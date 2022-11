McDonald’s v Česku zvedl ceny. Sýrové menu zdražilo o pětinu, cheeseburger překročil 40 korun

Zvyšující se ceny energií, surovin, nákladů nebo vysoká inflace si nevybírají, na koho dopadnou. A poznal to i McDonald’s. Populární řetězec rychlého občerstvení musel dokonce vůbec poprvé v Česku sáhnout v jednom roce hned ke dvojímu zdražení a jeho zástupci naznačují, že na brzký pokles cen určitě čekat nemáme. Kupříkladu populární sýrová sezona, kterou McDonald’s tradičně vítá podzim, letos stojí o dvacet procent víc než před rokem. Až o desítky korun ale zdražily prakticky všechny položky na menu.

„V posledním období čelíme bezprecedentnímu zdražování klíčových surovin a cen energií. Zejména v druhém bodě je Česká republika jedna z nejvíce postižených v rámci EU,“ komentuje pro CzechCrunch Martin Troup, marketingový ředitel společnosti McDonald’s. A rovnou uvádí příklady, že třeba hovězí maso na burzách podražilo o 21 procent, bulky z důvodu zdražení pšenice o 18 procent. Ceny žene vzhůru také inflace. A přestože o cenách v restauracích McDonald’s rozhodují franšízanti, kteří u nás provozují všechny pobočky, zdražuje se v podobném duchu prakticky všude.

„V české ekonomice se děje něco mimořádného,“ napsal nedávno ve svém komentáři pro Hospodářské noviny Jiří Štický. Měl na mysli právě zdražování v McDonald’s, protože fastfoodový řetězec už plošně zvedal ceny letos na jaře a nyní je to podruhé. V jeho třicetileté historii na českém trhu jde o mimořádný krok, třeba loni zdražoval jen vybrané produkty. „Ještě v loňském roce jsme po zdražení čekali minimálně 12 týdnů na to, jaký efekt skutečně dané zdražení bude mít. V dnešní době, kdy se situace zásadně mění každý měsíc, musíme mít daleko aktivnější přístup v cenových doporučeních pro naše franšízanty,“ říká Troup.

Nyní prý zástupci McDonald’s od svých smluvních provozovatelů nemají náznaky, že by se do konce roku dále zdražovalo. V příštím roce to však vyloučit nelze. Americký řetězec rychlého občerstvení ostatně není v restauračním byznysu zdražováním nijak ojedinělý, ceny se zvyšují kompletně napříč celým trhem. Zřejmě definitivně jsou ale již pryč časy, kdy stál klasický cheeseburger třicet korun. Dnes je v nabídce už za 42 korun, zatímco na začátku roku se prodával o více než čtvrtinu levněji.

Také sýrové menu před rokem začínalo na 129 korunách, letos už na 155 korunách. Těsně pod čtyřicet korun se už nyní vměstnal pouze základní hamburger, který v McDonald’s stojí 39 korun. „Stejně jako o zdražování, tak o případném zlevňování rozhodují sami franšízanti. Momentálně žádné takové informace nemáme,“ konstatuje marketingový ředitel největšího řetězce s rychlým občerstvením u nás.

McDonald’s loni v Česku utržil téměř sedm miliard korun. Ani jemu se ale přes jeho silnou pozici na trhu například ve vztahu k dodavatelům nedaří ceny krotit více než jiným, což historicky často platilo. Minimálně o několik korun podražil i kávu, hranolky, omáčky v čele s kečupem či tatarkou nebo dětský Happy Meal. S probíhající ekonomickou i energetickou krizí se z dlouhodobého hlediska snaží McDonald’s bojovat i třeba tím, že staví udržitelněji fungující pobočky.

„Samozřejmě to na nás doléhá, jsme energeticky náročný provoz a byznys v restauračním provozu, kterého se inflační vlny dotkly jako jednoho z nejvíce zasažených. Snažíme se proto snižovat zejména spotřebu energií. Před nedávnem jsme tak například otevřeli naši zatím nejudržitelnější restauraci v Benátkách nad Jizerou. Ta je vybavena množstvím chytrých a zelených technologií, díky kterým výrazně snižujeme spotřebu energií,“ dodává Martin Troup.