Trump představil zlaté tenisky a za pár hodin je vyprodal. Soud mu den předtím udělil obří pokutu

Uložit 0

Minulý týden pro Donalda Trumpa neskončil zrovna pozitivně. Bývalý americký prezident, který tento rok znovu kandiduje, musí zaplatit i s úroky pokutu až 450 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 10,6 miliardy korun). Podle newyorského soudu měl podvodně nafukovat výši svého jmění, aby oklamal věřitele. Den poté Trump ve Filadelfii oznamoval vydání limitované kolekce tenisek. Jsou zlaté a stojí necelých 400 dolarů, tedy asi 9 400 korun. Přesněji řečeno stály. Všech tisíc vydaných párů je už vyprodaných a na eBay je teď nabízejí překupníci až za milion korun.

Vydat takové tenisky chtěl prý už léta, řekl sedmasedmdesátiletý politik před Sneaker Conem, veletrhem moderních bot ve Filadelfii. Trump na akci vystoupil stylem, jaký je uprostřed předvolební sezony, kdy jsou americké primárky v plném proudu, typický: na pódiu za řečnickým pultem. Něco ale bylo jinak.

Oproti Trumpovým politickým vystoupením bylo publikum na módní akci výrazně různorodější. Podle toho také vypadaly reakce lidí. Agentura AP uvedla, že bývalý americký prezident sklidil jak nadšené ovace, tak hlasité bučení. Politik také na pódium pozval fanynku, která nabádala posluchače, aby v listopadových prezidentských volbách volili právě jeho.

This gentleman won autographed Trump sneakers with a $9000 bid at Sneakercon! #Trump2024 🇺🇸👟 Video by @AtlasEternal13 pic.twitter.com/zEjnbCP2fQ — A.E. (@AtlasEternal13) February 17, 2024

Samotné kotníkové boty, leskle zlaté s detailem americké vlajky na zadní straně, nabízel Trump na webu za 399 dolarů. Stránka prodává i další tenisky se značkou Trumpa, kolínskou vodu nebo parfém za 99 dolarů za lahvičku. Přímo na víkendovém veletrhu se jeden podepsaný pár obuvi vydražil za devět tisíc dolarů (212 tisíc korun). Získal ho ruský obchodník podnikající v segmentu luxusních hodinek Roman Sharf, napsal New York Post.

I na internetu byl o tenisky, kterých se vyrobilo tisíc kusů, zájem. Jen několik hodin od vydání už byly označeny jako vyprodané. Sečteno podtrženo: utržily v přepočtu necelých deset milionů korun. Ukázalo se však, že Trump zřejmě mohl jít ještě výš, protože v pondělí dopoledne se boty prodávaly na online tržišti eBay za devět tisíc až 45 tisíc dolarů (asi 1,1 milionu korun).

Jak vydělat na oblečení, ví Trump moc dobře. Červená kšiltovka s heslem „Make America Great Again“ je pro jeho příznivce kultovní záležitostí. Během prezidentské kampaně v roce 2016 měl Trump podle svého zetě Jareda Kushnera v určitý moment vydělávat na čepicích 80 tisíc dolarů denně (1,9 milionu korun). Minulé léto byl Trump vyfocen ve věznici v Georgii kvůli formálnímu obžalování a z pořízeného snímku udělal další symbol, když s ním začal prodávat trička. Za dva dny dárci poslali jeho kampani 7,1 milionu dolarů, napsaly New York Times.

Americká média si také všímají současného načasování vydání tenisek nazvaných Never Surrender, česky Nikdy se nevzdávat, v době zmíněného rozsudku newyorského soudu. V tomto konkrétním občanskoprávním sporu měl Trump spolu se svým bývalým poradcem a se syny Donaldem juniorem a Ericem roky nepravdivě uvádět hodnotu nemovitostí a dalšího majetku, aby si snížil odvody na daních a vylepšil si podmínky pro své úvěry věřitelům.

Páteční rozsudek sice není pravomocný a Trump se může odvolat, pokutu 355 milionů dolarů plus asi 100 milionů v úrocích ale bude muset zaplatit v každém případě – buď jako pokutu, nebo jako jistinu v případě odvolání. V občanskoprávním sporu musí také podle nepravomocného rozsudku zaplatit dalších 83,3 milionu dolarů za pomlouvání novinářky Elizabeth Jean Carroll.

Trump opakovaně prohlásil, že má majetek v řádech miliard dolarů a k dispozici hotovost ve výši 400 milionů (asi 9,5 miliardy korun), připomíná server ABC News. Páteční rozhodnutí soudu označil za vměšování se do voleb. Bývalý americký prezident v současnosti kromě občanskoprávních žalob čelí i čtyřem trestněprávním, mimo jiné právě kvůli vměšování se do voleb, tentokrát ovšem těch minulých. A to při útoku demonstrantů na Kapitol z 6. ledna 2021.