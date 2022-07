Musíme makat, jsou mezi námi lidé, kteří tu nemají co dělat. Zuckerberg varuje, že se blíží zlé časy

Zakladatel Facebooku vypadá jako robot a dost často tak při svých veřejných vystoupeních i působí. Ne tak koncem června, když promluvil přes telekonferenci ke všem více než 70 tisícům zaměstnanců svého koncernu Meta. Byly momenty, kdy se dokonce rozzlobil. A rozhodně nešetřil kritikou a varováním, že přicházejí hubenější časy. „Všichni budeme muset víc pracovat a mít k dispozici míň prostředků,“ prohlásil patnáctý nejbohatší člověk světa.

Zuckerbergova promluva by se dala považovat za určitou byznysovou parafrázi Churchillova výroku, že nemůže slíbit nic jiného než „krev, dřinu, pot a slzy“, byť samozřejmě takto vyhrocené a fatální to v případě zaměstnanců, kteří pohání Facebook, Instagram nebo WhatsApp, není. Nicméně vzkaz zakladatele sociální sítě byl jasný – připravte se, že budeme přísnější, že budeme víc sledovat, kdo jste jak výkonný a přínosný pro firmu.

Meta, mateřská společnost Facebooku, sice zatím neplánuje propouštět, nicméně snížila tempo náboru nových lidí. Původně chtěla letos zaměstnat 10 tisíc nových kolegů, nyní podle informací deníku New York Times snížila laťku na šest, maximálně sedm tisíc. „Je před námi jeden z největších poklesů v moderní historii,“ řekl při callu Zuckerberg.

Dokonce odhodil svou standardní bezemočnost a apatii a prohlásil, že chápe, když nově formulované krédo v duchu budeme víc makat a utáhneme si opasky, nebude všem po chuti. „Myslím, že někteří z vás dojdu k tomu, že tohle už není místo pro ně. A já s tím budu v pohodě. Upřímně, v naší firmě je nepochybně řada lidí, kteří by tu neměli být,“ řekl také.

Když se ho podle New York Times jeden z pracovníků zeptal, co přesně to znamená a jestli zaměstnanci přijdou o některé ze svých košatých benefitů, prý osmatřicetiletý technologický guru začal působit naštvaně a dlouze hledal slova. Pak celkem suše prohlásil, že všichni budou muset přidat a že se v podniku možná i zhorší atmosféra, protože tlak na výkon bude větší.

Meta je přitom proslulá širokou škálou zaměstnaneckých výhod, také patří k nejštědřeji platícím zaměstnavatelům, a to i v bohatém Silicon Valley. Donedávna měli například její lidé nárok na žehlení a praní zdarma, o tuto výhodu už ale přišli na jaře. Nyní se k tomu nejspíš přidá například i ztráta nadstandardních dnů volna. Jak ale Zuckerberga doplnil produktový ředitel firmy, svět a Metu s ním čekají „těžké časy“.

Šéfové také připustili, že v posledních dvou letech, kdy obecně technologické společnosti prožívaly skvělé časy, firma ztratila tah na branku a stala se větším korporátem a molochem, než by bylo nutné. Ochlazení, které se blíží, by tak podle nich mohlo být příležitostí, jak se zbavit přebytečného personálního tuku.

Foto: CZI Mark Zuckerberg a jeho žena Priscilla Chan

To jsou slova a úvahy, která poslední dobou zaznívají od mnoha podnikatelů především z technologické sféry, která byla ještě před pár měsíci označovaná za jasného vítěze covidové pandemie. Situace se ale razantně změnila a o tom, že je třeba šetřit, vrátit se zpět ke startupovým kořenům a že firmy neúměrně rostly, nedávno hovořili zakladatel kryptoburzy Coinbase Brian Armstrong nebo šéf úvěrové aplikace Klarna Sebastian Siemiatkowski.

Na vině je inflace, která trápí celý svět, drahé energie a nejistota plynoucí především z války na Ukrajině. V případě Facebooku je těch rizik ale ještě víc – firma se v posledních letech stala symbolem arogance a všudypřítomnosti internetových kolosů. V Americe i Evropě sílí hlasy, že by se Meta měla rozdělit, hodně kritiky si vysloužila za to, jak (ne)nakládá se lživou politickou reklamou, obrátila se proti ní média, která připravuje o příjmy z inzerce, ona sama přichází o dost peněz poté, co Apple výrazně změnil správu osobních dat ve svých zařízeních…

To všechno jsou důvody, proč Mark Zuckerberg rozjel cosi jako generální úklid. Zbavil se dlouholeté provozní ředitelky Sheryl Sandbergové, z Facebooku udělal Metu a vyhlásil, že budoucnost firmy je ve virtuálním světě zvaném metaverse.