Manželé Vlčkovi už mění pražskou Cibulku. V usedlosti letos otevře kavárna, dětský hospic za tři roky

Původně chátrající domek zahradníka se stane první ukázkou toho, jak se pražská usedlost Cibulka proměňuje pod rukama Nadace rodiny Vlčkových. Koncem letošního roku v něm otevře zbrusu nová kavárna, která dlouhou dobu nepřístupné místo otevře veřejnosti. Známá usedlost v pražských Košířích získala od radnice Prahy 5 schválení změny územního plánu a pokročila tak směrem k tomu, aby tu mohlo vzniknout Středisko dětské paliativní péče. Právě domek zahradníka je k prvním krokům směrem k veřejnosti nejvhodnější – od zbytku areálu je částečně oddělený, a tak může fungovat, aniž by návštěvníky příliš rušily další stavební práce.

Kavárna bude využívat těsného sousedství s parkem, v přilehlé zahradě má vzniknout letní posezení i dětské hřiště, horní část domu pak má sloužit jako kancelář Nadace rodiny Vlčkových, která celý projekt obstarává. Ale jen dočasně, až budou hotové i další prostory, kam se jednou přestěhuje, kavárna se možná rozšíří. Anebo se z horního patra stane například prostor pro komunitní akce.

Celá Cibulka projde náročnou rekonstrukcí. Hlavní etapy stavebních prací začnou na jaře 2024. Nakonec tu vzniknou pokoje pro rodiče, místnosti určené pro terapie nemocných dětí, stravovací prostory nebo sál sloužící především jako vzdělávací centrum. Prostředí nemá působit nemocničním dojmem, ale spíš vytvářet prázdninový pocit. Nová budova dětského hospice bude bezbariérovým zdravotnickým zařízením se společnými prostory a 12 pokoji v podle tvůrců projektu nejpůsobivější a nejklidnější části areálu.

Foto: Petr Hájek Architekti Zrekonstruovaný domek zahradníka má nabízet výhled do zeleně v klidné části areálu

„Děti a případně celé rodiny sem budou jezdit na převážně respitní, takzvaně odlehčovací, pobyty. Péči o dítě, kterou obvykle obstarává na plný úvazek jeden z rodičů, tu převezmou odborníci, a rodina tak bude mít prostor si odpočinout a načerpat síly. Budou mít příležitost třeba odjet na dovolenou se zdravým sourozencem, ale samozřejmě zůstat i tady s dítětem,“ uvedla ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.

Ověřujeme teď užívání ve virtuální realitě

Počátky Cibulky sahají do 14. století. Zažila třicetiletou válku, která ji zanechala poničenou, zase opravenou ji koupil pokladník královského berního úřadu Karel Schönfeld. Pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein ji nechal přestavět na klasicistní zámeček s rozsáhlým parkem a za jeho doby dosáhla usedlost největšího rozkvětu. Jenže to je dvě století a poslední desítky let prostory chátraly, na nějakou dobu se staly sídlem squatterů a v místě se tvořily zapáchající skládky.

Nadace Vlčkových koupila Cibulku v roce 2021. K tomu účelu vložili manželé Vlčkovi do nadace 1,5 miliardy korun s tím, že třetina půjde na nákup, rekonstrukci a první fázi provozu celého objektu i nadace. Projekt se však nakonec s největší pravděpodobností prodraží.

Když Vlčkovi oznámili svůj záměr, který obsahuje i snahu zvyšovat povědomí o dětské paliativní péči a potřebách rodin s nevyléčitelně nemocnými dětmi, hlásili se jim lidé s tím, že by na jejich činnost chtěli darovat peníze. Jenže neměli kam, a tak se nakonec organizace rozhodla, že pro ně připraví samostatný fond oddělený od běžného provozu Nadace a postaví celý nový systém fundraisingu.

Proměnu dřívější ruiny v moderní areál pro rodiny dostal za úkol tým Petr Hájek Architekti, který zvítězil mezi 48 architektonickými studii. „Historické budovy jsou komplikované a provoz zdravotnického zařízení má určité nároky. Vložit do Cibulky lůžkovou část hospice bez většího zásahu nebylo možné. A to jsme nechtěli. Proto jsme se rozhodli historické budovy, ve kterých bude administrativa a servis, doplnit o výstavbu nové části areálu splňující nároky péče o nemocné v 21. století,“ popsal Petr Hájek.

Dodává, že každý pokoj v moderní budově má svou vlastní soukromou terasu se zahradou, kterou představuje jako pokoj pod širým nebem s výhledem na historickou část areálu. Z opačné strany moderní budovy budou moct pacienti vstoupit do zeleně venkovní společné zahrady.

Zatímco od loňska probíhají první práce především na zajištění usedlosti, jako je provizorní střecha hlavní budovy či konstrukce, které podpírají zdi, budoucnost usedlosti se přenesla do virtuální reality, kde ji se 3D brýlemi na očích procházejí architekti a odborníci na dětskou paliativní péči v hale společnosti Virtuplex. Vylepšují detaily stavby a ověřují mimo jiné dostatek prostoru pro malé pacienty a jejich rodiny, výhled z okna do zeleně, bezbariérové přístupy pro křesla i lůžka nebo kvalitní zázemí pro personál.

„Ověřujeme budoucí praktičnost a vše, co nejde vyčíst z architektonické studie na papíru. Můžeme skvěle navnímat dispozice budoucího objektu, vzdálenosti, rozložení místností a třeba také šířky chodeb a dveří, kterými se musí hladce pohybovat pojízdná lůžka,“ říká František Brychta, architekt a vedoucí projektu Cibulka.

Nadace věří, že čím více lidí bude tématu dětské paliativní péče rozumět a podporovat ho, tím lepší zázemí budou rodiny s vážně nemocnými dětmi ve společnosti mít. Vlčkovi ji založili v březnu 2021. Navazují s ní na aktivity charitativní organizace Zlatá rybka, kterou založili v roce 2015 a jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním.