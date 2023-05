Meta si opět dláždí cestu na vrchol, říká analytik. Nejvíc investuje do umělé inteligence, ne do metaverza

Patří vůbec Meta ještě do velké technologické pětky? Ztrácí definitivně tempo s konkurencí v podobě TikToku? A není metaverse jen díra na peníze? Není to tak dávno, co bylo technologické impérium Marka Zuckerberga opředeno podobnými otázkami na každém kroku. Na ceně jeho akcií to bylo znát, když jen v poslední čtvrtině minulého roku ubraly přes 70 procent. Teď to však vypadá, že mateřská společnost Facebooku je z nejhoršího venku.

Po zveřejnění svých finančních výsledků za minulý kvartál totiž Meta na burze povyskočila o pětadvacet procent vzhůru. Stalo se tak již podruhé v řadě – i přesto, že výsledky na první pohled nijak zvlášť neoslní. Tržby Metě meziročně rostly o 2,64 procenta, čisté příjmy naopak klesly o 23,5 procenta. Analytici ale předpokládali mnohem horší čísla. Růst dokázaly i počty uživatelů napříč platformami firmy.

Mezi investory do Mety a zároveň burzovní analytiky se řadí i Štěpán Hájek z brokerské společnosti XTB. Říká, že Zuckerbergova firma má cestu zpět mezi největší společnosti světa dobře vydlážděnou, protože trh jí začíná opět důvěřovat.

„V tuto chvíli se už investoři smířili s tím, že rozvoj metaverza bude stát další miliardy. Je třeba se dívat i na to, jakým způsobem Meta historicky vyvíjela nové produkty. Nejdřív se vždy soustředí na to, aby dostala produkt do růstové trajektorie, až pak řeší monetizaci,“ říká Hájek v rozhovoru pro CzechCrunch s tím, že rozvoj metaverza ho neznervózňuje do té doby, dokud vydělávají hlavní produkty Mety.

Čtvrtletní výsledky společnosti Meta znamenaly, že její akcie vystřelily o 25 procent vzhůru. Proč vlastně? Co se jí v minulém kvartálu tak povedlo?

Na první pohled čísla nevypadala moc dobře. Meziročně rostly tržby o nějaká tři procenta, zisk dokonce klesl o 24 procent. Nicméně si musíme uvědomit, že poslední kvartály naopak byly velice špatné, docházelo k meziročnímu poklesu tržeb a investoři byli ztrestáni několikanásobnými poklesy o 20 procent. Aktuální čísla oproti tomu vypadala dobře, především při pohledu na růst počtu uživatelů, který rostl napříč aplikacemi Mety mezi dvěma a pěti procenty. Celá takzvaná rodina aplikací už má dohromady tři miliardy uživatelů.

To byl podle mě jeden z aspektů, který k růstu akcií přispěl, ale taktéž to byl pozitivní výhled do dalších kvartálů. Firma avizovala, že čeká meziroční růst tržeb o 13 procent. Především se pak investorům líbilo snižování provozních nákladů, které bylo velkým problémem. Ale tam si ještě budeme muset počkat, jak se situace nakonec propíše do reálných čísel.

Počet uživatelů byl v minulých kvartálech hodně diskutovanou metrikou. Kde Facebook bere nové uživatele? Už můžeme mít pocit, že služby Mety už používáme úplně všichni…

Ve Spojených státech to vypadalo, že se začalo více uživatelů přesouvat z TikToku zpět na služby Mety, primárně na Instagram. V případě TikToku dochází k velkým tancům a debatám okolo toho, jestli TikTok posílá data čínské vládě. Tento sentiment mírně pomohl, ale obecně si spíš myslím, že růst v počtu uživatelů je vidět díky relativně nízké základně, s níž to porovnáváme. Právě v minulém kvartálu loňského roku totiž došlo k prvnímu poklesu uživatelů Facebooku. Teď se je nějak povedlo vrátit zpátky, jedním z důvodů k tomu může být i implementace umělé inteligence do reklamního systému.

Výkonnost reklam byla podle Mety jednou z metrik, na základě kterých se jí povedlo růst. Ještě před půl rokem se ale naopak řešilo, jak inzerenti snižují své útraty za reklamy… Co se tedy stalo? Pozorujeme i tady obracení trendu?

V cenách reklamy zůstává trend víceméně stejný, pokračuje několikakvartální pokles. Nicméně Facebooku hodně pomáhá, že za poslední čtyři měsíce mu celkem razantně stouply imprese, tedy počet lidí, k nimž se reklamy dostanou. To samo o sobě stačilo, aby se nakonec tržby z reklam pohybovaly na vyšších úrovních. Podobnou věc jsme ostatně viděli i u Googlu. Nicméně stále platí, že mnohé firmy musí šetřit a jako první šetří zpravidla na marketingu, a tedy vypínají reklamy. To tahá jejich ceny dolů, případně stagnují.

Není to tak dávno, co se o Metě mluvilo jako o odpadlíkovi z velké technologické pětky, do níž patří ještě Amazon, Alphabet, Apple a Microsoft. Hlavně kvůli tehdy se snižující tržní kapitalizaci. Myslíte si, že tím současným růstem je tento sentiment zažehnán?

Myslím si, že cesta už je docela zajímavě vydlážděná. To, co se dělo minulý rok, byla ideální ukázka krátkozrakosti investorů. Někteří viděli klesající počet uživatelů a zvyšující se provozní a kapitálové náklady, a začali prodávat. Jenže dnes jsme v situaci, kdy výhledy na náklady klesly. A to znamená, že by mohlo dojít k růstu dodatečné hotovosti o nějakých třináct až dvacet miliard dolarů, jen díky snížení nákladů. To je extrémně pozitivní věc, protože to nijak nezasahuje do ziskovosti nebo marží společnosti.

