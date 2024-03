Mám alergii na motivační citáty a byznysové influencery, říká ředitel České asociace umělé inteligence

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Proč dle svých slov nejlépe funguje na rychlonabíjení? Jakou vychytávku by chtěl mít doma na stopě? A proč se omlouvá všem Vodnářům, kterým zkazil podzim 2008?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Rád pracuji v noci. Můj den tak zpravidla končí ve tři ráno a začíná kolem osmé. V průměru naspím kolem pěti hodin, které doplňuji o třicetiminutový power nap pro boost energie během dne. Zkoušel jsem spát i víc hodin, ale posledních dvacet let funguji nejlépe na rychlonabíjení.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Asi to není ihned po probuzení, ale zpravidla je to kalendář, kde mám nejen všechny schůzky a akce, ale také bloky na deep work. Druhou aplikací na řadě pak bývá Gmail.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Nejvíc času jsem v kontaktu s notebookem, konkrétně používám MacBook Air. Do teď jsem nepochopil, jak někdo dokáže zvládat psát delší texty přes tablet nebo mobil. Z nástrojů je to Google Workspace, několik AI chatbotů a Adobe Creative Cloud.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

U mě je to dost jednoduché. Černé kalhoty a heavyweight černé tričko. Z tenisek mě baví Adidas Niteball ve všech možných barvách.

Foto: Česká asociace umělé inteligence Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Musel jsem se podívat, protože mě ihned napadl jen notebook a nabíječka. Objevil jsem ještě žvýkačky, parfém a švýcarský nůž. To bude taková nejčastější kombinace.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Asi to není úplně lifehack, ale když jsem někde poprvé, vždy si mobilem fotím, na jakém místě jsem zaparkoval nebo z jakého východu jsem vyšel. Případně používám funkci pro uložení parkování v Google Maps. V 99 % případů to nepotřebuji, ale párkrát už mě tento můj zvyk zachránil před zbytečným blouděním.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Z knih je to Niccolò Machiavelli a jeho Vladař. Nadčasová kniha, která odhaluje mnoho o lidském chování. Z filmů doporučuji zhlédnout Ghost Dog – Cesta samuraje, a to kvůli jeho jedinečné atmosféře.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na uklidnění mi hraje Alex Cuba, na nakopnutí Charles Bradley. Ani jedno jméno není u nás v České republice příliš známé, ale nedovedu si představit, co bych bez těchto dvou interpretů dělal.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Absolutně kamkoliv. Ještě jsem nezažil, abych někam vyrazil a vrátil se s horší náladou. Cestování a objevování nového celkově považuji za jeden ze smyslů života.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Jednoznačně Nanoleaf Skylight. Osvětlení hraje extrémní roli v tom, jak se člověk v interiéru cítí. Tahle novinka imitující skutečnou oblohu mě hodně láká.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Renault Megane.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Síť restaurací Ambiente zatím nikdy nezklamala, ale trošku mě mrzí, že se Eska rozdělila na dva podniky, třebaže to dává smysl.

Jak jste si vydělal první peníze?

Jako dítě jsem vešel do náhodného obchodu (tuším, že to byla optika) a nabídl jim, že po celém městě roznesu jejich letáky. Měl jsem asi dvacet korun na hodinu, ale bavilo mě to. Šetřil jsem, abych si mohl koupit hru na PlayStation 1.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Asi to bude psaní stovek SMS horoskopů, které pak chodily zákazníkům českých operátorů. Omlouvám se všem Vodnářům, kterým jsem zkazil podzim 2008.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Riskuj!

Investujete?

Každý měsíc investuji menší částku do Vanguard S&P 500 ETF a pak si v aplikaci Revolut během chvilek volna hraji s akciemi vybraných firem. U kryptoměn jsem historicky v plusu, ale aktuálně nic nedržím.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Žádná. Zjistil jsem, že byznysové rady jsou v mém případě nepřenositelná věc. Ke všemu si musím dojít sám. Navíc mám alergii na všechny motivační citáty, kouče a byznysové influencery.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Jednou jsem založil e-shop, kde jsem společně s kamarádem prodával voňavé tkaničky do bot z USA. Přišlo mi to jako skvělý nápad a produkt, který bude chtít každý. Akorát, že vůbec. Dnes na to vzpomínám pochopitelně s úsměvem. Kuriózní je, že i tak se nám podařilo něco vydělat.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Přejít na remote.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Pokud mě dokáže něco inspirovat, je to pracovitost, přímost a houževnatost. A takových lidí je v České republice celá řada. A konkrétní jméno? Napadá mě Ondřej Novotný.