Mickey Mouse je už volně k použití. Okamžitě vyšel trailer hororu, kde slavný myšák vraždí

Společnost Disney je dnes něčím docela jiným než ve svých začátcích před 100 lety, kdy Walt Disney s animátorem Ubem Iwerksem vytvořili animovaného myšáka Mickeyho. Ikonická postavička jí nicméně coby hlavní maskot zůstala dodnes a zdobí vstupy do zábavních parků, dárkové předměty nebo i logo televizního kanálu. V pondělí 1. ledna ovšem Mickey ve své původní verzi vstoupil mezi díla, která už nejsou chráněna autorským právem. Co to znamená? Například okamžitě vyšel trailer, kde nejslavnější myšák na světě vraždí v béčkovém hororu.

Mickey Mouse vznikl v době, kdy jen pár let staré Walt Disney Studio čelilo existenční krizi. Změnou ve vedení se totiž zkomplikovala jeho spolupráce s dosavadním distributorem, který záhy na to převzal většinu animátorů a de facto i duševní vlastnictví studia. Disney a Iwerks proto potají vytvořili nové animované postavičky, které by zachránily jejich budoucnost. A podařilo se. Osmiminutový kraťas Parník Willie širokému publiku jako první představil myšáka Mickeyho a myšku Minnie – a globální úspěch byl téměř okamžitý.

Dnes jde o velice jednoduchý, avšak stále zábavný příklad rané animované grotesky, zajímavý svým nedozírným vlivem nejen na americkou a světovou animovanou tvorbu. Sledujeme eskapády Mickeyho na parníku, kde se malý hrdina škádlí s ostatními členy posádky, nebo si – současným pohledem snad poněkud nekorektním způsobem – hraje s jinými zvířaty, které využívá jako hudební nástroje.

Snaha společnosti Disney udržet si autorská práva na Mickeyho je široce a nechvalně známá a měla na americký autorský zákon skoro stejný vliv jako samotná postava na zábavní průmysl. V roce, kdy Parník Willie původně vyšel, ochranná doba autorských práv, tedy časový úsek, kdy dané duševní vlastnictví mohl využívat pouze držitel autorských práv, trvala 56 let. Podle toho by se měl Mickey zařadit mezi volná díla už v roce 1984.

To se ale Disney nelíbilo. Nejen, že animovaný myšák je bytostnou součástí značky mediálního giganta, podle expertů citovaných novinami Los Angeles Times je známější než Santa Claus a jeho hodnota pro firmu se počítá v miliardách dolarů. Ta proto v 70. letech spustila velkou lobbovací kampaň v americkém Kongresu a podařilo se jí prosadit prodloužení ochranné doby autorských práv na 75 let. Stejný scénář se pak opakoval v polovině 90. let, kdy se Disney zasadilo o další prodloužení ochranné doby na 95 let. Pro Mickeyho to znamenalo do konce roku 2023.

Slavný myšák se tak s momentem, co udeřila silvestrovská půlnoc, stal veřejným vlastnictvím, dostupným komukoliv k téměř jakémukoliv (samozřejmě legálnímu) účelu. Ovšem situace není zdaleka tak jednoduchá. Disney přišlo o výsadní právo na postavičku jen v té přesné formě, jakou měla ve snímku Parník Willie. Mluvící a hlavně barevný Mickey, který se poprvé objevil v roce 1935 ve filmu The Band Concert, stále patří zcela do duševního vlastnictví studia.

„Modernější verze Mickeyho zůstanou vypršením autorských práv k filmu Parník Willie nedotčeny a Mickey bude i nadále hrát hlavní roli jako globální představitel společnosti Walt Disney Company v našich příbězích, atrakcích v zábavních parcích i zboží,“ uvedl mluvčí firmy. Dodal, že Disney bude samozřejmě hlídat legálnost používaní jak samotné postavy, tak filmů s ní a zajišťovat, aby nedocházelo k matení zákazníků.

Ti, kteří budou chtít hvězdného hlodavce použít ve svojí tvorbě, si tak budou muset dávat velký pozor, House of Mouse (Dům myši), jak se Disneymu často přezdívá v angličtině, totiž ochranu svých autorských práv bere smrtelně vážně. Zvlášť známý je příklad z roku 2019, kdy truchlící muž firmu požádal, zda by na náhrobní kámen svého tragicky zemřelého čtyřletého syna mohl nechat vytesat Spider-Mana. Povolení nedostal s údajným vysvětlením, že by to narušilo „nevinnost“ a „kouzlo“ komiksové postavy.

Okamžitě po vypršení práv na Parník Willie se nicméně začaly objevovat projekty, které chtějí postavy snímku využít. Jak jinak než velice nezvyklým způsobem. Včera vyšel trailer na Mickey’s Mouse Trap, podle sloganu první hororový film s myšákem Mickeym. Tvůrci měli zjevně už vše předem připravené a natočené a jen čekali se zveřejněním na moment, kdy to bude legálně možné.

Takřka ve stejný moment přišlo oznámení dalšího hororového filmu s ikonickou postavičkou. Zatím není znám jeho oficiální název, režisér Steven LaMorte nicméně prozradil, že typicky roztomilý hlodavec v něm bude brutálně terorizovat cestující trajektu. „Parník Willie potěšil celé generace diváků, za jeho veselým zevnějškem se ale skrývá potenciál pro čistý, šílený teror,“ uvedl LaMorte v tiskové zprávě.