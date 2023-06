Místo, kde by chtěl žít každý. Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028 jsou České Budějovice

Evropská unie uděluje každý rok městům ze dvou evropských zemí statut Evropského hlavního města kultury. Pro rok 2028 byla vybrána Francie a Česká republika, do dnešního dne však nebylo jasné, kterému městu bude ocenění uděleno. Do finále tuzemského klání se nakonec probojovaly Broumov a České Budějovice, které dnes kandidaturu proměnily.

V roce 2028 bude cimrmanovská teze o tom, že „v Českých Budějovicích by chtěl žít každý“, o to platnější, jelikož se jihočeské město stane kulturním středobodem pro celý kontinent. O výsledku soutěže rozhodla odborná porota v čele s předsedkyní Else Christensen-Redzepovic.

Projekt, patřící mezi prestižní evropské iniciativy, má za cíl zdůrazňovat bohatství a rozmanitost evropských kultur a poukazovat na to, jak bohaté kulturní dějiny starý kontinent má. Titul je vyhlašován již téměř čtyřicet let a pro vybraná města jde o příležitost rozvoje po kulturní, sociální i ekonomické stránce.

Ve finále se České Budějovice postavily proti Broumovu, který byl historicky nejmenším městem, jež se do finále probojovalo. O vítězi porota rozhodla na základě přihlášek, prezentací a následné exkurze do soutěžících měst. Zde ji byl představen kompletní kulturní program vrcholící právě v roce 2028.

„Přestože titul může nést jen jedno město, jsem přesvědčen, že sama účast v takové soutěži je pro všechny velkou a nenahraditelnou zkušeností i impulsem do další kreativní práce. A jsem velmi rád, že zde mohu potvrdit naplnění svého podzimního slibu získat adekvátní podporu české vlády při šestiletém financováním projektu. Vím velmi dobře, jak důležitým zdrojem pro finanční zabezpečení projektu jsou veřejné prostředky,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Vláda se již začátkem června rozhodla podpořit vítězné město částkou ve výši 480 milionů korun, která mu bude vyplácena po dobu následujících šesti let. České Budějovice se budou o titul dělit také s některým z francouzských měst. Které ze čtveřice Rouen, Montpellier, Bourges či Clermont-Ferrand to bude, by měla porota rozhodnout do konce roku.