Tím se vytvořila hodnota pro investory, což se odrazilo na ceně. Náklady tedy zatím neklesají, ale slíbili, že ani neporostou. Nicméně pravdou je, že zejména technologické společnosti nejsou dobré ve snižování nákladů a management je považován za geniální, pokud se mu to podaří.

Zároveň však Meta uvedla, že obnoví nábor poté, co měla dvě velké vlny propouštění. Jak to jde dohromady se snižováním nákladů? Není tohle svým způsobem negativní signál?

Záleží, na jaké pozice bude Meta nabírat. Dříve totiž nabírala opravdu příliš a škrtem, který udělala někdy v polovině roku 2022, se dostala v podstatě jen na původní stav. Teď už je ale zpět na stavech z poloviny roku 2021, kdy byla firma v enormní expanzi. Ale samozřejmě uvidíme, jestli Meta tímto krokem nepůjde ode zdi ke zdi.

Meta se v posledních letech hodně soustředila na metaverse. Teď mám dojem, že kolem tohoto boomu bylo v poslední době větší ticho, možná i tím, že jsme viděli naopak boom v AI. Není stále soustředění Mety na metaverse tedy důvod, proč by ty akcie měly jít dolů?

To je samozřejmě složitá otázka, kterou se asi snaží rozklíčovat každý investor. Kdyby teď Meta přišla s tím, že Reality Labs (segment Mety, kde se vyvíjí VR technologie, pozn. red) zavřou a nebudou pálit plus minus deset miliard dolarů ročně, tak by to byl dle mého pozitivní signál. Ale to je podle mě úplné sci-fi. V tuto chvíli se ale už investoři smířili s tím, že rozvoj metaverse bude stát další miliardy.

Je třeba se dívat i na to, jakým způsobem Meta historicky vyvíjela nové produkty. Nejdřív se vždy soustředí na to, aby dostala produkt do růstové trajektorie, až pak řeší monetizaci. To bylo vidět nyní třeba v případě Reels, které na Instagramu enormně vyrostly. A až koncem roku 2022 začali řešit jejich monetizaci.

Takže fakt, že se na metaverzu pálí tak velké peníze vás neznervózňuje…

Jasně, může to být černá díra, ale neznervózňuje, dokud uvidím růst na základních produktech firmy. Na nich se v Metě tvoří byznys, metaverse beru jako klasický research and development. V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného než důvěřovat, že metaverse nebude úplná katastrofa, s tím, že jsou i další věci, na nichž Meta může vydělat.

Jedna z těch dalších věcí, na kterých může Meta do budoucna vydělat, je umělá inteligence. V březnu ostatně firma řekla, že největší investice dává do AI, nikoliv do metaverza. Víme, co to v podání Mety znamená? Hodně jsme se totiž v této oblasti v posledních měsících soustředili na Microsoft, potažmo Google.

Kdybychom porovnávali s Googlem nebo Microsoftem, tak se budeme bavit především o nějakém chatbotu nebo jazykovém modelu, který by mohl Facebook vyvinout. Nicméně když Meta mluví o investicích do AI, tak si dokážu představit, že oni na nich už v tuto chvíli vydělávají peníze. AI jim pomáhá udržet uživatele v aplikacích, což se povedlo v prvním kvartálu v případě Reels, kde AI znamenala více času stráveného v aplikaci. Jsou ale i další způsoby užití – například pomáhá odstranit nenávistný obsah z Facebooku, což může zamezit tomu, aby na Metu přišly další žaloby.

Slyšel jsem i názory, které titulovaly Metu jako skrytého giganta v umělé inteligenci. Vidíte tam tedy ještě nějaký skrytý potenciál?

Nevidím ho určitě v tom stejném chatbotu, jaký má OpenAI, Google nebo další firmy jako Snapchat, který s tím taky teď přišel. Spíš si myslím, že Meta svoje AI bude využívat k tomu, aby si udržela uživatele a nějakým způsobem je dotlačí do toho, aby její aplikace používali. Nicméně si myslím, že pro velké technologické firmy už bude norma mít vlastní jazykový model a Meta asi nebude chtít stát úplně stranou a bude mít určitě i vlastní podobný produkt.

Hodně se v případě Mety řeší také konkurence TikToku. Už jsme zmínili, že lidé se vrací z TikToku pravděpodobně zpět k jejím aplikacím. Je tohle ale něco, co můžeme považovat za globální trend? Není to spíš věc, kterou řešíme v Evropě a Spojených státech a všude jinde je TikTok pro Facebook obrovskou hrozbou?

Určitě to není součást nějakého trendu, který bychom viděli v asijských zemích. Myslím si, že TikTok bude i nadále dost silně rostoucí firma, a Facebook by se měl soustředit na to, aby dokázal přitáhnout nejen uživatele, ale především stimulovat nějak tvůrce, kteří mají motivaci být jinde než na TikToku. To je běh na dlouhou trať. V tuto chvíli se Meta musí soustředit na to, aby Instagram a jeho Reels nabízely lidem dobrý obsah, který lidé chtějí. Metě může pomoct, pokud by i další státy vyhodnocovaly TikTok jako hrozbu, ale nemyslím si, že by jeho konkurenci úplně setřásla, protože se to nestalo ani za poslední roky.