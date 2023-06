Mále město s velkou nadějí. Broumov má na dosah zisk titulu Evropského hlavního města kultury

Rouen, nebo Montpellier. České Budějovice, nebo Broumov. Už v pátek by mělo být jasné, které z těchto měst se stane Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028, což znamená jak prestiž, tak potenciál pro celý region získat investice. V případě Broumovska se tomu snaží pomoci i podnikatel Jan Školník, který je jedním z majitelů rodinné společnosti Hobra s obratem atakující 400 milionů korun.

Když v roce 1929 zasáhla Broumovsko velká vichřice, polámala spoustu stromů. V místním klášteře si však věděli rady – a vymysleli nový způsob, jak dřevní odpad zpracovat. Začali vytvářet takzvané dřevovláknité desky, následně závod prodali podnikatelům z Německa. Proto název Holzfaserplattenwerk Braunau, zkráceně Hobra.

Název se časem stal univerzálním označením pro dřevovláknité desky a fabrika, která je vyráběla, funguje dodnes, zmíněný typ desek již ovšem, po téměř stoleté historii, nevyrábí. Naopak je dnes Hobra jedním z největších hráčů na poli výrobců a dodavatelů hloubkových filtračních desek. V roce 1998 společnost odkoupila rodina Jana Školníka, který podnik s obraty okolo 400 milionů korun vede spolu se svým bratrem.

Mimo samotného podniku se však Školníkova pozornost vždy soustředila i na podporu rozvoje regionu ležícím na samé hranici s Polskem. Za tímto účelem v minulosti spustil hned několik projektů, mezi kterými je i Agentura pro rozvoj Broumovska, která se stala inkubátorem projektů a organizací působících v oblasti kultury, rozvoje komunitní spolupráce a impaktového investování v kraji.

Foto: Tomáš Šrejber Jan Školník, spolumajitel společnosti Hobra a mecenáš pečující o region Broumovska

Mezi konkrétní výsledky patří vznik galerií, festivalů, konferencí nebo investice do místní sýrárny, tiskárny a hotelů. Výše těchto investic se během let vyšplhala ke 130 milionům korun – a Školníkovi se mimo jiné podařilo přivést do regionu pozornost investorů, jako je Libor Winkler, Dušan Šenkypl, Jan Barta nebo Silke Horáková.

I tyto úspěchy byly právě dnes představovány komisi, která do Broumova dorazila. Jednalo se o vzácnou delegaci vyslanou Evropskou unií, na kterou se zástupci Broumovska, Královéhradeckého kraje a sousedních polských regionů dlouho připravovali. Město má totiž na dosah ruky zisk titulu Evropského hlavního města kultury pro rok 2028, o který usiluje právě v partnerství s Královéhradeckým krajem a několika regiony z Polska.

Titul každoročně EU uděluje vybraným městům ze dvou zemí, čímž jim otevírá možnost rozvíjet skrze kulturu samotné město i okolní region. Města se zviditelní a mohou přilákat investory i zvýšit životní úroveň. Pokud by Broumov kandidaturu, za kterou spolu s Janem Školníkem stojí desítky dalších osob, proměnil v úspěch, mohl by potenciálně získat až stovky milionů korun od EU, kraje a dalších sponzorů. Například Královéhradecký kraj již přislíbil 100 milionů.

Broumov je doposud nejmenším městem, kterému se podařilo probojovat až do finále. Tam se postaví proti Českým Budějovicím. Druhou zemí, kde bude porota vybírat, je Francie, kde se do finále probojovala města Rouen, Montpellier, Bourges a Clermont-Ferrand. O vítězi bude rozhodnuto v pátek v odpoledních hodinách. Dnes zástupci města představí porotě svou vizi a důvody, proč by měla titul Evropského města kultury udělit právě jim.

Součástí prezentace je představení detailního plánu kulturních aktivit a projektů v kraji i sousedních polských regionech až do roku 2028. Město láká na bohatou historii, unikátní barokní architekturu, divokou přírodu v okolí a „boží klid“, který chce kraj nabídnout, i pokud by titul Evropského města kultury získal.