Metrostav nesmí do soutěží o veřejné zakázky. Firmě to kvůli korupci zakázal soud

Tři roky se nebude největší česká stavební firma Metrostav ani její dceřiná společnost Metrostav Infrastructure moct účastnit veřejných soutěží a plnit veřejné zakázky. Je to kvůli takzvané druhé větvi korupční kauzy Davida Ratha, v rámci které nyní firmu odvolací pražský vrchní soud uznal vinnou. Dnes o tom rozhodl pravomocně.

Podle dnešního rozsudku manažeři Metrostavu slíbili Davidu Rathovi a jeho spolupracovníkům desítky milionů za zmanipulované zakázky v nemocnicích v Kolíně a Kladně: šlo o rekonstrukci pavilonu v kolínské nemocnici a přestavbu části té kladenské. „Pokud bychom nezakázali účast na veřejných zakázkách společnosti Metrostav Infrastructure, mohl by se na nich Metrostav podílet například jako subdodavatel,“ odůvodnil soudce rozhodnutí potrestat i dceřinou firmu.

Firma nyní navíc musí zaplatit deset milionů korun jako peněžitý trest. Soud za korupci potrestal i ostatní obžalované společnosti a kromě dalších i bývalého generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta. „Co je vysoutěžené a co je rozestavěné, to dostavět můžeme a to stavět začít můžeme,“ řekl po rozsudku mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Později společnost v tiskové zprávě uvedla, že se s trestem neztotožňuje, a podá dovolání k Nejvyššímu soudu. „Rozsudek je pro nás překvapení,“ popisuje mimo jiné prohlášení. „Dovolání však nemá odkladný účinek, a proto se musíme udělenému trestu podřídit a vykonat jej, což uděláme. Peněžitý trest samozřejmě uhradíme,“ stojí v prohlášení Metrostavu.

Metrostav je z pohledu tržeb největší stavební firmou v Česku. Má celkem 11 divizí a desítky dceřiných firem, funguje i v zahraničí. Mezi ty největší veřejné zakázky, které v minulosti získal, patří stavba kauzami prošpikovaného tunelu Blanka, která se mnohonásobně prodražila. Hlavní město kvůli tomu vedlo s Metrostavem arbitráž, ale u soudu neuspělo.

Firma se podílela na stavbě metra, Strahovského tunelu, silničního okruhu kolem Prahy a mimo jiné rekonstruovala i Národní muzeum. Společnost se podle posledních zpráv měla podílet na proměně žižkovského nádraží nebo na demoličních pracích v pražské Revoluční ulici.

Metrostav a jeho manažeři ovšem v nedávných letech nefigurovali pouze v podezřelém dění kolem Blanky: byli aktéry trestních kauz v souvislosti s rekonstrukcí hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo s údajným úplatkem pro libereckého hejtmana Martina Půtu.

Firma je obžalována například i v případu údajných machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim. Její vinu bude znovu posuzovat královéhradecký krajský soud. Liberecký soud se zase zabývá případem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, kterou Metrostav prováděl.

Společnosti loni vzrostl čistý zisk meziročně o 15,5 procenta na skoro 722 milionů korun. Tržby naopak klesly, a to skoro o pětinu na 19 miliard. To bylo zčásti způsobeno převodem zakázek na specializované dceřiné společnosti.

S přispěním ČTK.