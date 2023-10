Mám hysterčit teď, nebo až zítra? Třicítky v říjnu jsou prima, jenže je to průšvih. Globální

Glosa Lenky Chlubnové: „Začátek října a 28 stupňů! Jdu ven v kraťasech!“ pípla mi dneska zpráva od kamarádky, která se svým nadšením není jediná. Zdá se, že z letních teplot v říjnu jsem zoufalá jen já a prodejci zimních bund.

Jenomže moje klimatická úzkost, jak už někdo stihl stav, kdy panikaříte z toho, že v sandálech šlapete po spadaném listí na chodníku, pojmenovat, má své důvody. Tenhle teplý podzim totiž není jen tak. Na svědomí ho má globální oteplování, které sice u nás dělá příjemné počasí, jinde ale zabíjí lidi.

Letošní červenec byl nejteplejším měsícem za tisíce let. Generální tajemník OSN mluvil v létě o tom, že začala doba globálního varu. Důsledkem toho varu jsou velmi špatně zvládnutelné požáry, letos s nimi bojovali v Řecku, Itálii i Španělsku. Mimo Evropu bohužel už pravidelně a hlavně čím dál víc hoří v USA, Kanadě nebo Austrálii.

Vysoké teploty zabíjejí i lidi. Podle deníku New York Times v loňském roce kvůli nim zemřelo jen ve státě Texas přes 300 lidí. V některých místech už člověk nepřežije bez funkční klimatizace. Američtí novináři popisují případy, kdy člověk zemřel prostě proto, že se mu klimatizace doma rozbila.

Kolosálních problémů, o kterých toho zatím tady ve střední Evropě moc nechceme vědět, dosahují sucha a vedra v Africe. Jaké to může mít důsledky, není těžké si při pohledu na migraci přes Středozemní moře domyslet.

Neotepluje se ale jen na pevnině. Z moře kolem Floridy se letos v létě stala vířivka. Teplota vody tam dosahovala 38 stupňů. Proč je to problém? Ve velkém hynou třeba vzácné korály a není to dobré ani pro ryby. Do toho tají ledovce, které zároveň méně a méně pomáhají ochlazovat Zemi.

Nakazila jsem vás svojí klimatickou úzkostí a říkáte si, jestli tu všichni umřeme, nebo se s tím ještě dá něco dělat? Současná levicová mládež řeší svoji frustraci z generace svých rodičů, kteří mají pořád ještě pocit, že se nic moc neděje, přilepováním se k silnicí. To bych jako řešení úplně nedoporučovala.

Tohle není normální – 3. října podvečer, lidi v tričkách, pohoda jazz… Zatím😔 pic.twitter.com/gcXlrdT0W9 — Luboš Kreč (@LKrec) October 3, 2023

Nabízí se začít každý sám u sebe. Zmenšit spotřebu masa, chodit pěšky nebo MHD, nepoužívat tolik auto. Přemýšlet o tom, co si kupuju na sebe, a vykašlat se na fast fashion. Třídit odpad, nakupovat bezobalově nebo prostě tak, abychom neplýtvali. Poděkuje vám vaše peněženka i planeta.

Důležitý je taky tlak na politiky. Schválně si najděte svého poslance či senátora nebo europoslance a napište mu. Dejte mu najevo, že na rozdíl od různých lobby vám o tuhle planetu jde.

A až to uděláte, klidně si jděte dát na zahrádku vaší oblíbené restaurace kafe nebo pivo. Že je to teplo fajn, to nemá v tuhle chvíli cenu popírat. Tak si ho užijte a choďte ven, dokud to jde.