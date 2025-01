Miliardář Ondřej Tomek a spol. posílají dalších sto milionů do brněnské Safeticy. Rozšíří tým v USA

Co Safetica dělá: Zjednodušeně řečeno s pomocí umělé inteligence chrání citlivá firemní data před krádeží a zneužitím. Podle ředitele firmy Mirka Krena tradiční konkurenční nástroje často v ochraně selhávají, protože nerozumí kontextu operací s jednotlivými daty, zatímco Safetica má umět zohledňovat to, kdo, co, kdy, kde a jak s nimi pracuje, aby identifikovala skutečná rizika.

„Technologie kombinuje bohatou směs kontextových signálů, jako jsou metadata, aplikace a chování uživatelů, aby přesně klasifikovala citlivá data, identifikovala rizikové chování a následně přizpůsobila obranná opatření pro zavedení proaktivní ochrany přesně tam, kde je potřeba,“ doplňuje Kren s tím, že letošní rok bude i nadále ovlivněn rychlým rozvojem umělé inteligence, automatizace a s tím spojených bezpečnostních výzev.

Sídlo startupu: Safetica přesouvá sídlo a část vedení společnosti z Česka do kalifornského San José. Spojené státy jsou největším trhem v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat. V Česku stále zůstává vývoj produktu firmy – podle cílového stavu pro letošní rok chce mít 15 až 20 zaměstnanců za oceánem, 90 v Brně a dalších 15 v Praze.

Jak je startup velký: Podle vyjádření aktuálně Safetica chrání na 600 tisíc zařízení. Za uplynulý rok svůj růst zrychlila o 25 procent, přičemž příjmy od koncových uživatelů přesáhly hodnotu 400 milionů korun.

Na co plánuje využít investici: „Investice nám umožní výrazně urychlit vývoj umělé inteligence v produktu, globální zákaznickou podporu a posílit náš severoamerický tým. Chceme využít náš tradičně silný technologický tým v Česku a zkombinovat jej s obchodní a marketingovou zkušeností z USA,“ říká Mirek Kren.