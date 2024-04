Meme akcie a ztráta desítek milionů. Síť Trumpa ukazuje, jak je to s jeho aurou úspěšného byznysmena

Uložit 0

Firma, která spravuje sociální síť Donalda Trumpa Truth Social, nedávno vstoupila na burzu. Očekávání byla velká, ale nakonec nenaplněná. Truth Social se stala v počtu uživatelů nejmenší a ve výši příjmů nejslabší sociální sítí, která kdy ve Spojených státech tento krok učinila. I přesto se však těší několikamiliardové valuaci. Nyní se kolem ní rozjel kolotoč stížností a výčitek: Trump za vstup na burzu zažaloval spoluzakladatele firmy, kterým se podle něj krok nepovedl. Oba dva přitom naverboval v americké reality show.

S akciemi firmy Trump Media & Technology Group (TMTG), která Truth Social vlastní, se na burze Nasdaq začalo obchodovat minulý týden v úterý. Jejich cena v jednu chvíli vyskočila o téměř šedesát procent a blížila se osmdesáti dolarům za kus. Později ale akcie oslabily a v čase vydání tohoto textu se jejich cena pohybovala kolem čtyřiceti dolarů. Podíl v mateřské společnosti sítě bývalého amerického prezidenta, který drží zhruba 57 procent akcií, kvůli výkyvům klesl o více než 21 procent a ztratil tak přes miliardu dolarů (23,3 miliardy korun).

Důvod propadu? TMTG musela kvůli vstupu na burzu ukázat finanční výsledky za minulý rok, a ty investory nepotěšily. Za první tři čtvrtiny loňského roku firma vykázala podle serveru Axios zisk 3,4 milionu dolarů (79,4 milionu korun). Za celý rok 2023 byla ale podle agentury AP ve ztrátě 58 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Hodnota TMTG se přitom podle agentury Reuters pohybuje okolo 6,6 miliardy dolarů (154,1 miliardy korun).

Pro srovnání: když na burzu v roce 2012 vstupovala Meta (tehdy ještě pod jménem Facebook), získala rok před tím 3,7 miliardy dolarů (86,4 miliardy korun). Velké rozdíly jsou i v počtech jejich uživatelů. Truth Social má okolo pěti milionů pravidelných uživatelů za měsíc, Meta měla v době vstupu na burzu 845 milionů.

(Ne)úspěšný byznysmen

Samotný fakt, že sociální síť před vstupem na burzu neohlásí úplně nejlepší finanční výsledky, ještě není nic neobvyklého. Byl to třeba případ Twitteru, který vykázal zisk jen ve dvou z celkem osmi let, kdy byl veřejně obchodovanou společností. Reddit, který se jí nedávno také stal, existuje už dvacet let a zatím nikdy nebyl ziskový, píše Axios.

Jejich uživatelská základna ale byla tak velká, že přesvědčila i velké institucionální investory, aby jejich akciím věřili: Twitter měl v době vstupu na burzu 215 milionů aktivních uživatelů, Reddit denně používalo 74 milionů lidí. Síť Truth Social tak někteří pozorovatelé zařadili mezi takzvané meme akcie, jejichž cena je ovlivněna spekulacemi a popularitou na sociálních sítích místo tradičních finančních ukazatelů. Hodnotu akcií firmy a s nimi spojené obchodování výrazně ovlivňuje politická a mediální podpora Donalda Trumpa.

Kromě finančních problémů čelí Truth Social i vyšetřování americké Komise pro cenné papíry (SEC) a žalobám. Sám Trump tento týden zažaloval spoluzakladatele mateřské společnosti své sítě za to, že se jim prý vstup na burzu nepovedl, čímž porušili podmínky dohody o založení TMTG, a ve firmě si tak nezaslouží vlastní podíl. Andy Litinsky (známý spíš jako Andy Dean) a Wes Moss vlastní 8,6 procenta a už v únoru podali vlastní žalobu ve snaze zabránit Trumpovi v krocích, které by jejich podíl ve firmě snížily.

Jak se Trump, Litinsky a Moss seznámili? To je trochu delší příběh. V letech 2004 až 2015 byl tehdy ještě budoucí politik hlavním rozhodčím v populární reality show The Apprentice, v níž účastníci soupeřili o práci v jeho Trump Organization. Pořad americké NBC podnikatele zviditelnil a ukázal ho jako úspěšného developera, který se na výsluní dostal sám a říká věci tak, jak jsou.

Že to bylo s nabytím majetku vlastní snahou trochu jinak, před několika lety ukázaly The New York Times. Podle nich Trump jmění zdědil po svém otci, realitním magnátovi Fredu Trumpovi. Milionářem se díky němu Donald stal ve svých osmi letech a celkem obdržel 413 milionů dolarů (9,6 miliardy korun), informovala stanice NPR.

Trump podle deníku Washington Post přiznal, že do pořadu šel, aby budoval osobní značku. A dva z účastníků The Apprentice, Litinsky a Moss, nakonec práci u něj dostali a založili pro něj firmu, která nyní spravuje sociální síť Truth Social. Tu Trump využívá i k probíhající kampani před dalšími prezidentskými volbami. Své kritiky tu třeba označuje za „radikální levičácké demokraty“. Názory zveřejňuje na Truth Social od útoku na americký Kapitol z 6. ledna 2021, kdy na čas přišel o své účty na Twitteru a Facebooku.