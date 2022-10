Marketingové ceny Fénix se nesly ve znamení dat. Bodovaly areál Pragovka či udržitelnost od E.ON

Soutěž Fénix content marketing letos už podeváté rozdala své ceny. Tentokrát se přitom zaměřila i na zcela nové kategorie, když vůbec poprvé ocenila firmy za kreativní práci s daty a jejich vizualizacemi. Právě v datech je totiž podle organizátorů z mediální agentury Freya budoucnost marketingu. Letos poprvé také výherce ocenili virtuální soškou v podobě NFT tokenu. CzechCrunch je mediálním partnerem akce.

„Devátý ročník Fénix content marketing se letos zaměřil kromě klasických content marketingových disciplín na data, datovou žurnalistiku firem a schopnost ovlivnit byznys i celospolečenský kontext prostřednictvím obsahového marketingu,“ popsala hlavní posun celé soutěže ředitelka pořádající agentury Freya Kateřina Borovanská.

Ocenění v hlavní kategorii za nejlepší obsahově-marketingovou strategii si odnesly čtyři projekty. Komunikační strategie a obsah pro pražský multifunkční areál Pragovka Art District od Brandmark Space bodovaly v kategorii Nemovitosti. Pro společenské a umělecké centrum zasazené do bývalého industriálního komplexu toto studio vytvořilo kampaň, která měla potenciálním nájemníkům představit prostory v nově zrekonstruované budově E Factory, jež je památkově chráněná. Brandmark s Pragovkou ostatně spolupracuje už delší dobu, oceněná kampaň zahrnovala sociální sítě, PR komunikaci, print i bannery.

První místo v hlavní kategorii ale získaly i další tři projekty. Porotu zaujala kampaň k cenám za udržitelnost E.ON Energy Globe 2021 od Elite Solutions a Seznam Brand Studio v oboru Energetika či komunikace výstavy Malevič a ruská avantgarda Alšovy jihočeské galerie od Chilli Production v kategorii Umění/Kultura. Při ní marketingová společnost využila i známé osobnosti stojící na pomezí výtvarna a hudebního světa jako například frontmana kapely Tatabojs Milana Caise, který je sám respektovaným výtvarníkem, nebo rappera, DJe a hudebního producenta Filipa Konvalinku z Pio Squad.

Ocenění v hlavní kategorii si odnesla i kampaň pro Českou asociaci pojišťoven Zpomal, dokud není skutečně pozdě, která upozorňuje na nebezpečí nepřiměřeně rychlé jízdy autem. Spolupracovaly na ní agentury McCann Prague, Hero and Outlaw a Renegadz, které společně bodovaly v sekci Bankovní sektor.

Devátý ročník soutěže Fénix content marketing vyvrcholil ve čtvrtek v Zrcadlové kapli Národní knihovny v areálu pražského Klementina. V některých kategoriích pořadatelé z mediální agentury Freya udělili více prvních míst, jinde naopak žádného vítěze nevybrali.

Cena, na niž si nelze sáhnout

Nejlepší distribuci firemního obsahu měly tři projekty. Fotbalový Tipsport Malta Cup a Zimní Tipsport Liga, slovenský Užitočný a funkčný obsah pro SCONTO Nábytek a komunikace prodejce ložních potřeb SCANquilt na jejich blogu.

Jednou z letošních novinek bylo, že se získaných cen výherci nemohli dotknout. Od pořadatelů je totiž dostali ve formě virtuálních NFT tokenů, za nimiž stojí společnosti Precismo a STRV. „Předaná ocenění v sobě nesou precizní 3D sken cen od Petra Larvy, které jsme v soutěži rozdávali minulý rok, a zároveň vizuál letošního ročníku, který obsahuje datové toky. Chceme tak ukázat inovaci, kontrast dědictví a inovace i kouzlo spojení těchto nádob,“ vysvětlila Borovanská.

Fénix content marketing Ceny Fénix content marketing se letos rozdávali ve formě virtuálních NFT tokenů.

Kromě klasických obsahově-marketingových disciplín byly letos hlavními tématy právě data, datová žurnalistika firem a schopnost ovlivnit byznys i celospolečenský kontext prostřednictvím obsahového marketingu. S novým ročníkem přišly i nové kategorie, například Vizualizace dat, Kampaň – data v hlavní roli, Obsahový projekt založený na datech a Data jako nástroj změny.

Zároveň se rozšířily oborové kategorie, konkrétně o akademický sektor, IT a energetiku. Kategorie Univerzita je novou soutěží pro obsah, který generují vysoké školy ať už ve vztahu k široké veřejnosti, nebo ke studentům.

O udělených oceněních v soutěži Fénix content marketing pod hlavičkou firmy Freya rozhoduje porota, kterou tvoří téměř čtyřicet odborníků nejen v oblasti tvorby obsahu.

Vítěze ve všech kategoriích najdete níže.

