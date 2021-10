Míst, kde byste dnes nemohli zaplatit kartou, už existuje jen minimum. Naopak vznikají různé projekty a podniky, které vůbec neakceptují hotovost. Se vzrůstající oblibou kryptoměn zároveň roste i zájem obchodníků přijímat platby za své zboží nebo služby ve virtuálních měnách. A nemusí to být jen v Salvadoru, který jako první stát udělal z bitcoinu oficiální platidlo. Díky společnosti Global Payments bude možné na platebních terminálech zaplatit kryptoměnami i v Česku a na Slovensku.

S novou službou přichází Global Payments ve spolupráci s poskytovatelem kryptoměnových plateb GoCrypto a bude k dispozici osmi tisícům obchodníků, kteří vlastní mobilní terminál Global Payments. Začátkem příštího roku by mělo následovat dalších 40 tisíc terminálů, které platbu virtuálními měnami umožní.

„O kryptoměny je nyní obrovský zájem a my chceme lidem umožnit s nimi platit. Už si nemusí peníze jen ukládat do svých krypto fondů, ale mohou je začít používat k platbám. To znamená, že vstoupí do obchodu, vyberou si zboží a zaplatí kryptoměnou,“ uvedl zástupce generálního ředitele GoCrypto Žiga Toni.

Obchodníkům, kteří mají o zavedení této služby zájem, stačí podepsat smlouvu s Global Payments a stáhnout si aplikaci pro Android s názvem GP tom. Samotná aktivace platebního terminálu pro kryptoměny probíhá na dálku a zájemci o ni mohou zažádat telefonicky, přes webové stránky nebo na pobočkách České spořitelny, neboť Global Payments ve střední Evropě spadají do společného holdingu Erste.

Platba jako taková pak bude probíhat standardním způsobem, jakého se využívá třeba při placení zboží v Salvadoru. Jako nakupující pomocí digitální peněženky stažené ve vašem telefonu naskenujete QR kód, který vám obchodník vygeneruje, a transakci v peněžence následně potvrdíte.

Platforma GoCrypto podporuje hned tři velké peněženky – Elly, Bitcoin.com a Binance – a je tak zřejmé, že platit půjde kromě bitcoinu, který se v tomto týdnu dostal na svá historická maxima, také pomocí etherea, bitcoinu cash, litecoinu, tezosu nebo tokeny Viberate či GoCrypto, se kterým přišla samotná platforma GoCrypto.

„Obchodník si může vybrat, zda chce peníze obdržet v kryptoměně, nebo ve své lokální měně – v českých korunách, v případě eurozóny v eurech,“ říká Žiga Toni. To znamená, že ani prodejci s panickou hrůzou z kolísavosti virtuálních měn nebudou ničím odrazování od přijímání kryptoměnových plateb.

Kromě Česka bude tento projekt dostupný také na Slovensku a cena za kryptoměnovou transakci bude představovat 1,25 procenta ze zaplacené částky. Poplatek přitom hradí obchodník a pro zákazníky už by tedy měl být zahrnutý ve finální ceně zboží. Účtenku obchodník zašle buď pomocí SMS, e-mailu, nebo QR kódem, který si zákazník sám naskenuje.

Terminály Global Payments ve střední Evropě v současné době zpracovávají kolem 890 tisíc transakcí denně, což je o 180 tisíc více než před koronavirovou krizí. Pokud budou platby pomocí virtuálních měn zprovozněny na všech fungujících terminálech, nebude výhledově problém koupit za kryptoměny téměř cokoliv.

S přispěním ČTK.