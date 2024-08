Mistrovský marketing aneb Jak se z Cristiana Ronalda může stát největší youtuber světa

Uložit 0

Sotva to oznámil, už měl nachystaných tucet videí, u kterých jeho tým nepochybně musel vědět, že přetočí internetová počítadla – a možná odstartují jednu novou éru. Byť je ještě velmi brzy na odhady, bylo by překvapivé, kdyby se Cristiano Ronaldo nestal největším youtuberem. Před dvěma dny spustil svůj kanál na YouTube a znovu potvrdil, že není jen výjimečným fotbalistou, ale i mistrem marketingu, který se svou značkou nakládá jako málokdo.

Přes 100 milionů lidí na sociální síti X, více než 160 milionů fanoušků na Facebooku a ohromných 630 milionů sledujících na Instagramu, což žádný jiný tvůrce nemá – a před druhým největším uživatelem, shodou okolností jeho věčným fotbalovým sokem Lionelem Messim, vede o 130 milionů lidí. Na TikToku není, ale kdyby Cristiano Ronaldo přišel i tam, vysoká popularita by ho velmi pravděpodobně neminula. Ale co YouTube?

Největšímu videoportálu světa se sportovec dlouho vyhýbal, ostatně je produkčně náročnější než třeba Instagram a dnešní rychlá doba spíš vyzývá ke sdílení kratších, údernějších videí. Na druhou stranu může být YouTube skvělou službou, přes kterou lze fanouškům nabídnout delší obsah, na nějž si udělají čas u televize a nekonzumují ho ve spěchu v tramvaji. Tudíž může být podrobnější, intimnější, mnohdy i zajímavější.

YouTube je zároveň – a pořád – velice efektivním marketingovým nástrojem. I to mohl být důvod, proč někdejší hvězda Realu Madrid sem po letech přehlížení zavítala. Ve středu Ronaldo oznámil svůj oficiální kanál a prakticky okamžitě ho začal plnit obsahem. Když člověk na jeho profil přišel, viděl dvanáct klasických videí a sedm horizontálních (Shorts).

„Je super, že tam rovnou přišel s nějakým obsahem, kterého navíc nebylo málo, takže je za tím hodnota a lidé mají důvod začít kanál sledovat i z jiných důvodů než jen kvůli tomu, že je slavnou osobností,“ komentuje pro CzechCrunch David Mistrík, který se marketingem na sociálních sítích zabývá. „Občas vidíme, že někdo něco oznámí, otevře profil, ale nic tam nedá. Toto byla ukázková best practice,“ dodává.

Úvodní naplnění youtubového kanálu přineslo Ronaldovi ovoce možná až nečekaně rychle. Hranici jednoho milionu odběratelů, na kterou jiní, podstatně méně známí tvůrci čekají věčnost, pokořil hodinu a půl po oznámení. Tentýž den zakončil se zhruba šesti miliony, přičemž v době vydání článku, necelé dva dny po premiéře, má už 30 milionů odběratelů.

To je tempo, které YouTube nepamatuje. Ještě nikdo v historii nezískal jeden milion odběratelů za takto krátkou dobu. „Rozbalit si youtube button prakticky v den založení, to je sen snad všech tvůrců. YouTube bylo stoprocentně připraveno mu ocenění za tento milník poslat hned, ostatně měli i nějakou spolupráci na Instagramu. Je to win-win pro všechny a velmi dobrý marketingový tah,“ dodává Mistrík.

Bezprecedentní jsou i jeho souhrnné počty zhlédnutí na videích, kterých je v tento moment přes 120 milionů. Možná tomu pomohl i fakt, že všechna zveřejněná videa jsou velmi krátká, a tak úplně nesplňují papírové zásady ideálního youtubového formátu. Co ale na tom, když se těchto čísel možná obává i největší youtuber planety současnosti?

Hybnou silou současné globální youtubové scény je Jimmy Donaldson alias MrBeast, který už dlouhou dobu drží prvenství v počtu odběratelů (přes 310 milionů) i rychlosti sbírání zhlédnutí nových videí. Když se nechal ztratit na voru na oceánu, jel na dovolenou za jeden dolar nebo zaživa skočil do rakve a byl zasypán hlínou, rychle mu do statistik skákaly nové desítky milionů views. A zdá se, že jeho tempo je neotřesitelné.

Teď ale do jeho revíru přišel někdo, kdo je na internetu také nesmírně silný. Z pohledu nejrychlejšího zisku deseti, dvaceti či třiceti milionů odběratelů Ronaldo MrBeasta naprosto přejel, byť je pravda, že MrBeast na YouTube nezačínal jako slavná osobnost, natož jako jeden z nejlepších fotbalistů všech dob. Kdyby ovšem Ronaldovo tažení pokračovalo v podobné kadenci, za měsíc se stane nejodebíranějším youtuberem.

Je ale potřeba být při zemi. Nedá se předpokládat, že by na odběr jeho profilu denně klikalo patnáct milionů lidí – tempo se velmi pravděpodobně zpomalí. Nad 300 milionů odběratelů by se ale mohl dostat do konce roku. Ronaldo totiž slibuje, že svůj kanál bude zásobovat exkluzivními videi ze svého života, tudíž i soukromí, trénování a stravování.

Zároveň nebude aktivně tvořit jen pro skalní příznivce, ale i pro sponzory. Ačkoliv už nehraje v žádném špičkovém evropském klubu, ale naopak v Saúdské Arábii, pořád má jeho jméno obrovskou prodejní hodnotu. Ostatně jak před dvěma lety uvedla britská marketingová agentura Hopper, Ronaldo si za jeden příspěvek na Instagramu může říct klidně i 1,5 milionu dolarů, přes 30 milionů korun. A teď to může být o něco víc. „Je to obří a pro něj nová platforma, díky které bude mít další eso v rukávu. Dává to extrémní smysl, je to prostě diverzifikace jeho mediálního portfolia,“ zmiňuje Mistrík.