Banksy byl na Ukrajině. Na rozstřílené zdi maloval gymnastky a vysmíval se Putinovi

Banksy se už v minulosti dostal na jedno z nejstřeženějších míst, ke zdi oddělující stát Izrael od Palestiny, proč by se tudíž nemohl dostat do oblasti, kde nyní zuří válka? Slavný streetartový umělec totiž podle všeho pobýval i na Ukrajině, která se kvůli agresi Vladimira Putina ocitla v ozbrojeném konfliktu s Ruskem. Na poničené zdi domů měl obtisknout několik nových děl, přičemž na jednom z nich je i ruský prezident během zápasu v judu.

Jeho pouliční díla nejsou nijak komplikovaná, Banksy Banksy Banksy je původem britský streetartový umělec, který svá díla umísťuje na exponovaných… Původ:Bristol (Velká Británie) Více informací zpravidla jen obtahuje jednoduchou, předem vytvořenou šablonu. Mnohem důležitější než jejich estetika je ale význam a poselství, která nesou. Anonymní britský umělec, který se širší veřejnosti vepsal do paměti jako ten, který nechal během slavnostní aukce skartovat svůj obraz coby reakci na zpeněžování svého umění, za svou kariéru obrazil celou řadu lokalit, kde svůj typický rukopis umístil.

Jak je naznačeno v úvodu, jednou dokonce vyrazil až k vysoce střežené zdi, která rozděluje Izrael a Palestinu, kde namaloval chuligána s kyticí, což mělo vyjadřovat znepokojení z neustálých bojů těchto dvou oblastí a žádost o mír. Na různých místech se vyjímá i takzvaná Dívka s červeným balónem, respektive reakce na neutuchající násilí a občanskou válku v Sýrii před zhruba jedenácti lety. A mimo jiné vtipně ilustroval i dohadující se britský „opičí“ parlament.

Na svém kontě toho má Banksy dost – a občas se s novými vybranými kousky pochlubí na svém Instagramu, který je jeho jediným přímým kanálem, kde s lidmi přes svá díla komunikuje. Teď tam zveřejnil jeden zajímavý snímek, nikoliv však nutně pro své umělecké provedení, ale pro to, kde se nachází. Banksy totiž evidentně vyrazil na Ukrajinu Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací , která je od února ve válce s Ruskem – a logicky tak nejde o místo vhodné pro poklidnou uměleckou tvorbu. Banksy má ale v krvi výzvy.

Ve městě Boroďanka, nacházející se v Kyjevské oblasti, namaloval na budovu rozstřílenou od ruských raket karikaturu malé dívky, gymnastky, která se snaží udělat stojku na jednom z kusů stavení (viz náhledová fotka článku). Proč zvolil zrovna gymnastku, je zřejmé – na Ukrajině jde totiž o nejrozšířenější sport. Především té moderní gymnastice se má podle dostupných čísel věnovat až 30 tisíc tamních dětí. Proto volba malé holčičky.

Graffiti ale může naznačovat i to, že byť je Ukrajina už skoro rok v ohromném ohrožení, tamní složky dělají vše pro to, aby se lidé cítili co nejbezpečněji – a mohli třeba vykonávat sporty, které je baví. Za slovo sport lze pak dosadit i cokoliv jiného, Banksyho grafická vyjádření jsou v tomto případě poměrně abstraktní. Jak ale bývá zvykem, britský streetartový umělec oficiálně neřekl, co gymnastka na zdi budovy v Boroďance konkrétně značí, vše je jen domýšlení.

Britský umělec Banksy odhalil své nejnovější dílo, nástěnnou malbu v Boroďance. Velmi trefně vystihl naše plány na nejbližší budoucnost. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sRwnWpIHcg — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) November 12, 2022

V témže městě se objevilo i další dílo, které vyobrazuje malého chlapce během zápasu v judu, při němž evidentně zdolává svého o poznání staršího protivníka. Tím dospělákem, se kterým kluk hází o zem, má být ruský prezident Vladimir Putin, který je mimo jiné velkým fanouškem juda (a drží v něm černý pásek). Banksy se nicméně k tomuto graffiti veřejně nepřihlásil, respektive jej nesdílel na svém Instagramu, takže je možné, že jde o šablonu, kterou překreslil někdo jiný. Pravděpodobně to je ale skutečně on.

Z Boroďanky se měl Banksy vydat i do městečka Irpiň, které leží na stejnojmenné řece poblíž Kyjeva – a také patří k válkou silně zasaženým městům. Tam měl namalovat taktéž gymnastku, akorát s ortézou na krku. A pokud jsou i tato díla autentická, zavítat měl Banksy i do samotného Kyjeva, kde namaloval dvě děti, které si vyrobily houpačku z protitankové překážky.

Není to ovšem jen Banksy, který svým uměním vyjadřuje Ukrajině podporu. Jedna ze zajímavých pouličních kreseb vznikla také v Česku, konkrétně v pražských Nuslích, kde umělec s přezdívkou Chemis namaloval dívku, která se schovává pod peřinu, respektive ukrajinskou vlajku. Má vyjadřovat to, že na Ukrajině se bojuje i za český národ. A na podpoře Ukrajiny prostřednictvím umění se podílel i CzechCrunch.