Nejlepší content marketing strategie

Pragovka Art District: tvorba komunikační strategie a obsahu

Zadavatel: Pragovka

Agentura: Brandmark Space

E.ON Energy Globe 2021

Zadavatel: E.ON Energie

Agentura: Elite Solutions, Seznam Brand Studio

Malevič a ruská avantgarda

Zadavatel: Alšova jihočeská galerie

Agentura: Chilli Production

Zpomal, dokud není skutečně pozdě

Zadavatel: Česká asociace pojišťoven

Agentura: McCann Prague, Hero and Outlaw, Renegadz

Nejlepší distribuce firemního obsahu

Brejlando

Zadavatel: Brainz Studios

Agentura: Brainz Studios

Chodit na umění není umění 2021

Zadavatel: Alšova jihočeská galerie

Agentura: Chilli Production

Ebook: Life and Death of Ideas

Zadavatel: Applifting

Agentura: Applifting

Nejefektivnější firemní obsah

Tipsport Malta Cup a Zimní Tipsport Liga

Zadavatel: Tipsport

Agentura: Tipsport, 2020 Communications

Neziskový sektor

Kampaň #JakoTy

Zadavatel: META

Agentura: META a spolupracovníci



Zvláštní ocenění za inovaci

Brejlando

Zadavatel: Brainz Studios

Agentura: Brainz Studios



Klient roku

dm drogerie – klient snů

Zadavatel: dm drogerie markt

Agentura: Chilli Production



Zvláštní ocenění za titulní stránku

Scuderia Magazín

Zadavatel: Scuderia Praha a.s.

Agentura: Luova Publishing



Zvláštní ocenění za design

Magazín #IT – Planetární transformace

Zadavatel: Cleverlance

Agentura: Cleverlance



Univerzita

Fakulta strojní VŠB-TUO – projekt V hlavní roli strojař

Zadavatel: Fakulta strojní VŠB-TUO

Agentury: Action Please, Idea Please



„The Best in“ Energetika

Staráme se o sokoly

Zadavatel: ORLEN Unipetrol

Agentura: ORLEN Unipetrol



„The Best in“ Bankovnictví

Zonky – nepůjčujte si na Vánoce

Zadavatel: Air Bank a.s.

Agentura: Sunny Jim & friends



Vizualizace dat, infografika

Infografiky Českého statistického úřadu 2021 (druhé místo)

Zadavatel: Český statistický úřad

Agentura: Český statistický úřad



Obsahový projekt založený na datech

Investice nejsou jen pro milionáře

Zadavatel: Portu

Agentura: PRAM Consulting

ONLINE – Facebook

Facebook D.A.S. – právo pro všechny! (druhé místo)

Zadavatel: D.A.S. Rechtsschutz AG

Agentura: eVisions Advertising



ONLINE – LinkedIn

#HPdvacitka (druhé místo)

Zadavatel: HAVEL & PARTNERS

Agentura: HAVEL & PARTNERS



ONLINE – Instagram

Instagram Lejaan (druhé místo)

Zadavatel: Lejaan

Agentura: Lejaan



ONLINE – YouTube

Make-up in the City od Maybelline New York

Zadavatel: L’Oréal Česká republika

Agentura: Follow Bubble



ONLINE – Social media kampaň

ŠKODA FOUNDERS

Zadavatel: ŠKODA AUTO

Agentura: Socialsharks



ONLINE – Blog

Blog online nakladatelské služby Pointa

Zadavatel: Pointa & Albatros media

Agentura: Pointa & Albatros media



ONLINE – Podcast

BlueGhost Update (druhé místo)

Zadavatel: BlueGhost.cz

Agentura: BlueGhost.cz



ONLINE – Online magazín

H&P magazín – online časopis pro novou realitu (třetí místo)

Zadavatel: HAVEL & PARTNERS

Agentura: HAVEL & PARTNERS



ONLINE – Nejlepší video a jeho použití

V hlavní roli strojař a boj s matikou

Zadavatel: Fakulta strojní VŠB-TUO

Agentura: Action Please, Idea Please



ONLINE – Microsite

V hlavní roli strojař

Zadavatel: Fakulta strojní VŠB-TUO

Agentura: Action Please, Idea Please



ONLINE – TikTok

Kaufland na TikToku

Zdavatel: Kaufland

Agentura: Story TLRS



ONLINE – Korporátní webové stránky

Web Skupiny PPF

Zadavatel: Skupina PPF

Agentura: SYMBIO Digital



OFFLINE – B2B časopis

Magazín #IT – Planetární transformace

Zadavatel: Cleverlance

Agentura: Cleverlance



OFFLINE – Jednorázová publikace

Bublinky

Zadavatel: USSPA

Agentura: USSPA



OFFLINE – B2C časopis

Scuderia Magazín

Zadavatel: Scuderia Praha

Agentura: Luova Publishing



OFFLINE – B2C noviny

DOCK magazín

Zadavatel: CRESTYL real estate

Agentura: Miuza