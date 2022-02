Na konci pražské Revoluční ulice bude větší rušno než obvykle. Začaly totiž probíhat přípravy na demolici činžovního domu, která má naplno odstartovat už na začátku března. Vlastník domu, investiční skupina RSJ, poodhalila, co by v blízkosti řeky mělo vzniknout. Místo tady možná najde i centrum současného umění DOX. A celou Revoluční čekají i další velké změny.

Na konci významné pražské třídy je od dob druhé světové války volná plocha, kde by měl stát dům. Kvůli nové výstavbě se má ale poroučet i ten vedlejší, novorenesanční budova, která je ve špatném stavu. Nově tady vyroste projekt Novomlýnská světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv ještě není jasné, v jaké podobě. RSJ projekt upravuje, aby vyhověl některým námitkám z řad místních i odborníků.

„RSJ Investments má záměr vybudovat dům kvalitou odpovídající potenciálu místa. Jeho součástí bude hodnotný parter s městskou funkcí, stejně jako veřejný prostor pasáže. V jednání je spolupráce s centrem současného umění DOX a Investičním fondem Pro arte o provozování vybraných výstav,“ uvedl člen představenstva Lukáš Musil s tím, že místo by mělo dostat svoji původní funkci, kde lidé žijí a tráví volný čas.

Demoliční práce mají odstartovat spolu s březnem a potrvají zhruba sto dní. Na starosti je má společnost Metrostav. Revoluční by se kvůli tomu uzavřít neměla, průchozí budou nadále i chodníky, na místě bude lešení.

RSJ slibuje vrátit ulici přirozené průčelí, které zarámuje vstup do historického centra Prahy. Proměnit by se přitom měla celá Revoluční ulice. Projekt doznal loni dílčích úprav, které schválila rada hlavního města. Revoluční bude vydlážděná, získá stromořadí s až třiceti stromy, lavičky, stojany na kola, pítka, rozšíří se chodníky.

Chodci by měli mít v rušné ulici více místa, stejně tak vznikne prostor pro restaurační zahrádky. Projekt ale řeší například i zadržování dešťové vody. Pro auta budou platit přísnější pravidla – povolená bude maximální rychlost třicet kilometrů v hodině. Přemístí se také tramvajové zastávky, budou více u řeky a budou mít širší ostrůvky. V části ulice vznikne nový cyklopruh.

Proměna Revoluční ulice Foto: IPR Praha

„Podstatou koncepční studie je v první řadě potvrzení a dotvoření ulice. Není možné řešit tento prostor bez úvah o širším památkovém a urbanistickém kontextu lokality. Zároveň se jedná o místo, které ovlivní celý systém městské dopravy, a to i v návaznosti na nábřeží. Studie si bere za cíl povýšit Revoluční na plnohodnotný městský bulvár, který je příjemný zejména pro pěší,“ komentoval záměr náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Úpravy mají proběhnout i ve veřejném prostoru před obchodním domem Kotva. Konkrétně by se měl zrušit zastřešený vstup do podzemního supermarketu a vznikne místo pro další venkovní posezení. V Revoluční se začne pracovat v roce 2024, úpravy proběhnou pod dohledem pražského Institutu plánování a rozvoje, za návrhem projektu stojí Metroprojekt a Aoc architekti.

Historií vykuchaný dům

Revoluční patří spolu s Národní a Na Příkopě k projektu takzvaného Hradebního korza, které jde místem bývalého staroměstského opevnění. Na svém konci, u řeky, je ulice nedokončená. Na místě kdysi bývaly Eliščiny lázně, které se zbořily během druhé světové války. Podle nich nesla také třída svoje jméno – Eliščina. Lázně mimochodem navazovaly na rameno Vltavy, kde byly jezy a mlýny. Už po válce se začalo mluvit o tom, že by na místě mělo něco vzniknout.

Vizualizace projektu Novomlýnská v pražské Revoluční ulici od Evy Jiřičné Foto: AI Design

Historie se podepsala i na vedlejším domě, který se má nyní začít bourat. Ten dostal zaniknutím Eliščiných lázní úplně novou funkci, a to nárožního domu, kterým ale nikdy neměl být. Zbourán měl být už v šedesátých letech. To se nestalo, místo toho ho doba v podstatě vykuchala. Dům byl přestavěný, zmizely z něj pavlače, dřevěné stropní trámy nahradily ocelové nosníky. Předělány byly okna, dveře, omítka, z fasády byly odstraněny štukové prvky. Suma sumárum, dům ztratil svou historickou hodnotu a není tedy ani památkově chráněný.

Na místo měl mimochodem zálusk známý architekt Jaroslav Fragner, který je autorem Paláce Merkur naproti přes ulici. Ten chtěl v Revoluční znovu vytvořit bránu do města. Navázat na to má nyní jeho studentka Eva Jiřičná. K domu, který navrhla, před pár lety pro Lidové noviny řekla: „Na tomto místě je nevyřešená situace. Hitler tady strhl starý řetězový most, aby tanky mohly lépe najet na jeho most nový. Tím se přízemí budovy na místě, na němž teď má být ta naše, dostalo pod úroveň chodníku, a proto má budova naprosto nepoužitelný parter. V případě, že současnou budovu odstraníme a nahradíme novou, bude zde možné vytvořit nový příjemný městský prostor pro veřejnost.“