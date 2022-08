Milwaukee se pyšní nejvyšším mrakodrapem ze dřeva. Má téměř 90 metrů a ukrývá luxusní byty

Architekti z ateliéru Korb + Associates Architects dokázali, že udržitelná výstavba se nemusí držet při zemi. V centru města Milwaukee navrhli mrakodrap, který se strmí do výšky 86,6 metru. A i když nejde v kontextu jiných výškových budov o hodnotu, která by zásadně vyčnívala, díky tomuto počinu získala wisconsinská metropole významné prvenství. Mrakodrap o dvaceti pěti podlažích je totiž ze dřeva.

Dům, který nese název Ascent, tak označila Rada pro výškové budovy a městské prostředí (Council on Tall Buildings & Urban Habitat, CTBUH) jako nejvyšší dřevostavbu na světě. Stavba má totiž z betonu pouze základovou desku a výtahové i schodišťové šachty. Zbytek konstrukce tvoří dřevěné CLT panely a lepené lamelové dřevo.

Ascent tak přibližně o metr předčil dosud nejvyšší dřevostavbu Mjøstårnet v Norsku, která dosahuje 85,4 metru. „Nechtěli jsme lámat rekordy, chtěli jsme vybudovat nejlepší možné prostředí pro naše budoucí rezidenty. Dřevo urychluje výstavbu, je lehčí, udržitelnější a také krásně vypadá,“ říká Tim Gokhman, šéf společnost New Land Enterprises, která se na vzniku budovy spolupodílela.

Podle odhadů byla výstavba díky využití dřeva přibližně o 25 procent rychlejší, než kdyby se developerské společnosti rozhodly využít standardní materiály. Zahájena byla v roce 2020 a první obyvatelé se do domu mohli nastěhovat již v letošním červenci.

Foto: Korb + Associates Architects Mrakodrap od Korb + Associates Architects má 86,6 metru

Samotné stavbě předcházelo vytvoření digitálního modelu. Díky tomu se z každého nosníku, sloupu a panelu stal kousek skládačky. Dům se tak mohl ve chvíli, kdy jednotlivé části dorazily na místo, začít jednoduše sestavovat.

Polovinu dřevěné konstrukce se navíc podařilo odhalit v interiérech, díky čemuž získává dům uprostřed centra města mnohem přívětivější rozměr pro své rezidenty. Architekti se totiž snažili do budovy otisknout takzvaný biofilický design, který spočívá v propojení přírody a architektury. Prolínání dřeva s jinými materiály tak hraje v Ascentu zásadní roli.

V prvních šesti podlažích nejvyšší dřevostavby na světě se nachází obchody a služby, její součástí je také parkoviště a prostorné lobby. Na 19 nadzemních podlažích se rozprostírají byty, které mají díky prosklené fasádě velkoryse prosvětlené interiéry a nabízejí výhledy do dalekého okolí.

V sedmém podlaží se ukrývá bazén a fitness centrum, nejvyšší úroveň budovy je vyhrazena pro společný prostor propojený se střešní terasou, jehož součástí je bar, kuchyň s grilem a konferenční místnost. Přímo na terase se navíc nachází také venkovní kino.

Konkurenci stavby v centru Milwaukee by mohl v blízké budoucnosti představovat mrakodrap ve Švýcarsku od dánské kanceláře Schmidt Hammer Lassen Architects. Ten by měl vyrůst do úctyhodné výšky 100 metrů. V Česku rozmach výškových dřevostaveb limituje legislativa, která jim umožňuje vyrůst pouze do čtvrtého nadzemního patra.