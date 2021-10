Bitcoin byl odjakživa vnímán jako investiční artikl, který může mít v budoucnu obrovský potenciál. A kromě toho se za něj dalo na pár vybraných místech zaplatit třeba za kávu. To se ale s postupnou popularizací kryptoměn mění. Před pár dny oznámilo Global Payments svůj záměr přijímat je přes platební terminály a pozadu nezůstává ani o poznání větší Mastercard, který chce uživatelům umožnit nákup virtuálních mincí a rozšířit o ně svůj věrnostní systém.

Obě společnosti přitom využívají rostoucího zájmu o kryptoměny a s ním spojeného růstového trendu několika posledních týdnů. Během něj americká Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) předeslala schválení prvního veřejně obchodovaného fondu (ETF) zaměřeného na futures na bitcoiny, což začalo ceny virtuálních měn zvedat.

K uvedení fondu na burzu nakonec opravdu došlo a bitcoin minulou středu prolomil hranici 66 tisíc dolarů (1,45 milionu korun). Spolu s ním rostla i druhá největší kryptoměna ethereum a další méně známé altcoiny. Situace tak nyní využívá Mastercard, který se chystá na zavedení digitálních měn do svého systému. S informací přišel zpravodajský server CNBC a následně vše v oficiální zprávě potvrdil samotný Mastercard.

Odměny v bitcoinech

V praxi by to mělo znamenat, že za platby u milionů obchodníků po celém světě bude možné získávat odměny například v bitcoinech. Novinka se má týkat jak digitálních peněženek, tak kreditních nebo debetních karet Mastercard. Celý věrnostní systém by pak umožňoval například výměnu věrnostních bodů od leteckých společností nebo hotelů přímo za kryptoměny.

Kromě toho bude možné přímo přes Mastercard kryptoměny také nakupovat, prodávat nebo držet. Aby celý systém fungoval, spojil se Mastercard se společností Bakkt, která bude zajišťovat jejich úschovu. Ke spojení došlo jen týden poté, co se Bakkt stal veřejně obchodovanou společností a jeho akcie od pátku i díky spojenectví s Mastercard vyrostly o 234 procent.

„Chceme všem partnerům nabídnout snadný způsob, jak zařadit služby spojené s kryptoměnami. Naši partneři, ať už se jedná o banky, fintechové společnosti, nebo obchodníky, budou schopni svým zákazníkům nabídnout možnost nákupu, prodeje nebo úschovy kryptoměn díky naší spolupráci s platformou Bakkt,“ uvedla pro CNBC Sherri Haymondová, výkonná viceprezidentka Mastercard pro digitální partnerství.

Pro tyto účely mají vzniknout i samostatné kreditní či debetní kryptoměnové karty. „Jsme nadšení ze spolupráce s Mastercard, protože společně dostaneme kryptoměnové věrnostní programy k milionům klientů. Společnosti i obchodníci se snaží oslovit mladší zákazníky, takže naše nová nabídka představuje jedinečnou možnost, jak uspokojit rostoucí poptávku po kryptoměnách, platbách i flexibilitě věrnostních odměn,“ uvedla Nancy Gordonová, která má na starosti platby a věrnostní odměny ve společnosti Bakkt.

Kryptoměny by se tak mohly dostat ke všem uživatelům Mastercard, kteří o službu projeví zájem, a dokonce by mělo být možné si již v minulosti nasbírané věrnostní body převést na kryptoměnu. Oznámené plány se však prozatím týkají pouze Spojených států a není zatím jasné, zda výhledově dorazí i do Evropy a dalších kontinentů. České zastoupení Mastercard se prozatím k dotazům CzechCrunche nevyjádřilo. I přesto se dá očekávat, že se díky tomu bitcoin, byť třeba jen v malém množství, dostane k celé řadě lidí, což by mohlo zvyšovat adopci kryptoměn ve společnosti.