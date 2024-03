Měli světovou lyžařskou značku. Ale vzdali se jí, začali od nuly a vyrábí oblečení z jablečných slupek

Uložit 0

Jejich vybavení pro lyžaře vyhledávala špička světového sjezdového lyžování, mezi kterou nechyběla ani Šárka Záhrobská. Manželé Helga Lazzarino a Elmar Stimpfl však svůj podnik opustili, aby v pětačtyřiceti stanuli zcela na začátku. Vymysleli koncept vysoce funkčního zimního oblečení určeného především na lyže, který bude klást maximální důraz na udržitelnost. Mimo plastů vylovených z oceánu proto využívají i AppleSkin, umělou kůži vyráběnou z jablečných slupek a jader.

Mohlo by se zdát, že jablka a zasněžené sjezdovky nemají – krom chvilky na svačinu – moc společného. V Jižním Tyrolsku to ovšem neplatí, tento region je proslavený jak nádhernými svahy s dokonalým manšestrem, tak produkcí několika slavných jablečných odrůd. Značka OneMore tyto tradice spojuje v jedno a dává světu ošacení částečně vyráběné právě z jablek. „Jsme v regionu, kde je sedm tisíc rodinných farem s jablečnými sady. Byla by škoda něčeho takového nevyužít,“ vysvětluje Helga Lazzarino, která společnost OneMore se svým mužem Elmarem založila v roce 2018.

Elmar zasvětil horám celý svůj život. V minulosti závodně lyžoval a aby byl nejlepší, začal si vyvíjet vlastní podložky pod vázání. Co vzniklo původně jen jako nápad pro něj samého, se nakonec pod značkou Vist rozrostlo do rozměrů, kdy Elmarovo know-how využívalo i mnoho sportovců třeba z italského národního týmu.

Vist k podložkám, které slouží například k tlumení vibrací přenášených na páteř, časem přidal i vlastní vázání, lyže a oblečení. Vist se postupně stal pojmem a jeho závodní výbavu používala i česká mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová, za svobodna Záhrobská.

Foto: OneMore Společnost se specializuje na vysoce funkční oblečení určené na lyže

„Jednalo se o skutečně velkou značku, která byla na vrcholu okolo roku 2011, kdy jsme měli asi 60 zaměstnanců. Pak ale přišlo několik těžkých let a Vist koupila korejská společnost, u které jsme s manželem následně působili jako konzultanti. S novým majitelem ale bylo vše jak na horské dráze, a tak jsme se v roce 2017 rozhodli, že projekt opustíme a založíme úplně novou firmu,“ popisuje dnes jednapadesátiletá Helga Lazzarino vznik společnosti OneMore.

Přestože se mohli opřít o téměř 25 let zkušeností z předchozího podnikání, OneMore se podle zakladatelky rozhodli postavit úplně jinak. „Což byla výzva,“ dodává Lazzarino. Začali pozvolna, produkce obsahovala jen několik lyžařských bund a kalhot dodávaných lyžařským školám. Už tehdy pro ně byla klíčová udržitelnost produktů.

„Od počátku jsme se chtěli vyhnout živočišným produktům, jakými jsou kůže či kožešiny, které tehdy chtěli všichni,“ vysvětluje Lazzarino. Museli proto najít kompromis, jak zákazníkům nabídnout, co chtějí, a zároveň se držet vlastních zásad. To byl hlavní důvod, proč začali využívat tzv. AppleSkin, materiál vyráběný v Bolzanu, tedy jen pár kilometrů od města Egna, kde OneMore sídlí.

Jak název napovídá, při jeho výrobě je využíváno to, čeho mají v Jižním Tyrolsku na rozdávání. Region ročně vyprodukuje tisíce tun jablek, která se využívají v kuchyni, ale také pro přípravu pálenek a dalších nápojů vyráběných z lisované jablečné šťávy.

