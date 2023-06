Malý zázrak v kolumbijské džungli. Děti, které přežily pád letadla, byly po 40 dnech nalezeny živé

Jsou tomu více než dva týdny, co jsme informovali o dramatickém příběhu čtyř malých dětí, které přežily pád letadla v kolumbijském deštném pralese. Při nehodě bohužel zemřela jejich matka a všichni další dospělí pasažéři, dětem ve věku od 11 měsíců do 13 let se ovšem jako zázrakem nic nestalo, a proto se vydaly za záchranou. Ta přišla po neuvěřitelných 40 dnech, které strávily v nehostinném prostředí džungle, vybaveny jen svými znalostmi.

Z následného pátrání po čtveřici malých dětí se stalo drama, které sledoval celý svět. Původní informace, že děti byly pár dní po nehodě nalezeny živé, se ukázaly jako nepravdivé a šance na jejich přežití se každým dnem zmenšovala. Hledat malé děti v komplikovaném prostředí deštného pralesa bylo extrémně náročné, ovšem vojákům, kteří po nich pátrali spolu s dobrovolníky z řad místních indiánů, se dařilo nacházet nové a nové stopy, které držely naději při životě.

Nůžky, dětská lahvička, zbytky ovoce či otisky stop v blátě naznačovaly, že by děti mohly být naživu a hledají pomoc. Vojáci proto začali do džungle shazovat balíčky s vodou, potravinami, přikrývkami a také zvukové nahrávky, ve kterých hlas babičky děti v jejich rodném jazyce vyzývá, aby se zastavily a počkaly, až je vojáci naleznou.

A to se skutečně podařilo. Prezident Kolumbie Gustavo Petro dnes v noci nasdílel na svůj Twitter fotografii vojáků spolu s dětmi na lesní mýtině. Dle jeho slov se podařilo nalézt všechny děti živé, za což vděčí především svým znalostem pralesa, ve kterém byly schopné najít vodu a potravu. Celou skupinu vedla třináctiletá dívka Lesly, o které dříve její dědeček médiím řekl, že je velmi inteligentní a silná.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

Děti byly okamžitě letecky přepraveny do nemocnice v Bogotě, kde jim byla již na palubě letadla poskytnuta lékařská pomoc od čtyř lékařů. Dle jejich zjištění jsou malí cestovatelé slabí a podvyživení, bude také nutné posoudit jejich duševní stav.

Pád letounu přišel v momentě, kdy děti se svou matkou putovaly za otcem, aby začaly nový život mimo svou původní rezervaci. Prezident Petro o nalezencích nyní mluví jako o dětech džungle a dětech Kolumbie a dle jeho slov se bude na jejich příběh v historii vzpomínat.