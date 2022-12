V Gastru – – 3 min čtení

Miliardář Patrik Tkáč otevírá vlastní restauraci. Staví na michelinských zkušenostech a tradici

Oblast bratislavského Devína byla co do gastronomie poněkud bezútěšná, to se ale nyní mění. Nová restaurace zve na degustační večeři i skvělá vína.