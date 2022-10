Scott Lang versus ten, který je mocnější než Thanos? Disney láká prvním trailerem na nového Ant-Mana

Scott Lang nikdy nebyl zrovna nejviditelnějším hrdinou filmového univerza Marvelu, zato ale má schopnosti, které by mu mnozí kolegové z branže mohli závidět. Své zmenšovací, potažmo zvětšovací triky brzy použije v dalšímu filmu, kde se znovu objeví po boku parťačky Wasp. Teď Disney na nový střípek do rozsáhlého superhrdinského světa láká prvním velkým trailerem.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania nás konečně zavede do míst, kam se všichni fanoušci „mravenčího muže“ chtěli jednou podívat – do Říše kvant. Scott Lang alias Ant-Man a Hope Van Dyne alias Wasp a její rodiče, Hank Pym a Janet, zavítají do neprobádaného prostoru, kde narazí na nejedno překvapení.

Oficiální synopse filmu uvádí, že se hrdinové v Říši kvant střetnou s řadou podivných tvorů, díky nimž se jejich hranice toho, co dosud považovali za možné, výrazně posune. Co to znamená, se dozvíme až ve chvíli, kdy snímek vtrhne na plátna kin. Jedno je ale jisté už teď – problém bude dělat Kang Dobyvatel.

Ptáte se, kdo to je? To je dobrá otázka. Pokud jste totiž neholdovali původním komiksům a neviděli jste třeba seriál Loki na Disney+, znát ho nebudete. Kang Dobyvatel je archipadouch cestující časem, který má ambice stát ještě větším zloduchem, než jakým byl ve filmech Thanos, dokud ho Avengeři nerozprášili.

V traileru se Kang ukazuje jen na malou chvíli v závěru, ale i to stačí k tomu, abychom poznali, že nepůjde jen tak o nějakého pacholka z dalekého vesmíru. Ant-Man and the Wasp: Quantumania má zamířit do kin 17. února příštího roku a oficiálně odstartuje pátou fázi takzvaného Marvel Cinematic Universe (MCU).

Ještě před ním se ale můžeme těšit na velké dobrodružství z Wakandy. Čtvrtou fázi marvelovského filmového univerza totiž již příští měsíc uzavře očekávané pokračování Black Panthera s podtitulem Wakanda nechť žije, kde se mimo jiné objeví i postava s kostýmem podobným tomu, jaký nosil Iron Man.