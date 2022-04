Ve Švýcarsku vyroste nejvyšší mrakodrap ze dřeva. Z přírodního materiálu je celá konstrukce

Se svojí výškou sto metrů patří v konkurenci k trpaslíkům. Rozhodně by se nedotáhl do první stovky, tam se začíná na stovkách třech. Přesto bude nový mrakodrap ve Švýcarsku ve své třídě nejvyšší. Bude totiž celý ze dřeva. A jako takovému mu stovka suverénně stačí.

V dánské kanceláři Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) jsou zvyklí pracovat se dřevem. Aby taky ne, jsou to Dánové, v jejich rodné zemi je práce s přírodními materiály běžná. Přesto autoři svůj projekt nazvali jako přelomový. SHL totiž říká, že mrakodrap bude postavený podle nového, inovativního konstrukčního systému.

„Švýcarská společnost Implenia a Švýcarský federální technologický institut v Curychu spolupracovali na vývoji nového systému, který umožňuje výstavbu vyšších dřevěných budov,“ uvádí architekti. Konstrukce domu tak není z betonu, jak je to dnes běžné, ale právě ze dřeva. Jednotlivé nosníky mají nižší hmotnost, což budově dovoluje růst do výšky.

Nový komplex bude stát nedaleko Curychu ve městě Winterthur. Dohromady se bude skládat ze čtyř budov. Stometrové výšky dosáhne ale jen jedna z nich. Projekt nese název Rocket & Tigerli – podle lokomotiv, které se dřív v místě vyráběly. Místo mašinek má teď na brownfieldu být prostor pro klasické i studentské bydlení, ale i obchodní prostory, restaurace nebo hotel a lázně. A to už v roce 2026.

Byť jde o dřevostavbu, fasáda Rocket & Tigerli to hned nenapoví. Ta má být totiž tvořená tmavě červenými a žlutými terakotovými cihlami, které doplní zelené detaily. To je reakce na starší budovy v okolí, které mají takto zbarvené střechy.

Foto: SHL Ze dřeva je celá konstrukce včetně nosníků

„Je to velký projekt, který bude mít zásadní vliv na komunitu nejen ze společenského hlediska, ale i z toho estetického. Švýcarsko má velké znalosti o dřevěných stavbách a my jsme hrdí na to, že můžeme na tomto přelomovém projektu pracovat,“ uvedl Kristian Ahlmark ze studia. Dřevo podle něj může být skvělou náhražkou betonu. Navíc s výhodou nižší uhlíkové stopy.

„Dřevo je považováno za přírodní materiál, který se tradičně používá pro chaty a rekreační domy. Nyní se na tento materiál obrací pozornost kvůli jeho vynikajícím vlastnostem ve vztahu k celkové spotřebě energie budov,“ míní SHL s tím, že nové technologie umožňují, aby se dřevo opět stalo jedním z hlavních materiálu při výstavbě.

Stometrový mrakodrap bude nyní ve světě rekordman. Zatím největší měří 85 metrů a stojí v norském městě Brumunddal od roku 2019. I s touto budovou mimochodem autoři chtěli ukázat, že dřevo je výborná náhražka nejen betonu, ale například i oceli, jak upozorňuje CNN.