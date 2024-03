Metro mě fascinuje, Malostranskou mám nejraději. Vývojář vybírá statisíce na hru, v níž jezdíte pod Prahou

Uložit 0

Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice… půl milionu korun? Jestli se nové české hře Back in Service na serveru Startovač povede aspoň z části tak skvěle jako v úvodu její crowdfundingové kampaně, dost možná k té částce opravdu dojede. Však během prvního týdne od fanoušků vybrala přes tři sta tisíc. A to ji tvoří prakticky jediný člověk. Grafik a teď už i videoherní vývojář Dominik Vojta.

„Od dětství mě metro fascinuje. Berlínské nebo londýnské metro už kvalitní videoherní zpracování mají, ale na Prahu nikdy pořádně nedošlo. Tak jsem se rozhodl o pražském metru udělat hru,“ říká Dominik Vojta pro CzechCrunch. Herní vývoj je pro něj (zatím?) jen koníčkem, vede tým grafických designérů na televizní stanici Prima. Back in Service, simulátor pražského metra, tak vzniká v jeho volném čase.

Ale protože herní vývoj je náročná činnost, rozhodl se Vojta jít pro finanční podporu na portál Startovač. Chtěl 74 tisíc korun, protože jak sám říká, v roce 1974 vzniklo pražské metro, a za týden dostal víc než čtyřikrát tolik. V době vydání tohoto článku mu přes 500 startérů přislíbilo těsně přes 300 tisíc korun. A kampaň Back in Service na Startovači ještě skoro dva měsíce poběží.

Do současné fáze jsem hru dostal sám včetně programování. Vše kromě grafiky jsem se musel naučit v posledních letech.

„Takový úspěch jsem určitě nečekal. Původní částka měla alespoň zčásti kompenzovat čas, který jsem místo komerčním zakázkám věnoval práci na hře,“ říká multitalentovaný tvůrce. Grafickou tvorbu má v malíku díky své profesi, ale kvůli Back in Service k ní musel přidat hromadu dalších znalostí. Hra je totiž prakticky sólo počin.

„Do současné fáze jsem celý projekt dostal sám včetně programování. V poslední době mi začali pomáhat další nadšenci do metra svými vědomostmi o tom, co a jak v reálném metru funguje. Jinak jsem se vše naučil v posledních třech letech. Modelování, programování, textury…“ popisuje Vojta. Pohled na obrázky každopádně ukazuje, že půjde o velice autentický zážitek: „I vzhledem k mé práci je pro mě prioritou vizuálno a atmosféra.“

Svou počítačovou hru by devětadvacetiletý autor rád dostal na platformy Steam a Epic Store. Kdo ji na Startovači podpoří, získá k ní předběžný přístup už teď. A zájemci, kteří si do tohohle metra koupí některý z dražších lístků, mohou ve hře dokonce dostat vlastní nadabovanou postavu. Součástí hry jsou totiž i cestující s umělou inteligencí. Kdo nacpanou MHD jezdí denně, pousměje se nad myšlenkou, jak moc propracovaná asi bude muset být.

Možná kroutíte hlavou nad kuriózním námětem, ale dopravní videohry ve skutečnosti nejsou zase tak neobvyklá věc. Však už stařičký Transport Tycoon – byť spíš odlehčeně zábavný než do detailu propracovaný – patří k dodnes milovaným a hraným titulům. Z novějších jmenujme sérii Truck Simulator od českého studia SCS Software. Jeho kamiony do celého světa rozvezly miliony kusů a tvůrcům přivezly stovky milionů korun.

Právě dopravní tvorba jiných autorů a firem byla pro Dominika Vojtu částečnou inspirací. „Zmínil bych hry World of Subways od TML Studios. V těch jsem v dětství strávil mnoho hodin. Fanoušci metra zase určitě znají modifikaci do Microsoft Train Simulator, která obsahovala část pražské linky B, tam jsem se také inspiroval,“ popisuje strojvedoucí chystaného projektu. A když je řeč o lince B, co obsáhne Back in Service?

„Teď je pro mě prioritou dokončit linku A. Konkrétnější plány zatím nemám, ale nějakou finální verzi bych chtěl mít hotovou do roka,“ říká vývojář. S touto trasou se mimochodem pojí i úplné počátky Back in Service. „Mou nejoblíbenější stanicí metra je Malostranská. Její tvorbou jsem začal práci na celé hře,“ prozrazuje Vojta.

Kromě „áčka“ ale podle reálných podkladů modeluje i veřejnosti nepřístupné tunely. Ve hře totiž budete soupravu nejen řídit, ale budete z ní moci vystoupit a projít se pražským podzemím. „Ale nejen se projít, ale také plnit různé úkoly, řešit hádanky a získávat herní předměty a měnu. Třeba pro zakoupení svítilny,“ přibližuje dobrodružnější náplň hry, než je řízení vozu na kolejích.

A byť má být Back in Service velmi autentickým zážitkem, pro přece jen větší videoherní zábavu musela realita ustoupit i na pár dalších místech. Na rozdíl od skutečných strojvedoucích například nebudete muset projít celou soupravu a provést celý seznam úkolů, než vyjedete. „Hardcore milovníky simulací by to asi nadchlo, ale pro běžného hráče by to bylo překážkou. Hra v první řadě cílí na fanoušky metra, jako jsem já. Zároveň ale míří na příznivce prozkoumávání a atmosféry, kterou ten podzemní svět má,“ popisuje Vojta.

Cítím velkou zodpovědnost. Z hobby projektu, který jsem dělal po večerech, je něco, co sleduje velké množství lidí.

Své fanouškovství – kromě tvorby Back in Service – projevuje i za hranicemi Prahy. A nad zemí. „Když cestuji, zajímám se o metro a vlaky v zahraničí. Naposledy jsem se takhle svezl historickým vlakem ve Vietnamu. Kromě vlaků mám rád taky autobusy, účastním se třeba každoročně akce Léto s Karosou, kde parta nadšenců jezdí historickým autobusem po Česku,“ popisuje dopravní nadšenec.

Jeho vášeň zjevně sdílejí stovky lidí, kteří jeho projekt podpořili na Startovači. Samozřejmě se nedá očekávat, že by si úvodní přísun peněz udržel tempo z prvních dní, tři sta tisíc korun je přesto pro sólo počin úctyhodná částka. Vojtovi umožní najmout tvůrce 3D modelů, které by hru obohatily a její vývoj uspíšily.

„A já osobně teď cítím velkou zodpovědnost. Z hobby projektu, který jsem si dělal po večerech, je najednou něco, co sleduje velké množství lidí. To s sebou přináší určitý závazek, který chci naplnit, protože mě celý projekt opravdu baví,“ uzavírá Dominik Vojta.