O krok blíž k cíli je stavba a modernizace železnice na Kladno, jejíž součástí je i odbočka na pražské letiště, kam by se mělo začít jezdit v roce 2028. V souvislosti s tím se pracuje i na obnově Masarykova nádraží. Na nové podobě jedné z nejstarších železničních stanic v Evropě se podílí i studio Jakub Cigler Architekti.

Téměř 180 let staré nádraží dostane moderní háv. A také dvě nové koleje, přes které by snad konečně měly jezdit vlaky směrem na letiště. Proměna Masarykova nádraží se posunula o důležitý krok blíže realizaci, Správa železnic (SŽ) získala pro modernizaci územní rozhodnutí a také zveřejnila vizualizace, jak by nádraží mělo vypadat.

Podle mluvčího SŽ Dušana Gavendy by se projekt od zveřejněného návrhu už příliš měnit neměl. „Vizualizace zobrazují budoucí podobu nádraží v aktuální fázi projektové přípravy. Její změna se nepředpokládá, do zahájení stavby však případné drobné úpravy nelze zcela vyloučit,“ uvedl pro CzechCrunch.

Vizualizace modernizace Masarykova nádraží Foto: SŽ

Zásadní proměnou je vyšší počet kolejí, místo sedmi jich bude devět. To znamená, se že nádraží rozšíří směrem k ulici Na Florenci. Nově by mělo být také dostupnější z vícero směrů. Původně byl za hlavní vchod považován ten z Hybernské ulice, nyní je ale spíš okrajový a používá se především ten z ulice Havlíčkovy, kde jsou zastávky tramvaje. Všemožné bariéry v místě by měla spravit platforma nad kolejištěm.

„Ta bude tvořit nejen komunikační propojení, ale vytvoří nový východní vestibul pro čekající cestující, z nějž se dostanou eskalátory, schodišti a výtahy na jednotlivá nástupiště,“ popisuje projekt Správa železnic. Vznikne tedy propojení mezi ulicemi Na Florenci, Hybernská a Opletalova.

Masarykovo nádraží původně přetínalo městskou hradbu a bylo na samém okraji města. Dnes je výjimečné mimo jiné i proto, že stojí v samotném centru metropole. Funguje tady přitom už od roku 1845, což z něj činí jedno z nejstarších koncových nádraží v Evropě.

Centrum by díky novému projektu mělo získat také více zeleně. Část platformy by se totiž měla osázet rostlinami a stromy a utvořit tak odpočinkové místo s výhledem. Platforma by také měla splynout se svým okolím. Má totiž navázat na vznikající zástavbu v okolí Masarykova nádraží, pod jejíž podobou je podepsané studio Zahy Hadid a jako investor Penta.

Modernizace samotného nádraží pak probíhá pod taktovkou architekta Jakuba Ciglera, který má na starosti podobu zmíněné platformy. Stavět by se mělo začít v roce 2023, hotovo má být o tři roky později. Jde ale jen jen o součást připravované trati na letiště, potažmo na Kladno, která bude probíhat v etapách.

Vizualizace modernizace Masarykova nádraží Foto: SŽ

Vizualizace modernizace Masarykova nádraží Foto: SŽ

Hotový je zatím pouze Negrelliho viadukt, nyní SŽ poptává dodavatele stavebních prací na úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce a také na úsek od stanice Praha-Bubny k pražskému Výstavišti, kde by měla vzniknout nová zastávka. Nová stanice ale bude i v Praze-Bubnech za Negrelliho viaduktem se vstupem skrze podzemní vestibul i ze stanice metra Vltavská. Soutěž na modernizaci trati z Bubnů na Výstaviště, včetně zdejšího nádraží, vypsala Správa železnice v polovině listopadu. Má mít hodnotu 3,8 miliardy korun.

Co se týče spojení na letiště, Správa železnic letos v dubnu vypsala tendr za 119 milionů korun na zpracování dokumentace pro stavební povolení na poslední část celého projektu. Na té by měla vzniknout zastávka Dlouhá Míle v blízkosti přistávací dráhy, nákupního centra a Pražského okruhu. Stavba by podle harmonogramu měla začít za tři roky. Pokud vše půjde podle plánu, na Kladno a na letiště by se mělo začít jezdit v roce 2028. A to v intervalu deseti minut.