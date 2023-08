Nechal se ztratit na voru uprostřed oceánu. Video z přežití strhlo počítadla YouTubu a má rekord

Pravidelně to s ním houpalo, musel odolávat nepříznivým vlivům počasí, stavět všemožné úkryty před deštěm, do toho přežívat na konzervách – a hlavně nepřijít o rozum. Ne, ztratit se na polorozpadlém voru v oceánu, dlouhé kilometry od nejbližšího břehu, rozhodně není pro slabé povahy. MrBeast má ale přesně pro takové výzvy slabost. A diváci to milují. Díky nim totiž jeho sedmidenní pouť na vlnách stanovila rekord YouTubu a potvrdila, že ten kluk nezná hranic.

Je mu pětadvacet let, jeho bohatství se odhaduje na více než půlmiliardu dolarů – a neváhá utrácet i osm milionů dolarů měsíčně za natáčení. Videí. Na YouTube. Americký youtuber MrBeast je fenoménem dnešní internetové tvorby a jeho kanál odebírá přes 174 milionů lidí. To je polovina populace Spojených států. Na svou rodnou zemi ale pochopitelně necílí, míří na celý svět. A každý, kdo jedno z jeho videí uvidí, musí žasnout nad tím, čeho je se svým týmem schopen.

Není tomu tak dávno, co nechal zavřít lidi do krychlí, aby jim následně nabídl miliony dolarů. Inspiraci zřejmě načerpal ze slavného seriálu Hra na oliheň z dílen Netflixu – a právě Netflix a další televizní streamovací služby nalákal na větší spolupráci. Teď ovšem svou videotvorbu posunul znovu o úroveň výše. Kvůli pobavení diváků se nechal odvézt daleko na oceán, kde musel přežívat celý týden. K dispozici navíc neměl nic, co by mu komfort zvyšovalo.

Pokud jeho videa vidíte poprvé, asi si klepete na čelo a říkáte si, jestli ten kluk nezešílel. MrBeast je nicméně schopným kreativním tvůrcem a ještě schopnějším byznysmenem, který na svou tvorbu utrácí rozpočty, z nichž by šly natáčet americké béčkové filmy, ale zase na ní miliony dolarů vydělává. Příjmy plynou z velké části od sponzorů, nicméně i reklamy z YouTube se na výdělcích značně propisují. O to víc, když má nový rekord.

Jeho přežívání na nepříliš stabilním dřevěném voru, na který se vydal s partou kamarádů, dosáhlo 46 milionů zhlédnutí za necelý den, respektive za třiadvacet hodin. Žádný jiný youtuber takového tempa v historii služby nedosáhl. Výjimkou jsou pouze čistě hudební videa, která ale lze z této statistiky vynechat. Po zhruba dvou dnech od vydání sedí video nazvané 7 Days Stranded At Sea na čísle 75 milionů zhlédnutí. A pochopitelně roste. Plus je v trendech.

„Nové video překonalo světový rekord v počtu zhlédnutí za čtyřiadvacet hodin u jiného než u hudebního videa,“ pochlubil se MrBeast na Twitteru, kde mimo jiné dodal, že už „nikdy nechce slyšet, že jsou jeho videa sledována jen proto, že v nich rozdává peníze cizím lidem“. I to je jedno z jeho kreativních zaměření, kvůli kterému je na internetu tak sledovaný. „Boříme rekordy, i když s kamarády trpíme a smějeme se tomu,“ zmínil.

Koncept nového, rekordního videa je založen na tom, že MrBeast a jeho kumpáni musí na voru přežít přesně sedm dní, a to bez jakékoliv větší podpory. Účastníci tak na sobě testují, jaké to je si vařit z omezené zásoby surovin, stavět provizorní přístřešky, rozdělávat oheň, chytat ryby, odolávat nepříznivému počasí – a také jak úspěšně bojovat s mořskou nemocí a takzvanou ponorkou, která v takových momentech může velmi rychle nastat.

Byť je to na první pohled zřejmé, hodí se dodat, že všechna videa mají jasný scénář a početný tým lidí, kteří mnohdy velice náročný proces tvorby zajišťují. Všude musí být kamery, vše musí být pečlivě sestříhané, aby to udrželo pozornost (proto MrBeast v úvodních vteřinách zpravidla vždy zmíní to nejzajímavější na celém obsahu), a do detailu musí být naplánována i produkce a logistika. Ať už samotných rekvizit, tak vybavení štábu a podobně.

Navíc nejde o jeho první velký milník na YouTubu – před dvěma týdny například překonal dalšího neméně známého youtubera s přezdívkou PewDiePie v počtu celkového počtu zhlédnutí na všech videích, kterých má teď skoro 30 miliard. Před dvěma lety pak stanovil rekord v rychlosti, za kterou jedno z jeho videí dosáhlo 100 milionů zhlédnutí. Šlo o zábavnou repliku zmíněného seriálu Hra na oliheň.

A byť se může zdát, že je jeho kreativní mindset jako z jiného světa, i on musí řešit „běžné podnikatelské problémy“. Příliš dobře mu totiž nevychází podnikání s jeho vlastními burgery. Se společností, která provozuje jeho virtuální řetězec restaurací MrBeast Burger, se nyní dostal do právních tahanic poté, co ji zažaloval za to, že obětovala kvalitu pokrmů na úkor rychlého rozšiřování. Stejná firma teď na youtubera podává protižalobu o 100 milionů dolarů.