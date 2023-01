Milion Ant-Manů a vítězící záporák. Nový trailer Quantumanie hlásí, že další marvelovka je za dveřmi

Už za pár týdnů se v kinech opět objeví hrdinové od Marvelu. Snímek Ant-Man a Wasp: Quantumania svou blížící se premiéru nyní připomíná novým trailerem, který naznačuje úspěch hlavního záporáka a hrdinskou porážku ústřední postavy. Jestli nadcházející éra marvelovek odstartuje nečekanou tragédií, nebo ukázka jen dramaticky skrývá finální happy end, se diváci dozvědí už 16. února.

Začíná pátá fáze marvelovského filmového univerza. A rovnou v nevídaně velkém malém stylu. Ant-Man a Wasp: Quantumania přinese ten nejmenší zážitek, který kdy superhrdinská sága na motivy slavných komiksů poskytla. Svou velikost ovládající mravenčí muž totiž ve svém třetím filmu objem zmenší mnohem víc než kdykoliv předtím a vydá se daleko za hranice světa hmyzu či atomů. Navštíví neprobádanou říší kvant.

Ant-Man neboli Scott Lang v tom samozřejmě nebude sám. Doprovodí ho Hope Van Dyne alias hrdinka Wasp i její rodiče – a děj rozpohybuje Langova dcera Cassie. Kvůli časoprostorovým machinacím z dřívějších marvelovek totiž hlavní hrdina nemohl být u jejího dospívání. A vědomí osobních ztrát ho sžírá natolik, že v kvantové říši přistoupí na nabídku mocného Kanga, jenž je schopný přepisovat skutečnost. A který se na okamžik mihl už v prvním traileru.

Na otázku, jestli to koná z dobroty vlastního srdce a všechno dobře dopadne, částečně odpovídá už Kangovo přízvisko Dobyvatel. A komiksoví fanoušci dobře vědí, že první snímek páté fáze filmového univerza Marvelu (tu čtvrtou na podzim ukončil povedený Black Panther: Wakanda nechť žije) představí i jejího hlavního záporáka. Kang Dobyvatel v původních sešitech totiž patří k nejnebezpečnějším protivníkům Avengerů.

Nová ukázka tak rovnou nepřekvapivě prozrazuje, že Ant-Manova dohoda s Kangem se trochu zvrtne. A ať už kvůli podivnému prostředí říše kvant, nebo díky Kangovým realitu měnícím schopnostem na Ant-Mana čekají roztodivné nástrahy například v podobě milionu kopií jeho samého. Čtenáři komiksů také zaznamenají záběr s obří létající hlavu připomínající zabijáckého kyborga MODOKa.

Nade všechno ostatní v traileru však ční skutečnost, že Kang Dobyvatel je soupeř nad Ant-Manovy síly. Ukazuje to rozbitá Ant-Manova helma, přiznává to i sám nejmenší (a největší) z Avengerů: „Nemusím vyhrát. Stačí, když oba prohrajeme.“ Jestli je to jen drsná hláška před heroickým zvratem a triumfem, nebo nečekaný start nové éry filmů od Marvelu, uvidíme v půlce února.