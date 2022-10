Vybočili a uspěli. Vinařství od J&T tepe životem a díky tomu boduje i na konzervativní Pálavě

Pavlov je obec vínem tak proslulá, že si ji s kvašenou hroznovou šťávou spojí i ti, kdo o ní jinak nevědí takřka nic. Rozprostírá se na úpatí Děvínu, nejvyššího vrcholu Pálavy, a otevírají se z ní výhledy na modravou hladinu Novomlýnské nádrže, zříceninu hradu Děvičky i na do nekonečna ubíhající vinohrady. Asi třicet hektarů z nich patří vinařství Reisten, které v roce 2019 koupila finanční skupina J&T. Ta ho během dvou let proměnila v místo setkávání milovníků vína, jež navíc tento rok získalo ocenění Vinařství roku.

O významnou cenu se mimo jiné přičinil Vlastimil Nešetřil, ředitel vinařského segmentu, který nese název J&T Wine Holding. Nešetřil ve finanční skupině J&T pracuje přes patnáct let, dlouho přitom působil jako výkonný ředitel J&T Banky a pravidelně docházel na schůze představenstva. Byl tak dobře obeznámen s tím, že Patrik Tkáč, spoluzakladatel celé finanční skupiny J&T Finance Group, dlouho touží po koupi vlastní vinice na jižní Moravě.

„Patrik Tkáč často říkal, že by chtěl koupit vinařství na Moravě. Já sám pocházím ze Znojma, mám své malé rodinné vinařství, vystudoval jsem vysokou školu vinařskou – a tohle všechno pan Tkáč věděl. Takže jednoho dne přišel s tím, zdali bych se o vinařství postaral, kdybychom nějaké koupili,“ vypráví Nešetřil, když sedíme v prostorách vinařství Reisten.

Jako první se v portfoliu J&T objevilo vinařství Kolby, které se nachází v Pouzdřanech, přímo pod chráněnou oblastí Pouzdřanské stepi. Jenže Patrik Tkáč měl moravské víno neodmyslitelně spjaté s Pálavou. „Tahle oblast pro něj byla vysněná. A není se čemu divit, vždyť je to tady krásné. Takže když se nám chvíli po koupi Kolby naskytla příležitost pořídit na začátku roku 2019 Reisten v Pavlově, neváhali jsme,“ říká šéf J&T Wine Holdingu.

Foto: BoysPlayNice Finanční skupina J&T investovala do rekonstrukce původního objektu 15 milionů korun

Vinařství Reisten původně patřilo Templářským sklepům. Současné vinohrady, které pod něj spadají, byly vysazeny v roce 2004. Což znamená, že se nyní dostávají do nejlepšího produkčního stavu. Nacházejí se na zhruba 30 hektarech rozprostřených kolem Pavlova, ale také v blízkosti Mikulova a Mušlova. Nešetřil dodává, že jde o odrůdy, které jsou pro zdejší oblast typické – Pinot blanc, Ryzlink vlašský, Chardonnay, Ryzlink rýnský nebo Sauvignon.

„Všechny odrůdy na našich vinohradech jsou typická pálavská vína – především bílá, slaná, minerální, chuťově hodně hluboká. Pálava je navíc hodně konzervativní, vína tady mají jasně daný styl, který dodržujeme,“ vysvětluje Nešetřil. Produkce vína tak byla daná, stejně tak i množství, které je vinařství Reisten schopno vyrobit. Ročně jde asi o 250 tisíc lahví, což se ukázalo být jako limit, se kterým musel Nešetřil při nastavování byznysového modelu pracovat.

„Buď máte malé vinařství a všechna vína prodáte privátním klientům, nebo máte velké vinařství a můžete zásobit velké řetězce. Reisten je střední vinařství, což je celkem oříšek. Máme moc vín na to, abychom se mohli profilovat jako prémiové manufakturní vinařství, na tomhle poli je navíc v Česku velká konkurence. A zároveň nemůžeme dělat lahev vína pod sto korun ve velkém množství,“ přibližuje ekonomiku vinařství Nešetřil.

