpay transakční poplatek ve výši 0,5 %, což má být dle Mallpay často nižší poplatek než u běžných karetních transakcí.

Zákazníky bude mimo již zmíněného lákat také na nakupování ve třech splátkách, které pojmenovalo Mallpay Třetinka, což je služba, kterou již (i stejně pojmenovanou) poskytuje například Alza. Zákazník si díky ní bez poplatku či úroku rozloží vybranou platbu do tří splátek po 14 dnech. Přímo z Mallpay zároveň půjde posílat peníze na libovolný bankovní účet a hradit tak například účty za energie, leasing, telefon, pojištění a podobně. Do budoucna se chystá i doprava zdarma při větších nákupech na sesterském Mall.cz.

„Poslední měsíce jsme pracovali na tom, aby se z Mallpay stal celý ekosystém služeb pro hospodaření domácnosti. Proto jsme nákupy propojili s automatickými investicemi, které přináší lepší zhodnocení než spořicí účty na trhu. Zároveň přinášíme zcela nové možnosti, které zajistí Čechům stabilnější cash-flow. Neočekávané výdaje, jako třeba nedoplatky za elektřinu nebo platbu za školu v přírodě, jednoduše uhradí ze svého Mallpay účtu a zaplatí až druhý měsíc,“ zmiňuje Kolesa.

V roce 2020 se podařilo Mallpay zprostředkovat platby v řádu nižších stovek milionů korun. Celkově šlo o 130 tisíc plateb, meziročně o dvojnásobek. Počet všech uživatelů Mallpay se přiblížil čtvrt milionu, z nichž bylo aktivně nakupujících 60 tisíc. Aktuálně firma eviduje 360 tisíc registrací a kolem 100 tisíc aktivních uživatelů, kteří platí alespoň jednou měsíčně. Očištěné tržby se loni pohybovaly v řádu vyšších jednotek milionů korun a v letošním roce plánuje Mallpay vyrůst ve finančních metrikách dvakrát až třikrát.

V tuzemsku je jeho největším konkurentem v oblasti odložených plateb Twisto, které v květnu oznámilo, že za více než dvě miliardy putuje do rukou australské společnosti Zip. „Prolínáme se v mnoha ohledech s Twistem, ale i díky nově představeným službám začínáme konkurovat také bankám a jejím tradičním produktům,“ doplňuje Adam Kolesa.