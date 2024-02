Mark Zuckerberg je zpět. Hodnota Mety za den vyrostla o 200 miliard dolarů, nejvíce v burzovní historii

Uložit 0

Bylo mnoho investorů, kteří předloni přestali věřit Marku Zuckerbergovi a směřování jeho společnosti Meta, do níž spadají největší sociální sítě včetně Facebooku a Instagramu nebo WhatsApp. Akcie Mety se tehdy během dvanácti měsíců propadly o sedmdesát procent, v listopadu 2022 narazily na nejnižší úroveň za dlouhé roky a mnozí zpochybňovali směřování firmy. O více než rok později se devětatřicetiletý Mark Zuckerberg opět usmívá. Jeho společnost oznámila vynikající výsledky za poslední kvartál, rekordní zisky a akcie Mety prorazily svá historická maxima. A to tak silně, že ještě žádná firma nezvýšila svou hodnotu za jediný den o tolik dolarů.

Skutečně to není tak dávno, co byla Meta jednou z nejvíce odepisovaných akcií. Když firma v únoru 2022 oznámila zhoršené hospodářské výsledky, propadly se její akcie o šestadvacet procent. To z její hodnoty ukrojilo závratných více než 250 miliard dolarů. Šlo o největší propad tržní hodnoty jakékoliv americké firmy v historii. O dva roky později se teď Meta zapsala na úplně opačné straně pomyslné tabulky. Po oznámení výsledků za poslední kvartál připsaly akcie s označením META kolem dvaceti procent a tržní hodnota vyrostla zhruba o 200 miliard dolarů. I toto číslo je rekordní.

Nejpůsobivější údaj, který investory ohromil, byl patrně v kolonce čistého zisku. Meta v posledním kvartálu vydělala zhruba patnáct miliard dolarů. To je třiapůlkrát víc než o rok předtím, kdy vydělala „jen“ 4,5 miliardy dolarů. Akcie nejen díky tomu vyletěly až do výše, kdy si Meta připsala nejvyšší růst tržní hodnoty v rámci jediného obchodního dne v historii. Předběhla i Apple a Amazon, kteří si v roce 2022 připsali kolem 190 miliard dolarů. A raduje se také sám Zuckerberg.

Jmění šéfa Mety vyrostlo o 27 miliard dolarů, jak připomněla agentura Bloomberg. V jejím žebříčku miliardářů tak Zuckerberg s odhadovaným jměním kolem 170 miliard dolarů skočil se na čtvrté místo před Billa Gatese. Další peníze se mu navíc pravděpodobně přihrnou na účet díky dividendě, kterou Meta vůbec poprvé svým akcionářům vyplatí. Důvod, proč právě teď? Meta sedí díky dobrým výsledkům na obrovském balíku hotovosti, přibližně 65 miliardách dolarů, a tak začne v březnu vyplácet dividendu ve výši půl dolaru na akcii.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj cen akcií společnosti Meta

Pokud by mateřská společnost Facebooku a spol. vyplácela dividendu čtyřikrát ročně, jak je u amerických společností zvykem, činil by roční výnos dva dolary na akcii. Pokud jich však máte kolem 350 milionů jako Mark Zuckerberg, přijdete si každý rok na 700 milionů dolarů. Jde zkrátka o jeden z nejzajímavějších zvratů, jaký jsme mohli na akciových trzích za poslední roky sledovat. Před zmíněnými dvěma lety se totiž Metě kupil jeden problém za druhým a málokdo by si tipl, že bude cesta na vrchol tak rychlá.

Po celém světě rostla inflace, spotřebitelé začali šetřit, firmy omezovaly výdaje na reklamu a celý trh pomalu zamrzal. Meta byla obviňována z mnoha neetických praktik (například ze zatajování výsledků interních studií, které potvrzovaly, že sociální sítě zhoršují duševní zdraví určitých skupin uživatelů, zejména mladých dívek), začali proti ní bojovat různí regulátoři a Apple začal v iOS omezovat sběr dat aplikacemi třetích stran, což ovlivnilo výkonnost reklam v rámci Facebooku a dalších aplikací Mety. Do toho navíc rostla nová konkurence v podobě TikToku.

Stejně jako v jiných technologických společnostech přitom v Metě po covidovém boomu výrazně vzrostl počet zaměstnanců a Mark Zuckerberg měl také ambiciózní (a velmi drahé) plány pro takzvaný metaverse, v němž každé čtvrtletí spaloval miliardy dolarů. Metě nepomohla ani geopolitika, protože svět se obával, jak dopadne konflikt na Ukrajině a co to bude znamenat pro světovou ekonomiku. V důsledku toho všeho firmě několik čtvrtletí po sobě klesaly tržby a zisky – a dokonce zaznamenala i mírný pokles počtu uživatelů.

Na neutěšený stav věcí reagovaly akcie Mety jasně. Zatímco na podzim roku 2021 dosáhly vrcholu kolem 380 dolarů, během následujícího zhruba roku postupně klesly pod 100 dolarů. Začaly se ozývat hlasy, že Meta je mrtvá, a akcionáři tlačili na vedení v čele se zakladatelem Markem Zuckerbergem, aby podniklo rozhodné kroky. Akcionáři požadovali, aby se Meta začala více soustředit na svou hlavní činnost, kterou je reklama, a co nejvíce snížila provozní náklady a kapitálové výdaje.

Foto: Anthony Quintano/Flickr Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku

Dlouho to vypadalo, že Mark Zuckerberg akcionáře neslyší, ale nakonec přišla změna. Rodilý newyorčan vyhlásil rok efektivity, v rámci kterého Meta propustila velké množství zaměstnanců, snížila provozní náklady, omezila kapitálové výdaje na projekty virtuální reality a provedla řadu dalších zásadních opatření. Zároveň se začala znovu zaměřovat na zdokonalování algoritmů pro efektivnější cílení reklamy a také hodně vsadila na umělou inteligenci.

Čísla celé skupiny, do níž vedle již zmíněných patří také sociální síť Threads nebo headset pro virtuální realitu Quest, se začala postupně každé čtvrtletí zlepšovat, začali přibývat noví uživatelé, počet zobrazených reklam a na druhé stranu výrazně klesly náklady. Výsledkem byl růst příjmů a rekordní zisky. Všechna tato zlepšení za poslední rok způsobila, že akcie Mety vzrostly z lokálních minim o zhruba 440 procent a po zveřejnění posledních výsledků o již zmíněnou pětinu za jediný den.

Kromě toho Meta vydala také vynikající výhled na aktuální čtvrtletí, ve kterém by měl pokračovat růst tržeb a zisků, a oznámila vyplacení první dividendy. Spolu s tím navíc rozšíří svůj program zpětného odkupu akcií, což bývá zejména u amerických technologických firem běžnější forma vracení peněz akcionářům než dividenda, je zároveň daňově efektivnější. Akcionáři totiž sice nedostanou peníze přímo, ale společnost je použije na snížení počtu akcií v oběhu, takže budoucí zisky společnosti se rozdělí mezi menší počet akcionářů. Koláč zisku tak zůstane stejný, ale rozdělí se do méně rukou.