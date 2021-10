Český miliardář Karel Komárek se vrhá do další investice. Poté, co před necelými dvěma měsíci vedl s fondem Jazz Ventures investiční kolo do americké digitální léčebné terapie, se nyní zaměřil na oblast informační inteligence ve firmách. Desítky milionů korun přes svůj venture kapitálový fond Springtide Ventures posílá do izraelského startupu Cognni.

Dva roky stará firma Cognni z izraelského Tel Avivu vyvíjí službu, díky které mohou společnosti udržovat aktuální přehled o svých datech, čímž automaticky minimalizují riziko, že tyto informace budou zneužity například insidery. Dále dokáže nastavovat vyšší úroveň informační bezpečnosti, což omezuje potenciální kybernetické útoky.

Právě toto zaměření nyní zaujalo venture kapitálový fond Springtide Ventures spadající do skupiny KKCG Karla Komárka, jenž do Cognni investuje tři miliony dolarů (zhruba 66 milionů korun) takzvanou formou SAFE. Zkratka pro Simple Agreement for Future Equity značí dohodu mezi investorem a firmou, jež investorovi poskytuje práva na budoucí podíl.

V příštím roce se tak počítá s tím, že fond získá v izraelském startupu okolo pěti procent, investice by navíc měly pokračovat. „Investici považujeme za velmi perspektivní. Produkty, jež Cognni vyvíjí, jsou zaměřené na řízení a ochranu firemních dokumentů, což je něco, bez čeho se firmy v budoucnu neobejdou,“ říká Karel Tušek ze Springtide Ventures.

Pro investory ze Springtide Ventures navíc nejde o první a asi ani poslední proniknutí do Izraele, který po technologické stránce velmi roste a ne nadarmo se mu přezdívá Národ startupů. Nadále tam pokračuje ve své strategii zaměřené na firmy, jež vyvíjí SaaS produkty (sofware-as-a-service) z oblasti kybernetické bezpečnosti a cloudové infrastruktury.

„Dobře to funguje i z hlediska synergií s Aricoma Group, která je IT divizí skupiny KKCG. Rozšiřujeme ale svůj záběr i na oblast blockchainu,“ říká Tušek a dodává, že je podle něj klíčová i spolupráce s tamními venture kapitálovými fondy, inkubátory a akcelerátory. Na základě dobrých znalostí trhu chce Springtide Ventures rozšiřovat své investice také do „early stage“ startupů.

Jen na Izrael se ovšem Springtide Ventures nezaměřuje – investuje i do českých firem, přičemž jedním z příkladů může být startup Threatmark, který vyvíjí řešení prevence podvodů pro online bankovnictví a umístil se také v našem žebříčku CC25, kde jsme vybírali startupy s velkým potenciálem. Doposud fond investoval do více než deseti českých a izraelských společností.