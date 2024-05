Metro na Jiřího z Poděbrad zůstane bez reklamy, ta se přesune na Můstek. Problém ale přetrvává

Uložit 0

Když pražská stanice metra Jiřího z Poděbrad otevřela po rekonstrukci, chvíli to tu vypadalo jako v muzeu. Všichni se museli podívat na nová světla a také hliníkové obklady, které zářily novotou. Metro se tu vrátilo do svého původního čistého designu z osmdesátých let. Překvapivá byla už jízda dlouhým eskalátorovým tunelem. I proto mnohé pobouřilo, když se dozvěděli, že je v plánu právě sem znovu umístit reklamní tabulky. Po nevoli z navrátivší se reklamy nyní Praha oznámila, že stanice Jiřího z Poděbrad zůstane tak, jak je dnes.

„Tubus eskalátorů v nově zrekonstruované stanici bude nadále architektonicky a designově čistý bez reklamního smogu. A to je dobře, protože právě tak si to Pražané a návštěvníci Prahy oblíbili,“ uvedl na svých sociálních sítích pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Samotná nevole ale dozajista nestačila. O vrácení nebo nevrácení reklamy na Jiřího z Poděbrad se totiž diskutovalo velmi dlouho. Od jejího otevření loni v listopadu. Víc než půlroční vyjednávání nakonec skončilo zdarem, a to díky dodatku ke smlouvě.

To ale neznamená, že by reklama z prostoru metra jen tak zmizela. Jen se přesune jinam. Podle informací CzechCrunche by to mělo být na Můstek. Dopravní podnik má na reklamu v metru uzavřenou smlouvu se společností Railreklam, kterou prostřednictvím společnosti Expiria ovládá firma BigBoard. Railreklam má v pronájmu plochy v prostorách i soupravách metra.

Smlouva je z roku 2019 a za reklamu ve vestibulech nebo na eskalátorech platí společnost dopravnímu podniku dohromady 18,3 milionu korun. Přílohy smlouvy pak specifikují konkrétní prostory v metru. I to je důvod, proč nebylo tak snadné prostě jen říct, že reklama na Jiřího z Poděbrad nebude. Za panely na stěnách tubusu na Jiřáku dostával dopravní podnik asi 116 tisíc korun za rok, za polepy mezi eskalátory pak 395 tisíc korun.

„Pražské metro je jedno z nejkrásnějších na světě. Proto je dobře, když se společně shodneme na tom, že by to tak mělo být i nadále,“ dodal nyní Hřib. Zatím je ale Jiřího z Poděbrad jedinou stanicí metra, která podobný statut má. V minulosti rekonstruované stanice na Karlově náměstí nebo Anděl ve směru Na Knížecí vždy znovu ověnčily reklamní panely.

To, že se podařilo Jiřího z Poděbrad uhájit a udělat z něj bezreklamní zónu, ovšem neznamená, že se něco podobného podaří i na dalších stanicích, které se budou rekonstruovat. Na řadě je například Flora. To, že se místo v metru, kde je reklama, nějak změní nebo přestane existovat, není nic výjimečného. V takovém případě se vždy domlouvá, kde reklamu nahradit. Prostor metra ale není nafukovací a reklama, která na jednom místě zmizí, se objeví na jiném. Hledá se navíc podobně lukrativní místo.