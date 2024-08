Euro mu nevyšlo, zkusí to v módě. Nejhodnotnější fotbalista světa přichází do značky Louis Vuitton

Uložit 0

Je drzý, nevyzpytatelný, kontroverzní, ale skvělý v tom, co dělá. Jenže na letošním Euru, největší fotbalové události roku, nedokázal svůj tým posunout k zisku zlaté medaile, po které jeho země desítky let tak prahne. I přesto jde o jednoho z nejlepších fotbalistů současnosti – a jeho vlivu si všímá gigant na poli luxusní módy. Anglický fenomén Jude Bellingham se nově stává součástí francouzské značky Louis Vuitton, jejíž pánská divize pod vedením někdejší rapové hvězdy Pharrella Williamse nabírá na obrátkách.

Když loni v únoru Pharrell Williams do firmy Louis Vuitton přišel a převzal otěže pod slavném návrháři Virgilu Ablohovi, který před třemi lety zemřel na rakovinu (a zanechal po sobě skvosty, jež zaujaly například známého herce Toma Hardyho), vědělo se, že se značka změní. Minimálně její pánská divize, kterou má na starosti. Ostatně on sám je spojen se streetwearem, vyrostl na pouliční hudbě a má velmi blízko k popkultuře, respektive k mladým lidem.

Od té doby se Williamsovi podařilo navrhnout několik kolekcí, kterými předurčuje, co bude v módním byznysu letět a jak by se muži měli oblékat. Mimo jiné se ale snaží o to, aby se z Louise Vuittona stal brand, na který bude slyšet nová, možná ne tak movitá sorta zákazníků. Chce, aby ji nosila mladá generace, která ji skrze sociální sítě dokáže dostat do dalších míst. A aby toho Williams docílil, potřebuje mít ve svém týmu lidi, kteří to takhle pomohou prodat.

Není proto divu, že loni v srpnu nabídl smlouvu španělskému tenistovi Carlosi Alcarazovi, který ve svých jednadvaceti získal už čtyři tituly z grandslamových turnajů. A stejně jako slavný rapper Pusha T, který do Louise Vuittona přišel na pozici ambasadora letos v létě, nebo basketbalista Victor Wembanyama má za úkol prezentovat oblečení značky v kampaních i na různých fyzických akcích po celém světě. Něco podobného teď čeká i na fotbalovou superhvězdu.

Jude Bellingham for Louis Vuitton. The Maison and @Pharrell are pleased to welcome English footballer @BellinghamJude as the newest Friend of the House — embarking on a collaborative adventure in Menswear.#JudeBellingham #PharrellWilliams #LouisVuitton pic.twitter.com/KwIJolDiNg — Louis Vuitton (@LouisVuitton) August 16, 2024

Nejnovějším přírůstkem do týmu Louise Vuittona je další jednadvacetiletý mladík. Anglický záložník Jude Bellingham je jedním z nové generace fotbalistů, kteří mají obrovský talent, ale současně se na hřišti i mimo něj někteří neumějí příliš chovat. A patrné to bylo i na letošním mistrovství Evropy, kde Bellingham byl u několika momentů, o kterých se hodně mluvilo.

Nejde jen o posměšek vůči slovenskému národnímu týmu, kdy Bellingham po nádherném gólu nůžkami ukázal před lavičkou soupeře na svůj rozkrok, čímž dal jasně najevo, co si o slovenských fotbalistech myslí. A možná ani o jeho časté filmování pádů, což dělá kdekdo. Čím papírový tahoun anglického nároďáku obzvlášť vzbudil rozruch, bylo vytažení úplatkářské aféry před veledůležitým zápasem na Euru.

I přes jeho impulsivní a nepromyšlené chování je ale velmi žádaným fotbalistou, jehož cena se podle odborného serveru Transfermarkt odhaduje na 180 milionů eur, tedy více než 4,5 miliardy korun. Některé odhady ovšem uvádějí, že Bellinghamova cena je dokonce o pár miliard korun výš, což z něj dělá nejhodnotnějšího fotbalistu na světě. A když se přihlédne k jeho Instagramu, kde má přes 36 milionů lidí, lze s jistotou říct, že má i velký vliv.

To byl jeden z důvodů, proč si ho Louis Vuitton vybral. „Jsem nadšený, že mohu Juda přivítat v našem domě. Jeho charismatická osobnost a to, čeho již na své inspirativní cestě dosáhl, bude pro naši komunitu velkým přínosem,“ uvedl Williams, který momentálně v rámci své jiné značky Humanrace pracuje na nové sportovní kolekci před startem letošního tenisového turnaje US Open, který začíná 26. srpna.

Se značkou Louis Vuitton mají zkušenosti i fotbalisté z jiného ranku. Před dvěma lety zbořila sociální sítě fotka, na které Lionel Messi a Cristiano Ronaldo hrají šachy na ikonickém kufříku. Později se zjistilo, že oba aktéři byli vyfoceni zvlášť a pak jen postprodukčně spojeni, což vyvolalo další vlnu reakcí, proč k tomu došlo. Louis Vuitton má zkušenosti také se slavnými tenisty Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem, se kterými se vydal do hor.