Malý kluk hodil s Putinem o zem. Dílo slavného Banksyho obtiskla ukrajinská pošta na známky

Dorazil na místo, kam by se dnes kvůli hrozbě raket ničících civilní budovy odvážil jen málokdo. Přesto si vyhlédl několik lokalit, kde prostřednictvím svého ikonického rukopisu obtiskl něco, co vyjadřuje aktuální sentiment západního světa vůči Rusku. Byl to Banksy, který před pár měsíci vyrazil do válkou zahalené Ukrajiny, aby se tam mimo jiné vysmál Vladimiru Putinovi. A teď se jeho kresby zvěční na ukrajinských poštovních známkách.

V pátek to bude přesně rok, co ruská invazní vojska vtrhla na Ukrajinu a rozpoutala tam boje, jaké Evropa od druhé světové války nepamatuje. Celý svět si tento den bude připomínat, Ukrajinci obzvlášť. A tamní pošta se rozhodla pro skutečně originální připomínku. Vzala totiž jedno z děl slavného streetartového umělce Banksyho, překreslila ho a natiskla na speciální edici poštovních známek, které právě uvedla do prodeje.

Banksy, jehož pravá identita je už desítky let neznámá, do ukrajinského města Boroďanka, nacházejícího se v Kyjevské oblasti, dorazil na podzim minulého roku. Na rozstřílenou budovu namaloval symbol mladé gymnastky coby odkaz na nejrozšířenější ukrajinský sport a o kousek dál využil stěnu pro překreslení scény, kde malý hoch hází s evidentně dospělou osobou o zem v judu. Tou osobou je ruský prezident Vladimir Putin.

Právě druhý zmíněný návrh zaujal i ukrajinskou poštu (Ukrpošta), která jej vzala a natiskla na nové poštovní známky. Dohromady se jich do prodeje dostane 1,5 milionu, přičemž prodávány jsou v arších po šesti kusech. A protože se očekává, že půjde o poměrně horké zboží, které se rychle vyprodá, plánuje ukrajinská pošta omezit prodeje na deset archů na člověka. Jeden arch pak vychází na 180 ukrajinských hřiven, tedy něco přes sto korun.

Vedle Banksyho díla je na samotné známce mimo jiné obsaženo heslo „PTN PNH!“ (Путін, пішов на хуй), což lze v mírnějším vyznění přeložit jako „Putine, jdi do pr****“, a jedná se o jeden z protiruských symbolů, jenž byl poprvé použit už v roce 2014, po anexi Krymu. Heslo se objevilo na transparentech fotbalových ultras Metalistu Charkov, odkud se šířilo dále. Dnes s ním operuje i běžná veřejnost.

Výtěžek z prodeje známek se chystá ukrajinská pošta poslat na charitativní účely a podle slov jejího šéfa Igora Smelyanskyho budou archy k dispozici i mimo Ukrajinu, konkrétně na portálu eBay. Nelze ale zapomenout na otázku, jak se k tomu postaví Banksy. Silně totiž vystupuje proti tomu, když někdo jeho díla využívá pro jiné účely, aniž by na ně měl jakákoliv autorská práva (která oficiálně nemá ani sám Banksy). V tomto případě ale asi vše bude v pořádku.

When we designed @ukrposhta stamp to commemorate 1 year of full fledged war, we did not know about @POTUS visit to Ukraine. But it looks like he did exactly what Banksy depicted on our stamp: Putin Go F.. yourself! @OlKubrakov (on sale from Feb 24) pic.twitter.com/rBq6Aahrjo

— Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) February 20, 2023