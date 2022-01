V dobách, kdy se sociální síť Facebook naplno rozbíhala, jste možná v záložkách svého profilu měli hru pod názvem FarmVille, kde jste se starali o chod své digitální farmy. Právě za tímto fenoménem stojí americká vývojářská společnost Zynga, kterou nyní čeká velká změna. Spadne totiž pod křídla herního giganta Take-Two Interactive, jenž celou firmu v masivním obchodě kupuje.

Take-Two Interactive, kterému mimo jiné patří i tvůrci veleúspěšné herní série Grand Theft Auto (GTA), oznámilo, že Zyngu koupí zčásti v hotovosti a zčásti vlastními akciemi s tím, že se celková hodnota transakce vyšplhá až na 12,7 miliardy dolarů, respektive zhruba 274 miliard korun. Videoherní svět tak obří nákup historicky nepamatuje.

„Tato strategická kombinace spojuje naše nejlepší konzolové a počítačové franšízy s přední diverzifikovanou mobilní vydavatelskou platformou, která má bohatou historii inovací a kreativity. Zynga má také velmi talentovaný a zkušený tým, který v nadcházejících měsících rádi přivítáme v rodině Take-Two,“ říká Strauss Zelnick, šéf a předseda Take-Two Interactive.

Obchod by měl být dokončen nejpozději letos v červnu, přičemž Take-Two za každou akcii Zyngy zaplatí 9,86 dolaru. Kupní cena tak zahrnuje i prémii 64 procent k páteční závěreční ceně akcií na burze. S ohlášenou novinkou vyletěly akcie tvůrců FarmVille (a dalších populárních her jako Empires & Puzzles nebo Words with Friends) o 49 procent.

Zynga za sebou nemá zrovna nejúspěšnější období. Poté, co zanevřela na facebookové hraní, se začala soustředit hlavně na oblast mobilního gamingu, který rapidně roste. Na mobilní platformy proto uvedla několik titulů, u nichž věřila, že se osvědčí hlavně v uplynulých dvou letech, kdy svět zmítala pandemie. Za rok 2021 se ovšem její akcie propadly o přibližně 38 procent, což nevyvolalo úsměv na tváři zejména investorům firmy.

Pro Take-Two pak tento nákup dává velký smysl z pohledu ještě většího proniknutí do segmentu mobilního hraní. Know-how vývojářů ze Zyngy se totiž může hodit pro přetvoření jedněch z nejpopulárnějších sérií Take-Two (od Red Dead Redemption přes BioShock či Borderlands až po původem českou Mafii) právě pro mobilní platformy.