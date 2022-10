Marvelovka podle DC? Black Adam má být temný a drsný, místo toho ale hýří barvami a vtipy 

To srovnání vás napadne na první dobrou. Ani nemusíte vědět, jak moc se ve studiu Warner Bros., které drží práva na komiksový vesmír legend, jako jsou Superman a Batman, snaží dohnat náskok Marvelu, jenž ho s kdysi širší veřejnosti neznámými postavami naprosto převálcoval. Stačí, abyste nežili v totálně izolované bublině a nějaký z marvelovských filmů viděli. Novinka Black Adam je jako jeden z nich. Vadí to? Vůbec. Její chyby jsou někde jinde. Pokud jí je ale odpustíte, je to vlastně docela dobrá podívaná.

To první, co vás ke srovnávání přivede, jsou barvy. Black Adam je sice temná postava, antihrdina, na rozdíl od velké části filmů z takzvaného DCEU ale snímek o něm hýří od prvního záběru barvami. Další asociace přijde ve chvíli, kdy zjistíte, že se díváte na kdysi mocné místo, kde se těží vzácný minerál… (vzpomněli jste si na vibranium?)

Další pak třeba ve chvíli, kdy se rozjede první akční scéna, záběry se zpomalí a Black Adam za doprovodu Micka Jaggera zpívajícího jednu z hymen Rolling Stones Paint It Black (zní vám v uších Guns N‘ Roses z letního Thora?) drtí ty, kdo se mu zkusili postavit. A pak jich přijde ještě spousta. Někdy je to jistě záměrná nápodoba, jindy důsledek toho, že DC ujel vlak a v téměř čtyřech desítkách superhrdinských filmů a seriálů od konkurence toho už bylo k vidění zkrátka spoustu.

Black Adam je přitom jedna z jeho nejstarších postav, za kterou navíc stojí propracovaná historie a která je ve světě jeho hrdinů pevně ukotvená. Jak už to tak ale bývá, ve filmovém světě je to trochu jinak. Black Adam alias Teth-Adam je zde otrokem v říši Kahndaq, kde se ukrývá onen zázračný minerál a která je kvůli němu už ve starověkých dobách terorizována a její lidé vykořisťováni. Teth-Adam se stane jejich „šampionem“, mužem, který získá nesmírně mocné schopnosti od šestice kouzelníků, aby se mohl utlačovatelům postavit. To se stane a Teth-Adam pak na pět tisíc let zmizí z povrchu zemského.

Foto: Vertical Entertainment Black Adam je obdařen silou, se kterou by měl mít problém si poradit i Superman

V současnosti je na tom ale Kahndaq v podstatě pořád stejně. Minerál se dosud nevytěžil a zemi okupují další vykořisťovatelé, kteří mají s jejím bohatstvím vlastní plány. Vzepřít se jim pokusí odvážná historička, která Teth-Adama probudí. Ten zlikviduje všechny, kdo na něj zaútočí, a jeho návrat na svět zaujme také organizaci rovnováhu střežících hrdinů, která se jmenuje Justice Society of America. Ta se urychleně vypraví Teth-Adama (kterému se Black začne říkat až výrazně později) přesvědčit ke spolupráci. Pokud odmítne, tak uvěznit.

Nejzásadnější charakteristikou komiksového Black Adama je to, že to není kladný hrdina, ale naopak postava, která si spravedlnost vykládá po svém, nebojí se sáhnout k násilí, je nelítostná a zkorumpovaná svou mocí. Jelikož ta je tak velká, že se mu prakticky nikdo nevyrovná. Filmový Black Adam na tom samozřejmě staví také, slogan, který ho doprovází zní „Svět potřeboval hrdinu. Dostal Black Adama.“ Drhne to ale v tom, co vás už asi při čtení předchozího popisu začátku snímku napadlo – že tam nějaký element zla, chvíle, kdy se to zvrtlo, chybí.

Ve skutečnosti nechybí, Black Adam svůj příběh odvypráví celý, ale dělá to skrytě pozpátku. Velký kus filmu, než vám to dojde, tak před sebou máte postavu, o které víte, že nemá být dobrá, ona sama to o sobě říká a snaží se chovat surově, ale nesedí to s tím, co vám o ní film ukázal. Nehledě na to, že to všechno působí trochu jako póza, protože ať si říká, co chce, Teth-Adam nakonec vědomě pomáhá.

A zamýšlenému temnému vyznění vedle pestrých barev (které ale vůbec nejsou na škodu!) neodpovídá ani to, že je snímek nabitý nejrůznějšími gagy, jichž se dopouští i sám Teth-Adam v podání Dwayna Johnsona. A které od něj navíc čekáte, protože je to prostě Dwayne Johnson, jenž ať hraje, co hraje, působí pořád tak nějak podobně. Jen tentokrát vyměnil khaki košili za přiléhavý komplet. Pokud patříte mezi jeho fanoušky, budete dozajista spokojeni.

Vlastní pojetí zrodu Black Adama nevadí. A nakonec ani to, že ho film odhaluje pozpátku. Nepříjemnější je to, že to – stejně jako jiné dějové zvraty – bere často velmi rychle a povrchně, mnohdy těmi nejzjevnějšími způsoby, které se dají použít ve stylu „Tady je prostě máte.“

V novém filmu z univerza DC se představí i postava Hawkmana coby vůdce Justice Society of America

Co zamrzí v tomto směru asi nejvíc, je nástup Justice Society of America (jednoho z komiksových protivníků Black Adama), která se zjeví zčistajasna, její představení se odbude jednoduchou cestou, která stejně nic neřekne. Chvíli tak jen koukáte na skupinu podivných postav, které nemají žádnou hloubku nebo historii a pomalu ani nic společného a které působí, jako by ve filmu byly jen proto, aby měl Black Adam s kým bojovat. Aniž byste ze začátku úplně chápali, co proti němu mají.

Jakmile si ale na tohle všechno zvyknete, respektive to film aspoň trochu vysvětlí, a přijmete to, dost možná jako já zjistíte, že vás sledování Black Adama baví. Chce být totiž hlavně akční podívanou, a to splňuje do puntíku. Tedy s drobnou pauzou před poslední třetinou. Akční scény jsou vymazlené, a i když tvůrci filmu varovali, že jsou brutální, tak o nic neobvyklého nejde, a velice působivá je celá vizuální stránka filmu. Pro Dwayna Johnsona jde navíc jak o první superhrdinskou roli, tak o roli dlouho vysněnou, na kterou se chystal mnoho let a v tom, jak filmu dominuje a táhne ho, to je znát.

Stejně jako to, že se DC, respektive jeho matka, společnost Warner Bros. Discovery, která se nijak netají tím, že hledá někoho, kdo pro ni stvoří podobný úspěch, jaký zažívá Disney s Marvelem, snaží vykročit zase dalším směrem a připravuje si půdu pro další tvorbu. Ano, příběh Black Adama místy dost zjednodušilo, změnilo, něco vypustilo, protože by to stálo příliš vysvětlování (například komplikovanou souvislost s čarodějem Shazamem a slovem „shazam“, které tu zaznívá) a některé věci nedotáhlo, ale není to tak hrozné a hezky se na to kouká. A to někdy – třeba když si chcete u komiksového filmu odpočinout a vyčistit hlavu – úplně stačí.