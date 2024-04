Mimořádné bydlení v malebném stavení. Dům s venkovskou tváří překvapí svou moderní duší

Uložit 0

Vydat se cestou výstavby nového domu, nebo opravit již postavené? Otázka, na kterou nikdy neexistuje správná odpověď. Zrekonstruované venkovské stavení ovšem ukazuje, že pokud se vydáte druhou cestou a máte dostatek respektu i financí, na jejím konci čeká něco mimořádného, co novostavba nikdy nabídnout nemůže. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Načítám formulář...

Postavit nový dům mnohdy znamená finanční úsporu a možnost mít vše podle svých představ. Opravovat starý dům znamená pracovat s něčím, co už má duši. Ale té práce… I stavení mezi lesy představovalo pro investory velkou výzvu. Nicméně správně vytušili potenciál objektu, který se jim ve spolupráci s architekty podařilo přetavit ve skutečně krásnou věc.

Pod taktovkou architektek studia Miramari, a ve spolupráci s architektem Františkem Brychtou, který mimo jiné pomáhá Nadaci rodiny Vlčkových s rekonstrukcí usedlosti Cibulka, byla domu dopřána kompletní rekonstrukce. Ta zachovala a oživila jeho původní tvář, a přitom naplnila přání investorů vnést do stavení vzdušnost, světlost a interiér co nejvíce otevřít do zahrady.

Aby architekti vyhověli všem požadavkům, rozhodli se tu část domu, která se vystavuje pohledům kolemjdoucích, neměnit. Zachován byl její tvar, okna, dveře i vrata vsazená do typické zdi navazující na stavení. Fasáda byla oděna do tradiční bílé barvy, aby si dům co možná nejvíce udržel svůj venkovský charakter.

Z původní stavby však zůstal jen její základ v podobě střechy a obvodových zdí. Vnitřní uspořádání bylo kompletně přepracováno a získalo podstatně modernější střih. Po průchodu vstupními vraty se proto začne venkovský charakter vytrácet a dům získává podstatně modernější tvář. Klasická špaletová okna doplnilo velkoformátové prosklení zajišťující onu světlost a propojení exteriéru s interiérem.

Některé původní prvky jako staré trámoví bylo v interiéru zachováno coby memento původnosti domu. Původní prvky jsou kombinovány s moderními materiály, designovým nábytkem i skleněnými detaily.

Nad obývací částí domu s kuchyní a jídelnou se klaní otevřený strop, který se v druhé polovině domu zavírá a vytváří tak prostor pro soukromé pokoje. Všemu vládnou světlé tóny kombinované s barvou přírodního dřeva, ze kterého je vyroben nábytek a parapety

V teplých dnech je možné využít prostornou terasu, která je přirozeným mostem mezi prostorem venku a uvnitř. Případně je možné usednout na lavici pod starý ořešák a užívat si všeobjímající náruč zeleně.