Problém ovšem je, že jablečné slupky se ve velkém objemu těžko kompostují kvůli bakteriím, které se v nich množí. Ročně tak končí až 30 tun tohoto odpadu ve spalovnách. V Bolzanu však umí slupky vysušit, namlít a ze vzniklé směsi vyrábět textil využívaný coby stoprocentní veganská náhražka kůže.

„Nikdo před námi z Apple Skin funkční zimní oblečení nevyráběl a doteď nevyrábí. Používal se například při výrobě batohů či bot, ale u zimního oblečení nikdy. My jsme potřebovali materiál, který bude dobře fungovat na sjezdovce při mínus dvaceti i v chatě u ohně, kde je plus třicet stupňů. Udělali jsme si několik nezávislých testů a naštěstí jsme nikdy neměli žádnou stížnost,“ říká Lazzarino s tím, že z této „jablečné kůže“ dnes vyrábí nejen jednotlivé detaily, ale i celé kusy oblečení.

Foto: OneMore Výroba probíhá převážně v regionu severní Itálie

AppleSkin je navíc kombinován s dalšími udržitelnými materiály, jako je například econyl, tedy patentovaná alternativy nerecyklovaného nylonu. Ta je získávaná z recyklovaného plastového odpadu, jako jsou rybářské sítě či plasty vylovené z oceánu.

„Využívat takto neobvyklé materiály bylo a stále je dost riskantní a také drahé rozhodnutí. Paradoxně jsou dražší než ty klasické. Nicméně právě materiály jsou důvodem, proč si zákazníci vybírají právě nás,“ vysvětluje Lazzarino a dodává: „Nemáme rádi greenwashing. Pokud je to možné, snažíme se jít udržitelnou cestou, ale nejde to vždy, protože udržitelné materiály nejsou pokaždé stoprocentní. Proto hledáme kompromisy, díky kterým bude naše oblečení co možná nejudržitelnější, ale zároveň maximálně funkční.“ Samotná produkce probíhá z 80 procent v regionu severní Itálie a zbylých 20 procent je vyráběno jinde v Evropě.

Po vizuální stránce by se mohlo zdát, že cílovou skupinou značky OneMore jsou především mladí lyžaři. Oblečení je prezentováno hravým způsobem plným netradičního designu a vlastní abecedy. Jednotlivé modely mají číselné názvy a cenová politika je vždy nastavená tak, aby cenovka končila jedničkou.

Přesto na sebe péřové bundy, vesty, kalhoty, svetry a další vybavení nejčastěji oblékají zákazníci ve věku nad 40 let. U vybavení určeného vyloženě k závodním účelům se však průměrný věk dramaticky snižuje na sportovce ve věku mezi 18 a 20 lety.

Většina produkce společnosti, která ročně představuje zhruba 12 tisíc kusů oblečení, míří k retailovým zákazníkům, kteří navštěvují obchody nejčastěji v horách. Dalším důležitým odběratelem jsou lyžařské školy a kluby. „E-shop je pro nás zatím okrajová záležitost,“ vysvětluje Lazzarino.

Značka je aktuálně přítomna na trzích v 16 zemí, přičemž nejsilnější jsou trhy alpských zemí, tedy Itálie, Rakousko či Švýcarsko a Francie. Lazzarino za silný označuje i český trh, kde je zboží k dostání i v obchodech Endorphin Republic Antonína Stracha, manžela Šárky Strachové.

Obrat OneMore dosáhl v minulém roce 2,5 milionu eur, v přepočtu 63 milionů korun, a Helga Lazzarino říká, že vše je teprve na začátku. „Původní očekávání byla o něco větší, ale trefili jsme se přímo do covidu. Následovala válka a problémem je i počasí. Za pár let možná budeme vyrábět spíš plavky než zimní bundy,“ směje se charismatická Italka, která podle svých slov nechce z OneMore budovat velký brand.

„To ani není možné vzhledem k tomu, že jsme v poměrně vysoké cenové kategorii. Důležitá je pro nás hlavně udržitelnost. Časem se chceme dostat ke zcela recyklovatelným produktům, které budeme od zákazníků po konci životnosti sbírat zpět a recyklovat,“ uzavírá Helga Lazzarino.