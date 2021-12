Malta spustila zelený převrat a legalizuje konopí pro osobní spotřebu. Další země budou následovat

Pěstitelům a uživatelům konopí na Maltě se může ulevit. O tomto víkendu by měl totiž v platnost vstoupit zákon o dekriminalizaci konopí určeného pro vlastní spotřebu. Uživatelům nebudou hrozit sankce za držení množství usušených palic do sedmi gramů ani za pěstování čtyř rostlin. Doma pak mohou uchovávat padesát gramů. Podle deníku The Guardian nejmenší stát Evropské unie pravděpodobně spustí lavinu reforem, která v příštím roce projde Evropou.

Jednání o regulaci trhu s konopím již koneckonců probíhají v Lucembursku, Švýcarsku, Nizozemsku, Itálii i Německu. Změna přístupu řady evropských vlád následuje po rozhodnutí OSN z prosince loňského roku, který konopí vyřadil ze seznamu drog označených jako potenciálně návykové a nebezpečné.

Naproti tomu severní Amerika již konopnou revolucí několik let prochází. Desítky milionů dolarů z daní za marihuanu a ušetřené peníze, které by jinak padly na stíhání a věznění jejích uživatelů, jsou nyní v USA k dispozici pro prevenci drogových rizik. Významné kroky k dekriminalizaci konopí učinilo už osmnáct států USA, Kanada i Mexiko.

Z rostlin konopí se kromě THC získává i CBD Foto: S. Rounce/Unsplash

„Jsme strůjci změny. Drobní uživatelé konopí už nemusí čelit trestněprávnímu systému. Navíc mají nyní bezpečný a legalizovaný způsob, kde mohou konopí opatřit,“ popsal historický moment maltský ministr pro rovnost, výzkum a inovace Owen Bonnici. Zákon musí o víkendu ještě podepsat prezident.

Ráj hippies se však z Malty rázem nestane. Dekriminalizace jde ruku v ruce s regulací a restrikcemi. Kouřit konopí nebude možné na veřejnosti a už vůbec ne v přítomnosti osob mladších osmnácti let, za což hrozí pokuty ve výši až pěti set eur. Maltská vláda vedla diskuse také o tom, zda regulovat obsah THC v rostlinách, tedy látky, která působí psychoaktivně a mění náladu uživatelů.

„Po dlouhé diskusi jsme došli k závěru, že pokud se podaří stanovit limit na sílu konopí, tedy na množství THC, vytvoříme tím nový trh pro černý trh. To, co musíme udělat, je vzdělávat lidi a informovat je den po dni,“ uvedl ministr Bonnici.

A zatímco se celosvětový trend jasně ubírá k postupné dekriminalizaci a regulaci, ve Velké Británii se děje pravý opak a vláda Borise Johnsona hrozí přísnějšími tresty za držení drog.

A jak je na tom Česko? Zdaleka ne tak dobře, jak se mnozí domnívají. Často zaznívající omyl pět kytek je přece legálních stále nevymizel. Do pěti rostlin sice nejde o trestný čin, přestupku se však pěstitel dopouští.

V praxi je navíc problém rostliny jakkoliv sklidit a přechovávat. Sušení květů v jakémkoliv množství je totiž již považováno za výrobu drog, za kterou hrozí až pět let vězení. Pěstitelé na Maltě budou moci doma legálně uchovávat zmíněných 50 gramů, tedy možná jen desetinu toho, co sklidí z jedné rostliny.