Střední vinařství tak trochu proplouvají mezi dvěma světy a aby se odlišila, musí zvolit jiný přístup. Nešetřil se mnoho let zajímal o vinařskou turistiku a dobře si uvědomoval, že vůbec nejlépe může Reisten fungovat ve chvíli, kdy se podaří co nejvíce vína prodat přímo na místě.

Když se takto prodá významný podíl produkce, ekonomice vinařství to nejvíce prospěje. A tak se na Reistenu rozhodli udělat rozsáhlou rekonstrukci původního objektu, který prakticky fungoval pouze jako sklad. Vize byla jasná – nalákat sem návštěvníky, kteří na příjemném místě ochutnají vína, ráno se vrátí a ještě si několik lahví odvezou domů.

J&T Banka oslovila na projekt rekonstrukce architektonické studio ORA. „Za studiem stojí Jan Veisser a manželé Horovi. Mají skvělý cit pro objemy, hned vidí, jak je správně posadit a zkombinovat, aby výsledný objekt dával smysl. Přestavby jsou zároveň vždycky výzva, protože nevíte, co odkryjete, ale se vším si tady poradili,“ říká vinař. A dodává, že rekonstrukce vyšla na 15 milionů korun.

Foto: BoysPlayNice Důležitou součástí interiéru jsou velkorysé prosklené plochy

Architekti v objektu zvolili kombinaci betonu, dřeva a velkoformátových prosklených ploch, jelikož výhledy za okny mluví samy za sebe. Podlahy jsou z litého polyuretanu, v němž je efektivně rozlitá karmínová barva – hravý detail, díky němuž má člověk pocit, jako by tady někdo vylil lahev červeného vína. Srdcem objektu je vinný bar propojený s rozlehlou terasou, ze které se dá vyjít na vyhlídku.

Vinařství tak není uzavřené, ale naopak zve k návštěvě a zejména k ochutnávání vína. Od dubna do října zde pořádají také bohatý kulturní program, jehož součástí jsou například hudební večery, pikniky s vínem, rozličné street food festivaly nebo letní kino. I díky tomu se vinařství dle Nešetřilových slov podařilo v roce 2021 obsadit první příčku v soutěži Vinařství roku.

„Ono se totiž nedá říct, že by se vinařství Reisten něčím vymykalo – jak jsem říkal, Pálava je dost konzervativní, takže to ani nelze. Vinařství roku jsme myslím vyhráli proto, že soutěž propojuje více aspektů. Nejen víno, ale také to, jak se staráte o klienty, jak místo vypadá, jak edukujete lidi v oblasti vína… Zároveň hrálo roli, že jsme měli jasnou představu o tom, jak má vinařství po dvou letech vypadat a nyní tak skutečně vypadá,“ míní Nešetřil.

Foto: BoysPlayNice Terasa se stává dějištěm pro bohatý kulturní program

Vítězství se výrazně projevilo na prodejích – oproti předchozímu roku se letos zvedly o 30 procent. Platí přitom to, co si Nešetřil na počátku předsevzal, tedy že nejvíce vína se vypije přímo v Reistenu. „Letos máme prodaných už jedenáct tisíc lahví vína. Přitom jsem si říkal, že za celý rok bychom mohli mít deset tisíc. A to před sebou ještě máme podzim, který udělá až třetinu tržeb. Takže ten největší boom ještě očekáváme.“

I střední vinařství tak může dobře fungovat, když se důkladně promyslí jeho ekonomika a když návštěvníkům nabídne zajímavou přidanou hodnotu. V Reistenu přitom není žádné ubytování, jelikož v Pavlově je ubytovacích kapacit dost a Nešetřilovi by dávalo smysl vybudovat hotel alespoň pro devadesát lidí – což by šlo ruku v ruce s investicí úplně jiného rázu. Vinný rezort ale i tak plánuje, a to v již zmíněných Pouzdřanech, kde se nachází vinařství Kolby.

„Už nyní tam běží velká rekonstrukce stávajícího objektu a na přilehlém pozemku vybudujeme takový vinný glamping. Stavět začneme příští rok a hotovo by mělo být v roce 2024,“ prozrazuje Nešetřil na závěr další ambiciózní plány.